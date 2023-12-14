https://ria.ru/20231214/putin-1915756508.html

Путин предложил повысить подъемные по программе "Земский доктор"

Путин предложил повысить подъемные по программе "Земский доктор" - РИА Новости, 14.12.2023

Путин предложил повысить подъемные по программе "Земский доктор"

Нужно повысить подъемные по программе "Земский доктор" для врачей или фельдшеров, предложил президент Владимир Путин, подводя итоги года. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:06

2023-12-14T13:06

2023-12-14T13:29

итоги года с владимиром путиным

владимир путин

общество

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Нужно повысить подъемные по программе "Земский доктор" для врачей или фельдшеров, предложил президент Владимир Путин, подводя итоги года."Нужно, может быть, так же, как на Дальнем Востоке, повысить первоначальные подъемные для "земского доктора": для докторов — до двух миллионов рублей, а для фельдшеров — до миллиона рублей", — сказал он.Глава государства также заявил, что считает необходимым расширить применение льготной ипотеки в новых регионах."У нас льготная ипотека для этих регионов есть, она два процента, она более чем льготная, более льготная даже, чем для семей с детьми в целом. Но проблема в том, что эта льгота действует только на новое жилье, а нового жилья там строится, мягко говоря, немного. Поэтому надо бы так же, как на Дальнем Востоке, распространить это на вторичный рынок", — объяснил Путин.Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231206/podmoskove-1914083562.html

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итоги года с владимиром путиным, владимир путин, общество