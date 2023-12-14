https://ria.ru/20231214/putin-1915734840.html
В зоне спецоперации находится 244 тысячи мобилизованных, заявил Путин
В зоне спецоперации находится 244 тысячи мобилизованных, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
В зоне спецоперации находится 244 тысячи мобилизованных, заявил Путин
В зоне специальной военной операции находится 244 тысячи мобилизованных, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:26
2023-12-14T12:26
2023-12-14T13:12
итоги года с владимиром путиным
владимир путин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В зоне специальной военной операции находится 244 тысячи мобилизованных, заявил президент РФ Владимир Путин."По-моему, 244 тысячи (мобилизованных - ред.) находится напрямую в зоне боевых действий, в зоне СВО", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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итоги года с владимиром путиным, владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
В зоне спецоперации находится 244 тысячи мобилизованных, заявил Путин
Путин: в зоне боевых действий находится 244 тысячи мобилизованных