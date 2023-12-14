https://ria.ru/20231214/putin-1915749863.html
Путин рассказал об отношении к женщинам-военкорам
Путин рассказал об отношении к женщинам-военкорам - РИА Новости, 14.12.2023
Путин рассказал об отношении к женщинам-военкорам
Руководству телеканалов нужно предложить убрать женщин-военкоров с передовой спецоперации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:52
2023-12-14T12:52
2023-12-14T13:14
специальная военная операция на украине
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
россия
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Руководству телеканалов нужно предложить убрать женщин-военкоров с передовой спецоперации, заявил президент России Владимир Путин."У меня иногда сердце сжимается. Особенно, (когда - ред.) девушки там прямо на первой линии бегают... Надо бы руководству каналов сказать, чтобы женщин оттуда убирали. Как-то страшно смотреть на это", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Россия, Общество
Путин рассказал об отношении к женщинам-военкорам
Путин: при виде бегающих на передовой женщин-военкоров сжимается сердце
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Руководству телеканалов нужно предложить убрать женщин-военкоров с передовой спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.
"У меня иногда сердце сжимается. Особенно, (когда - ред.) девушки там прямо на первой линии бегают... Надо бы руководству каналов сказать, чтобы женщин оттуда убирали. Как-то страшно смотреть на это", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.
Путин сообщил, что обсуждал вопросы поддержки участников СВО