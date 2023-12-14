https://ria.ru/20231214/putin-1915739636.html

Путин в ходе прямой линии поблагодарил военных в зоне СВО

Путин в ходе прямой линии поблагодарил военных в зоне СВО - РИА Новости, 14.12.2023

Путин в ходе прямой линии поблагодарил военных в зоне СВО

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии поблагодарил военных в зоне специальной военной операции. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:32

2023-12-14T12:32

2023-12-14T12:46

специальная военная операция на украине

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

россия

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии поблагодарил военных в зоне специальной военной операции."Во-первых, я хочу сказать, поблагодарить за то, что вы делаете. Это звучит несколько дежурно, но тем не менее, поверьте мне, от души. И НГШ (начальник генерального штаба ВС России), другие командиры многократно мне знаете, что говорили? На таком-то участке создаётся такая обстановка, сейчас там ветераны. Ситуация будет абсолютно точно взята под контроль. И вот эти простые слова, это оценка того, что вы делаете, можете делать уверенно, и что сделаете на поле боя", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/putin-1915734016.html

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владимир путин, итоги года с владимиром путиным, россия, общество