https://ria.ru/20231214/putin-1915766440.html

Путин рассказал о промышленном производстве дронов

Путин рассказал о промышленном производстве дронов - РИА Новости, 14.12.2023

Путин рассказал о промышленном производстве дронов

Промышленное производство для выпуска дронов активно работает, но многое частным образом закупается за границей государством, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:26

2023-12-14T13:26

2023-12-14T13:43

владимир путин

безопасность

итоги года с владимиром путиным

экономика

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Промышленное производство для выпуска дронов активно работает, но многое частным образом закупается за границей государством, заявил президент России Владимир Путин."Собственное производство растёт и закупается. В том числе, кстати, частным образом многое из-за границы закупается государством, министерством обороны. Промышленность, конечно, активно работает в этом направлении", - сказал Путин, подводя итоги года. Президент подчеркнул, что производство будут наращивать.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, безопасность, итоги года с владимиром путиным, экономика, россия