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Фундаментальных условий для выстраивания отношений с США нет, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
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12:45 14.12.2023 (обновлено: 12:58 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915745070.html
Фундаментальных условий для выстраивания отношений с США нет, заявил Путин
Фундаментальных условий для выстраивания отношений с США нет, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
Фундаментальных условий для выстраивания отношений с США нет, заявил Путин
Фундаментальных условий для выстраивания отношений с США пока нет, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:45
2023-12-14T12:58
сша
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Фундаментальных условий для выстраивания отношений с США пока нет, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года."Пока таких условиях нет, но мы к этому готовы", - сказал Путин, говоря о фундаментальных условиях для выстраивания отношений с США.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линиейИтоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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сша, владимир путин, итоги года с владимиром путиным, россия
США, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Россия
Фундаментальных условий для выстраивания отношений с США нет, заявил Путин

Путин: пока фундаментальных условий для выстраивания отношений с США нет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Фундаментальных условий для выстраивания отношений с США пока нет, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года.
«
"Пока таких условиях нет, но мы к этому готовы", - сказал Путин, говоря о фундаментальных условиях для выстраивания отношений с США.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией
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