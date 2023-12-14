https://ria.ru/20231214/putin-1915742557.html
Путин: происходящее в отношениях с Украиной, похоже на гражданскую войну
Путин: происходящее в отношениях с Украиной, похоже на гражданскую войну - РИА Новости, 14.12.2023
Путин: происходящее в отношениях с Украиной, похоже на гражданскую войну
В основе своей русские и украинцы являются единым народом, а то, что сейчас происходит в отношениях с Украиной, похоже на гражданскую войну, заявил президент РФ РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:39
2023-12-14T12:39
2023-12-14T13:09
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915757009_0:264:3044:1976_1920x0_80_0_0_d4d95af7c5e5b3d2f937b97fc224a9e8.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В основе своей русские и украинцы являются единым народом, а то, что сейчас происходит в отношениях с Украиной, похоже на гражданскую войну, заявил президент РФ Владимир Путин."В основе своей русские и украинцы - единый народ, и то, что сейчас происходит, - огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями, когда братья оказались по разную сторону", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915719710.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915757009_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_21f28a253a7fb3f77ed4b4c0b9a06b0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, итоги года с владимиром путиным
Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин: происходящее в отношениях с Украиной, похоже на гражданскую войну
Путин: русские и украинцы являются единым народом
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В основе своей русские и украинцы являются единым народом, а то, что сейчас происходит в отношениях с Украиной, похоже на гражданскую войну, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В основе своей русские и украинцы - единый народ, и то, что сейчас происходит, - огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями, когда братья оказались по разную сторону", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Киев сохраняет стратегию не идти на переговоры с Москвой, сообщил Нарышкин