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Россия хотела открыть госпиталь в Газе, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
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13:06 14.12.2023 (обновлено: 14:36 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915756278.html
Россия хотела открыть госпиталь в Газе, заявил Путин
Россия хотела открыть госпиталь в Газе, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
Россия хотела открыть госпиталь в Газе, заявил Путин
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия обсуждала с лидером Египта и премьером Израиля возможность открытия госпиталя для помощи пострадавшим из... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:06
2023-12-14T14:36
россия
египет
израиль
в мире
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия обсуждала с лидером Египта и премьером Израиля возможность открытия госпиталя для помощи пострадавшим из Газы, но пока это небезопасно.Эмиратская сторона создала на территории Газы полевой госпиталь недалеко от пункта пропуска "Рафах"."Мы поговорили на тему о том, что было бы возможным, чтобы и Россия открыла там же госпиталь свой, на стадионе", - сообщил российский президент.Он добавил, что для этого нужно согласие Египта и Израиля."Я переговорил с президентом Египта, он за, поддерживает. Переговорил с премьер-министром Нетаньяху, проконсультировались между различными силовыми ведомствами. Израильская сторона считает, что открытие российского госпиталя на территории Газы небезопасно", - сообщил Путин.По его словам, это не означает, что Россия прекратит гуманитарные усилия. Путин сообщил, что находится в контакте со всеми странами региона по ситуации в Газе.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231211/gaza-1914998706.html
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россия, египет, израиль, в мире, итоги года с владимиром путиным
Россия, Египет, Израиль, В мире, Итоги года с Владимиром Путиным
Россия хотела открыть госпиталь в Газе, заявил Путин

Путин: с Египтом и Израилем обсуждались вопросы открытия госпиталя в Газе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия обсуждала с лидером Египта и премьером Израиля возможность открытия госпиталя для помощи пострадавшим из Газы, но пока это небезопасно.
Эмиратская сторона создала на территории Газы полевой госпиталь недалеко от пункта пропуска "Рафах".
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"Мы поговорили на тему о том, что было бы возможным, чтобы и Россия открыла там же госпиталь свой, на стадионе", - сообщил российский президент.
Он добавил, что для этого нужно согласие Египта и Израиля.
"Я переговорил с президентом Египта, он за, поддерживает. Переговорил с премьер-министром Нетаньяху, проконсультировались между различными силовыми ведомствами. Израильская сторона считает, что открытие российского госпиталя на территории Газы небезопасно", - сообщил Путин.
По его словам, это не означает, что Россия прекратит гуманитарные усилия. Путин сообщил, что находится в контакте со всеми странами региона по ситуации в Газе.
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