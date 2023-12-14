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Россия готова выстраивать отношения с США, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
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12:44 14.12.2023 (обновлено: 12:56 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915744880.html
Россия готова выстраивать отношения с США, заявил Путин
Россия готова выстраивать отношения с США, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
Россия готова выстраивать отношения с США, заявил Путин
Россия готова выстраивать отношения с США, это важно и нужно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:44
2023-12-14T12:56
итоги года с владимиром путиным
россия
сша
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия готова выстраивать отношения с США, это важно и нужно, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается Соединенных Штатов, мы и с ними готовы выстраивать отношения. Мы считаем, что США - важная и нужная страна мира, но эта имперская, абсолютно имперская политика мешает им самим. Даже не нам. Почему? Потому что в общественном сознании они должны вести себя как империя", - сказал он, подводя итоги года.По словам Путина, если власти США "в чем-то где-то договариваются или в чем-то кому-то уступают, это уже воспринимается электоратом как какой-то провал или пробел, поэтому элиты вынуждены себя так отчасти и вести".Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231214/putin-1915744166.html
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итоги года с владимиром путиным, россия, сша
Итоги года с Владимиром Путиным, Россия, США
Россия готова выстраивать отношения с США, заявил Путин

Путин: Россия готова выстраивать отношения с США, это важно и нужно

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственные флаги России и США . Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия готова выстраивать отношения с США, это важно и нужно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается Соединенных Штатов, мы и с ними готовы выстраивать отношения. Мы считаем, что США - важная и нужная страна мира, но эта имперская, абсолютно имперская политика мешает им самим. Даже не нам. Почему? Потому что в общественном сознании они должны вести себя как империя", - сказал он, подводя итоги года.
По словам Путина, если власти США "в чем-то где-то договариваются или в чем-то кому-то уступают, это уже воспринимается электоратом как какой-то провал или пробел, поэтому элиты вынуждены себя так отчасти и вести".
Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Имперская политика США мешает самим Штатам, заявил Путин
Вчера, 12:43
 
Итоги года с Владимиром ПутинымРоссияСША
 
 
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