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Путин предложил повысить подъемные по программе "Земский доктор" - РИА Новости, 14.12.2023
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13:06 14.12.2023 (обновлено: 13:29 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915756508.html
Путин предложил повысить подъемные по программе "Земский доктор"
Путин предложил повысить подъемные по программе "Земский доктор" - РИА Новости, 14.12.2023
Путин предложил повысить подъемные по программе "Земский доктор"
Нужно повысить подъемные по программе "Земский доктор" для врачей или фельдшеров, предложил президент Владимир Путин, подводя итоги года. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:06
2023-12-14T13:29
итоги года с владимиром путиным
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Нужно повысить подъемные по программе "Земский доктор" для врачей или фельдшеров, предложил президент Владимир Путин, подводя итоги года."Нужно, может быть, так же, как на Дальнем Востоке, повысить первоначальные подъемные для "земского доктора": для докторов — до двух миллионов рублей, а для фельдшеров — до миллиона рублей", — сказал он.Глава государства также заявил, что считает необходимым расширить применение льготной ипотеки в новых регионах."У нас льготная ипотека для этих регионов есть, она два процента, она более чем льготная, более льготная даже, чем для семей с детьми в целом. Но проблема в том, что эта льгота действует только на новое жилье, а нового жилья там строится, мягко говоря, немного. Поэтому надо бы так же, как на Дальнем Востоке, распространить это на вторичный рынок", — объяснил Путин.Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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итоги года с владимиром путиным, владимир путин, общество
Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Общество
Путин предложил повысить подъемные по программе "Земский доктор"

Путин предложил повысить подъемные по "Земскому доктору" для врачей и фельдшеров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Нужно повысить подъемные по программе "Земский доктор" для врачей или фельдшеров, предложил президент Владимир Путин, подводя итоги года.
«
"Нужно, может быть, так же, как на Дальнем Востоке, повысить первоначальные подъемные для "земского доктора": для докторов — до двух миллионов рублей, а для фельдшеров — до миллиона рублей", — сказал он.
Глава государства также заявил, что считает необходимым расширить применение льготной ипотеки в новых регионах.
"У нас льготная ипотека для этих регионов есть, она два процента, она более чем льготная, более льготная даже, чем для семей с детьми в целом. Но проблема в том, что эта льгота действует только на новое жилье, а нового жилья там строится, мягко говоря, немного. Поэтому надо бы так же, как на Дальнем Востоке, распространить это на вторичный рынок", — объяснил Путин.
Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.
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