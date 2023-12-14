https://ria.ru/20231214/putin-1915751693.html

Путин отметил роль Эрдогана в попытке урегулирования ситуации в Газе

Путин отметил роль Эрдогана в попытке урегулирования ситуации в Газе - РИА Новости, 14.12.2023

Путин отметил роль Эрдогана в попытке урегулирования ситуации в Газе

Президент России Владимир Путин отметил значительную роль турецкого лидера Реджепа Эрдогана в урегулировании кризиса в Газе и назвал происходящее там... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:55

2023-12-14T12:55

2023-12-14T13:04

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

россия

турция

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915745453_0:0:3324:1870_1920x0_80_0_0_ffc7c8d6371b06e4184120a5ef9b9cf4.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил значительную роль турецкого лидера Реджепа Эрдогана в урегулировании кризиса в Газе и назвал происходящее там "катастрофой"."Хочу отметить всё-таки значительную, лидирующую роль президента Турции Эрдогана в вопросе восстановления ситуации в Газе", - сказал Путин, подводя итоги года.По его словам, турецкий президент один из тех лидеров международного сообщества, которые обращают внимание на эту трагедию и делают все для того, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону."Потому что то, что происходит, это, конечно, катастрофа", - подчеркнул российский лидер Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, итоги года с владимиром путиным, россия, турция, в мире