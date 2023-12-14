https://ria.ru/20231214/putin-1915745070.html

Фундаментальных условий для выстраивания отношений с США нет, заявил Путин

Фундаментальных условий для выстраивания отношений с США нет, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023

Фундаментальных условий для выстраивания отношений с США нет, заявил Путин

Фундаментальных условий для выстраивания отношений с США пока нет, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:45

2023-12-14T12:45

2023-12-14T12:58

сша

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915744502_0:28:3143:1796_1920x0_80_0_0_c33bedf53555d51a30efd4a29b03046e.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Фундаментальных условий для выстраивания отношений с США пока нет, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года."Пока таких условиях нет, но мы к этому готовы", - сказал Путин, говоря о фундаментальных условиях для выстраивания отношений с США.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линиейИтоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915696149.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, владимир путин, итоги года с владимиром путиным, россия