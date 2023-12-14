https://ria.ru/20231214/putin-1915756508.html
Путин предложил повысить подъемные по программе "Земский доктор"
Путин предложил повысить подъемные по программе "Земский доктор" - РИА Новости, 14.12.2023
Путин предложил повысить подъемные по программе "Земский доктор"
Нужно повысить подъемные по программе "Земский доктор" для врачей или фельдшеров, предложил президент Владимир Путин, подводя итоги года. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:06
2023-12-14T13:06
2023-12-14T13:29
итоги года с владимиром путиным
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915751067_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_a6586f400a48a21383df856762306438.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Нужно повысить подъемные по программе "Земский доктор" для врачей или фельдшеров, предложил президент Владимир Путин, подводя итоги года."Нужно, может быть, так же, как на Дальнем Востоке, повысить первоначальные подъемные для "земского доктора": для докторов — до двух миллионов рублей, а для фельдшеров — до миллиона рублей", — сказал он.Глава государства также заявил, что считает необходимым расширить применение льготной ипотеки в новых регионах."У нас льготная ипотека для этих регионов есть, она два процента, она более чем льготная, более льготная даже, чем для семей с детьми в целом. Но проблема в том, что эта льгота действует только на новое жилье, а нового жилья там строится, мягко говоря, немного. Поэтому надо бы так же, как на Дальнем Востоке, распространить это на вторичный рынок", — объяснил Путин.Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231206/podmoskove-1914083562.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915751067_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_caeb45c672d9e3eda2c12c0934036465.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
итоги года с владимиром путиным, владимир путин, общество
Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Общество
Путин предложил повысить подъемные по программе "Земский доктор"
Путин предложил повысить подъемные по "Земскому доктору" для врачей и фельдшеров
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Нужно повысить подъемные по программе "Земский доктор" для врачей или фельдшеров, предложил президент Владимир Путин, подводя итоги года.
«
"Нужно, может быть, так же, как на Дальнем Востоке, повысить первоначальные подъемные для "земского доктора": для докторов — до двух миллионов рублей, а для фельдшеров — до миллиона рублей", — сказал он.
Глава государства также заявил, что считает необходимым расширить применение льготной ипотеки в новых регионах.
"У нас льготная ипотека для этих регионов есть, она два процента, она более чем льготная, более льготная даже, чем для семей с детьми в целом. Но проблема в том, что эта льгота действует только на новое жилье, а нового жилья там строится, мягко говоря, немного. Поэтому надо бы так же, как на Дальнем Востоке, распространить это на вторичный рынок", — объяснил Путин.
Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.
Почти 250 медиков устроили по программе "Земский доктор" в Подмосковье