https://ria.ru/20231214/putin-1915734840.html

В зоне спецоперации находится 244 тысячи мобилизованных, заявил Путин

В зоне спецоперации находится 244 тысячи мобилизованных, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023

В зоне спецоперации находится 244 тысячи мобилизованных, заявил Путин

В зоне специальной военной операции находится 244 тысячи мобилизованных, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:26

2023-12-14T12:26

2023-12-14T13:12

итоги года с владимиром путиным

владимир путин

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_0:115:3016:1811_1920x0_80_0_0_cca732d321513f78c1c59e34012616e1.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В зоне специальной военной операции находится 244 тысячи мобилизованных, заявил президент РФ Владимир Путин."По-моему, 244 тысячи (мобилизованных - ред.) находится напрямую в зоне боевых действий, в зоне СВО", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/putin-1915739636.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

итоги года с владимиром путиным, владимир путин