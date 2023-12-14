https://ria.ru/20231214/putin-1915742557.html

Путин: происходящее в отношениях с Украиной, похоже на гражданскую войну

Путин: происходящее в отношениях с Украиной, похоже на гражданскую войну - РИА Новости, 14.12.2023

Путин: происходящее в отношениях с Украиной, похоже на гражданскую войну

В основе своей русские и украинцы являются единым народом, а то, что сейчас происходит в отношениях с Украиной, похоже на гражданскую войну, заявил президент РФ РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:39

2023-12-14T12:39

2023-12-14T13:09

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В основе своей русские и украинцы являются единым народом, а то, что сейчас происходит в отношениях с Украиной, похоже на гражданскую войну, заявил президент РФ Владимир Путин."В основе своей русские и украинцы - единый народ, и то, что сейчас происходит, - огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями, когда братья оказались по разную сторону", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915719710.html

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2023

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владимир путин, итоги года с владимиром путиным