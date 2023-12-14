https://ria.ru/20231214/putin-1915738807.html
Добровольцы получат все меры поддержки участников спецоперации
Добровольцы получат все меры поддержки участников спецоперации - РИА Новости, 14.12.2023
Добровольцы получат все меры поддержки участников спецоперации
Добровольцы получат все меры поддержки, которые полагаются участникам специальной военной операции, сообщил Владимир Путин на прямой линии. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:30
2023-12-14T12:30
2023-12-14T13:12
итоги года с владимиром путиным
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902503559_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_7ae01fe654fd880fc4833c319bf12fa4.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Добровольцы получат все меры поддержки, которые полагаются участникам специальной военной операции, сообщил Владимир Путин на прямой линии."Все добровольцы, все, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, борется за нее, рискует своей жизнью и здоровьем, все должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия", — подчеркнул президент.Он добавил, что по некоторым вопросам нужно внести изменения в законы, но депутаты эти решения поддержат.Всего в Вооруженные силы набрали уже 486 тысяч добровольцев, и поток мужчин, готовых защищать родину с оружием в руках, не сокращается, добавил Путин.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231214/mobilizatsiya-1915734727.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902503559_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_46123070474ab75de9c30d91b65f18f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
итоги года с владимиром путиным, владимир путин, россия
Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Россия
Добровольцы получат все меры поддержки участников спецоперации
Путин: все добровольцы должны быть поставлены в одинаковые условия