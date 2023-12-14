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Путин отметил роль Эрдогана в попытке урегулирования ситуации в Газе - РИА Новости, 14.12.2023
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12:55 14.12.2023 (обновлено: 13:04 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915751693.html
Путин отметил роль Эрдогана в попытке урегулирования ситуации в Газе
Путин отметил роль Эрдогана в попытке урегулирования ситуации в Газе - РИА Новости, 14.12.2023
Путин отметил роль Эрдогана в попытке урегулирования ситуации в Газе
Президент России Владимир Путин отметил значительную роль турецкого лидера Реджепа Эрдогана в урегулировании кризиса в Газе и назвал происходящее там... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:55
2023-12-14T13:04
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил значительную роль турецкого лидера Реджепа Эрдогана в урегулировании кризиса в Газе и назвал происходящее там "катастрофой"."Хочу отметить всё-таки значительную, лидирующую роль президента Турции Эрдогана в вопросе восстановления ситуации в Газе", - сказал Путин, подводя итоги года.По его словам, турецкий президент один из тех лидеров международного сообщества, которые обращают внимание на эту трагедию и делают все для того, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону."Потому что то, что происходит, это, конечно, катастрофа", - подчеркнул российский лидер Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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владимир путин, итоги года с владимиром путиным, россия, турция, в мире
Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Россия, Турция, В мире
Путин отметил роль Эрдогана в попытке урегулирования ситуации в Газе

Путин отметил лидирующую роль Эрдогана в попытке урегулирования ситуации в Газе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил значительную роль турецкого лидера Реджепа Эрдогана в урегулировании кризиса в Газе и назвал происходящее там "катастрофой".
«
"Хочу отметить всё-таки значительную, лидирующую роль президента Турции Эрдогана в вопросе восстановления ситуации в Газе", - сказал Путин, подводя итоги года.
По его словам, турецкий президент один из тех лидеров международного сообщества, которые обращают внимание на эту трагедию и делают все для того, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону.
"Потому что то, что происходит, это, конечно, катастрофа", - подчеркнул российский лидер
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
 
Владимир ПутинИтоги года с Владимиром ПутинымРоссияТурцияВ мире
 
 
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