https://ria.ru/20231214/putin-1915766440.html
Путин рассказал о промышленном производстве дронов
Путин рассказал о промышленном производстве дронов - РИА Новости, 14.12.2023
Путин рассказал о промышленном производстве дронов
Промышленное производство для выпуска дронов активно работает, но многое частным образом закупается за границей государством, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:26
2023-12-14T13:26
2023-12-14T13:43
владимир путин
безопасность
итоги года с владимиром путиным
экономика
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Промышленное производство для выпуска дронов активно работает, но многое частным образом закупается за границей государством, заявил президент России Владимир Путин."Собственное производство растёт и закупается. В том числе, кстати, частным образом многое из-за границы закупается государством, министерством обороны. Промышленность, конечно, активно работает в этом направлении", - сказал Путин, подводя итоги года. Президент подчеркнул, что производство будут наращивать.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность, итоги года с владимиром путиным, экономика, россия
Владимир Путин, Безопасность, Итоги года с Владимиром Путиным, Экономика, Россия
Путин рассказал о промышленном производстве дронов
Путин: промпроизводство для выпуска дронов работает активно
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Промышленное производство для выпуска дронов активно работает, но многое частным образом закупается за границей государством, заявил президент России Владимир Путин.
"Собственное производство растёт и закупается. В том числе, кстати, частным образом многое из-за границы закупается государством, министерством обороны. Промышленность, конечно, активно работает в этом направлении", - сказал Путин, подводя итоги года. Президент подчеркнул, что производство будут наращивать.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Путин рассказал о ситуации с обеспечением российских военных дронами