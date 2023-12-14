https://ria.ru/20231214/putin-1915756278.html

Россия хотела открыть госпиталь в Газе, заявил Путин

Россия хотела открыть госпиталь в Газе, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023

Россия хотела открыть госпиталь в Газе, заявил Путин

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия обсуждала с лидером Египта и премьером Израиля возможность открытия госпиталя для помощи пострадавшим из... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:06

2023-12-14T13:06

2023-12-14T14:36

россия

египет

израиль

в мире

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия обсуждала с лидером Египта и премьером Израиля возможность открытия госпиталя для помощи пострадавшим из Газы, но пока это небезопасно.Эмиратская сторона создала на территории Газы полевой госпиталь недалеко от пункта пропуска "Рафах"."Мы поговорили на тему о том, что было бы возможным, чтобы и Россия открыла там же госпиталь свой, на стадионе", - сообщил российский президент.Он добавил, что для этого нужно согласие Египта и Израиля."Я переговорил с президентом Египта, он за, поддерживает. Переговорил с премьер-министром Нетаньяху, проконсультировались между различными силовыми ведомствами. Израильская сторона считает, что открытие российского госпиталя на территории Газы небезопасно", - сообщил Путин.По его словам, это не означает, что Россия прекратит гуманитарные усилия. Путин сообщил, что находится в контакте со всеми странами региона по ситуации в Газе.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231211/gaza-1914998706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, египет, израиль, в мире, итоги года с владимиром путиным