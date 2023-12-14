https://ria.ru/20231214/putin-1915743859.html
Путин рассказал, как действия НАТО привели к трагедиям
Путин рассказал, как действия НАТО привели к трагедиям - РИА Новости, 14.12.2023
Путин рассказал, как действия НАТО привели к трагедиям
Безудержное стремление НАТО подобраться к границам России, включив в союз Украину, привело к нынешним трагедиям, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:42
2023-12-14T12:42
2023-12-14T13:10
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Безудержное стремление НАТО подобраться к границам России, включив в союз Украину, привело к нынешним трагедиям, заявил президент РФ Владимир Путин."Плюс безудержное стремление подползти к нашим границам, захватив Украину в НАТО, все это привело к этой трагедии. Плюс еще кровавые события на Донбассе в течение восьми лет. Все это привело к трагедии, которую мы сейчас переживаем. Они вынудили нас на эти действия", - заявил президент РФ.Он также упомянул как одну из причин нынешних трагедий свержение президента Украины Виктора Януковича вопреки договоренностям с оппозицией под гарантии европейских стран.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Путин рассказал, как действия НАТО привели к трагедиям
Путин: стремление НАТО подползти к границам России привело к трагедиям