https://ria.ru/20231214/putin-1915738807.html

Добровольцы получат все меры поддержки участников спецоперации

Добровольцы получат все меры поддержки участников спецоперации - РИА Новости, 14.12.2023

Добровольцы получат все меры поддержки участников спецоперации

Добровольцы получат все меры поддержки, которые полагаются участникам специальной военной операции, сообщил Владимир Путин на прямой линии. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:30

2023-12-14T12:30

2023-12-14T13:12

итоги года с владимиром путиным

владимир путин

россия

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Добровольцы получат все меры поддержки, которые полагаются участникам специальной военной операции, сообщил Владимир Путин на прямой линии."Все добровольцы, все, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, борется за нее, рискует своей жизнью и здоровьем, все должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия", — подчеркнул президент.Он добавил, что по некоторым вопросам нужно внести изменения в законы, но депутаты эти решения поддержат.Всего в Вооруженные силы набрали уже 486 тысяч добровольцев, и поток мужчин, готовых защищать родину с оружием в руках, не сокращается, добавил Путин.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/mobilizatsiya-1915734727.html

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итоги года с владимиром путиным, владимир путин, россия