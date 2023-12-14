Рейтинг@Mail.ru
Добровольцы получат все меры поддержки участников спецоперации - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 14.12.2023 (обновлено: 13:12 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915738807.html
Добровольцы получат все меры поддержки участников спецоперации
Добровольцы получат все меры поддержки участников спецоперации - РИА Новости, 14.12.2023
Добровольцы получат все меры поддержки участников спецоперации
Добровольцы получат все меры поддержки, которые полагаются участникам специальной военной операции, сообщил Владимир Путин на прямой линии. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:30
2023-12-14T13:12
итоги года с владимиром путиным
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902503559_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_7ae01fe654fd880fc4833c319bf12fa4.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Добровольцы получат все меры поддержки, которые полагаются участникам специальной военной операции, сообщил Владимир Путин на прямой линии."Все добровольцы, все, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, борется за нее, рискует своей жизнью и здоровьем, все должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия", — подчеркнул президент.Он добавил, что по некоторым вопросам нужно внести изменения в законы, но депутаты эти решения поддержат.Всего в Вооруженные силы набрали уже 486 тысяч добровольцев, и поток мужчин, готовых защищать родину с оружием в руках, не сокращается, добавил Путин.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231214/mobilizatsiya-1915734727.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902503559_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_46123070474ab75de9c30d91b65f18f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
итоги года с владимиром путиным, владимир путин, россия
Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Россия
Добровольцы получат все меры поддержки участников спецоперации

Путин: все добровольцы должны быть поставлены в одинаковые условия

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Добровольцы получат все меры поддержки, которые полагаются участникам специальной военной операции, сообщил Владимир Путин на прямой линии.
"Все добровольцы, все, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, борется за нее, рискует своей жизнью и здоровьем, все должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия", — подчеркнул президент.
Он добавил, что по некоторым вопросам нужно внести изменения в законы, но депутаты эти решения поддержат.
Всего в Вооруженные силы набрали уже 486 тысяч добровольцев, и поток мужчин, готовых защищать родину с оружием в руках, не сокращается, добавил Путин.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Путин о второй волне мобилизации - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Необходимости во второй волне мобилизации нет, заявил Путин
Вчера, 12:26
 
Итоги года с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала