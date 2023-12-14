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Путин рассказал, как действия НАТО привели к трагедиям - РИА Новости, 14.12.2023
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12:42 14.12.2023 (обновлено: 13:10 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915743859.html
Путин рассказал, как действия НАТО привели к трагедиям
Путин рассказал, как действия НАТО привели к трагедиям - РИА Новости, 14.12.2023
Путин рассказал, как действия НАТО привели к трагедиям
Безудержное стремление НАТО подобраться к границам России, включив в союз Украину, привело к нынешним трагедиям, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:42
2023-12-14T13:10
нато
итоги года с владимиром путиным
в мире
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донбасс
виктор янукович
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Безудержное стремление НАТО подобраться к границам России, включив в союз Украину, привело к нынешним трагедиям, заявил президент РФ Владимир Путин."Плюс безудержное стремление подползти к нашим границам, захватив Украину в НАТО, все это привело к этой трагедии. Плюс еще кровавые события на Донбассе в течение восьми лет. Все это привело к трагедии, которую мы сейчас переживаем. Они вынудили нас на эти действия", - заявил президент РФ.Он также упомянул как одну из причин нынешних трагедий свержение президента Украины Виктора Януковича вопреки договоренностям с оппозицией под гарантии европейских стран.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231108/kitay-1908161311.html
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нато, итоги года с владимиром путиным, в мире, россия, украина, донбасс, виктор янукович, владимир путин
НАТО, Итоги года с Владимиром Путиным, В мире, Россия, Украина, Донбасс, Виктор Янукович, Владимир Путин
Путин рассказал, как действия НАТО привели к трагедиям

Путин: стремление НАТО подползти к границам России привело к трагедиям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом совместной "прямой линии" с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин перед началом совместной прямой линии с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин перед началом совместной "прямой линии" с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином дворе
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Безудержное стремление НАТО подобраться к границам России, включив в союз Украину, привело к нынешним трагедиям, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Плюс безудержное стремление подползти к нашим границам, захватив Украину в НАТО, все это привело к этой трагедии. Плюс еще кровавые события на Донбассе в течение восьми лет. Все это привело к трагедии, которую мы сейчас переживаем. Они вынудили нас на эти действия", - заявил президент РФ.
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Он также упомянул как одну из причин нынешних трагедий свержение президента Украины Виктора Януковича вопреки договоренностям с оппозицией под гарантии европейских стран.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
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