https://ria.ru/20231214/putin-1915745070.html
Фундаментальных условий для выстраивания отношений с США нет, заявил Путин
Фундаментальных условий для выстраивания отношений с США нет, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
Фундаментальных условий для выстраивания отношений с США нет, заявил Путин
Фундаментальных условий для выстраивания отношений с США пока нет, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:45
2023-12-14T12:45
2023-12-14T12:58
сша
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915744502_0:28:3143:1796_1920x0_80_0_0_c33bedf53555d51a30efd4a29b03046e.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Фундаментальных условий для выстраивания отношений с США пока нет, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года."Пока таких условиях нет, но мы к этому готовы", - сказал Путин, говоря о фундаментальных условиях для выстраивания отношений с США.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линиейИтоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915696149.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915744502_274:0:3003:2047_1920x0_80_0_0_697a340ec498b9e18d455b244702d6ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, владимир путин, итоги года с владимиром путиным, россия
США, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Россия
Фундаментальных условий для выстраивания отношений с США нет, заявил Путин
Путин: пока фундаментальных условий для выстраивания отношений с США нет