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Путин отметил роль Эрдогана в попытке урегулирования ситуации в Газе
Путин отметил роль Эрдогана в попытке урегулирования ситуации в Газе - РИА Новости, 14.12.2023
Путин отметил роль Эрдогана в попытке урегулирования ситуации в Газе
Президент России Владимир Путин отметил значительную роль турецкого лидера Реджепа Эрдогана в урегулировании кризиса в Газе и назвал происходящее там... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:55
2023-12-14T12:55
2023-12-14T13:04
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил значительную роль турецкого лидера Реджепа Эрдогана в урегулировании кризиса в Газе и назвал происходящее там "катастрофой"."Хочу отметить всё-таки значительную, лидирующую роль президента Турции Эрдогана в вопросе восстановления ситуации в Газе", - сказал Путин, подводя итоги года.По его словам, турецкий президент один из тех лидеров международного сообщества, которые обращают внимание на эту трагедию и делают все для того, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону."Потому что то, что происходит, это, конечно, катастрофа", - подчеркнул российский лидер Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Россия, Турция, В мире
Путин отметил роль Эрдогана в попытке урегулирования ситуации в Газе
Путин отметил лидирующую роль Эрдогана в попытке урегулирования ситуации в Газе
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил значительную роль турецкого лидера Реджепа Эрдогана в урегулировании кризиса в Газе и назвал происходящее там "катастрофой".
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"Хочу отметить всё-таки значительную, лидирующую роль президента Турции Эрдогана в вопросе восстановления ситуации в Газе", - сказал Путин, подводя итоги года.
По его словам, турецкий президент один из тех лидеров международного сообщества, которые обращают внимание на эту трагедию и делают все для того, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону.
"Потому что то, что происходит, это, конечно, катастрофа", - подчеркнул российский лидер