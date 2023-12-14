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Путин обвинил США в госперевороте на Украине - РИА Новости, 14.12.2023
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12:41 14.12.2023 (обновлено: 13:40 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915743654.html
Путин обвинил США в госперевороте на Украине
Путин обвинил США в госперевороте на Украине - РИА Новости, 14.12.2023
Путин обвинил США в госперевороте на Украине
Госпереворот на Украине нужен был для создания конфликта, этим занимались наши "дружки" из США, а европейцы сделали вид, что ничего не знают, заявил президент... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:41
2023-12-14T13:40
сша
украина
итоги года с владимиром путиным
в мире
европа
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Госпереворот на Украине нужен был для создания конфликта, этим занимались наши "дружки" из США, а европейцы сделали вид, что ничего не знают, заявил президент России Владимир Путин."Значит, в 2014 году приехали три министра иностранных дел, вот из Европы: польский, немецкий, французский. Подписались как гаранты договоренностей между властью, президентом Януковичем, и оппозицией, договорились, что все будут решать мирным путем. Через два дня совершили госпереворот. Зачем? Пошли бы на выборы и выигрывали. Нет. Чтобы точку поставить, чтобы конфликт создать - вот зачем. Это кто сделал? Американские наши дружки. А европейцы, которые подписались как гаранты договоренностей между властью и оппозицией, сделали вид, что вообще ничего не знают. И сейчас спросите в Европе - кто-нибудь помнит об этом? Нет. Но мы не забыли и не забудем", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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"Этим занимались наши "дружки" из США": Путин о том, кто виноват в госперевороте на Украине
Госпереворот на Украине нужен был для создания конфликта, этим занимались наши "дружки" из США, а европейцы сделали вид, что ничего не знают, отметил президент
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сша, украина, итоги года с владимиром путиным, в мире, европа, владимир путин
США, Украина, Итоги года с Владимиром Путиным, В мире, Европа, Владимир Путин
Путин обвинил США в госперевороте на Украине

Путин: госпереворотом на Украине занимались наши "дружки" из США

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Госпереворот на Украине нужен был для создания конфликта, этим занимались наши "дружки" из США, а европейцы сделали вид, что ничего не знают, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Значит, в 2014 году приехали три министра иностранных дел, вот из Европы: польский, немецкий, французский. Подписались как гаранты договоренностей между властью, президентом Януковичем, и оппозицией, договорились, что все будут решать мирным путем. Через два дня совершили госпереворот. Зачем? Пошли бы на выборы и выигрывали. Нет. Чтобы точку поставить, чтобы конфликт создать - вот зачем. Это кто сделал? Американские наши дружки. А европейцы, которые подписались как гаранты договоренностей между властью и оппозицией, сделали вид, что вообще ничего не знают. И сейчас спросите в Европе - кто-нибудь помнит об этом? Нет. Но мы не забыли и не забудем", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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