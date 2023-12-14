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Путин: происходящее в отношениях с Украиной, похоже на гражданскую войну - РИА Новости, 14.12.2023
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12:39 14.12.2023 (обновлено: 13:09 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915742557.html
Путин: происходящее в отношениях с Украиной, похоже на гражданскую войну
Путин: происходящее в отношениях с Украиной, похоже на гражданскую войну - РИА Новости, 14.12.2023
Путин: происходящее в отношениях с Украиной, похоже на гражданскую войну
В основе своей русские и украинцы являются единым народом, а то, что сейчас происходит в отношениях с Украиной, похоже на гражданскую войну, заявил президент РФ РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:39
2023-12-14T13:09
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В основе своей русские и украинцы являются единым народом, а то, что сейчас происходит в отношениях с Украиной, похоже на гражданскую войну, заявил президент РФ Владимир Путин."В основе своей русские и украинцы - единый народ, и то, что сейчас происходит, - огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями, когда братья оказались по разную сторону", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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владимир путин, итоги года с владимиром путиным
Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин: происходящее в отношениях с Украиной, похоже на гражданскую войну

Путин: русские и украинцы являются единым народом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе. 14 декабря 2023
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе. 14 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе. 14 декабря 2023
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В основе своей русские и украинцы являются единым народом, а то, что сейчас происходит в отношениях с Украиной, похоже на гражданскую войну, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В основе своей русские и украинцы - единый народ, и то, что сейчас происходит, - огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями, когда братья оказались по разную сторону", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
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Владимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
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