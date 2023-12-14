https://ria.ru/20231214/putin-1915749863.html

Путин рассказал об отношении к женщинам-военкорам

Путин рассказал об отношении к женщинам-военкорам - РИА Новости, 14.12.2023

Путин рассказал об отношении к женщинам-военкорам

Руководству телеканалов нужно предложить убрать женщин-военкоров с передовой спецоперации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:52

2023-12-14T12:52

2023-12-14T13:14

специальная военная операция на украине

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

россия

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Руководству телеканалов нужно предложить убрать женщин-военкоров с передовой спецоперации, заявил президент России Владимир Путин."У меня иногда сердце сжимается. Особенно, (когда - ред.) девушки там прямо на первой линии бегают... Надо бы руководству каналов сказать, чтобы женщин оттуда убирали. Как-то страшно смотреть на это", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, итоги года с владимиром путиным, россия, общество