https://ria.ru/20231214/putin-1915744166.html
Имперская политика США мешает самим Штатам, заявил Путин
Имперская политика США мешает самим Штатам, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
Имперская политика США мешает самим Штатам, заявил Путин
Когда в США произойдут внутренние изменения, они начнут уважать других, тогда будут созданы фундаментальные условия для улучшения отношений, заявил президент... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:43
2023-12-14T12:43
2023-12-14T13:13
сша
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:384:2937:2036_1920x0_80_0_0_9e84514e144eb6596ab43b4f2de97140.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Когда в США произойдут внутренние изменения, они начнут уважать других, тогда будут созданы фундаментальные условия для улучшения отношений, заявил президент России Владимир Путин."Вот когда произойдут какие-то внутренние изменения… когда они начнут уважать других людей, другие страны, когда будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы, вот тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Он отметил, что Россия готова выстраивать отношения с США, считает, что штаты важны и нужны, но имперская политика мешает им самим. В общественном сознании США ведут себя как империя, а если они в чем-то договариваются или кому-то уступают, то это уже воспринимается электоратов, как какой-то провал или пробел, пояснил президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_382:132:2937:2048_1920x0_80_0_0_4fd21585a9e98749148f184a52af8d3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, владимир путин, итоги года с владимиром путиным, россия
США, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Россия
Имперская политика США мешает самим Штатам, заявил Путин
Путин: имперская политика США мешает самим Штатам