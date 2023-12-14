https://ria.ru/20231214/putin-1915744880.html

Россия готова выстраивать отношения с США, заявил Путин

Россия готова выстраивать отношения с США, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023

Россия готова выстраивать отношения с США, заявил Путин

Россия готова выстраивать отношения с США, это важно и нужно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:44

2023-12-14T12:44

2023-12-14T12:56

итоги года с владимиром путиным

россия

сша

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия готова выстраивать отношения с США, это важно и нужно, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается Соединенных Штатов, мы и с ними готовы выстраивать отношения. Мы считаем, что США - важная и нужная страна мира, но эта имперская, абсолютно имперская политика мешает им самим. Даже не нам. Почему? Потому что в общественном сознании они должны вести себя как империя", - сказал он, подводя итоги года.По словам Путина, если власти США "в чем-то где-то договариваются или в чем-то кому-то уступают, это уже воспринимается электоратом как какой-то провал или пробел, поэтому элиты вынуждены себя так отчасти и вести".Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/putin-1915744166.html

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итоги года с владимиром путиным, россия, сша