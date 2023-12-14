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Россия не забудет обстоятельств госпереворота на Украине, заявил Путин
Россия не забудет обстоятельств госпереворота на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
Россия не забудет обстоятельств госпереворота на Украине, заявил Путин
Россия не забудет обстоятельств госпереворота на Украине в 2014 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:14
2023-12-14T13:14
2023-12-14T13:14
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итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия не забудет обстоятельств госпереворота на Украине в 2014 году, заявил президент РФ Владимир Путин. "В 2014 году приехали три министра иностранных дел, вот из Европы: польский, немецкий, французский. Подписались как гаранты договоренностей между властью, президентом Януковичем и оппозицией, договорились, что все будут решать мирным путем. Через два дня совершили госпереворот. Зачем? Пошли бы на выборы и выигрывали. Нет, чтобы точку поставить, чтобы конфликт создать - вот зачем. Это кто сделал? Американские наши дружки. А европейцы, которые подписались, как гаранты договоренностей между властью и оппозицией, сделали вид, что вообще ничего не знают. И сейчас спросите в Европе, кто-нибудь помнит об этом? Нет. Но мы не забыли и не забудем", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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в мире, украина, европа, владимир путин, россия, итоги года с владимиром путиным
В мире, Украина, Европа, Владимир Путин, Россия, Итоги года с Владимиром Путиным
Россия не забудет обстоятельств госпереворота на Украине, заявил Путин
Путин: Россия не забудет обстоятельств госпереворота на Украине