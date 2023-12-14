https://ria.ru/20231214/putin-1915734233.html
Путин рассказал о переговорах в Стамбуле
Путин рассказал о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 14.12.2023
Путин рассказал о переговорах в Стамбуле
В ходе переговоров в Стамбуле были согласованы вопросы демилитаризации на Украине, и сейчас можно договориться или решить вопрос силовым путем, заявил президент РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:25
2023-12-14T12:25
2023-12-14T12:57
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В ходе переговоров в Стамбуле были согласованы вопросы демилитаризации на Украине, и сейчас можно договориться или решить вопрос силовым путем, заявил президент России Владимир Путин."Или мы договоримся о демилитаризации, согласуем определенные параметры, а кстати говоря, в ходе переговоров в Стамбуле мы их согласовали. Просто потом это выбросили в печку, эти договоренности... Есть и другие возможности: или договориться, или решить силовым путем", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, украина, в мире, владимир путин, итоги года с владимиром путиным, россия
Стамбул, Украина, В мире, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Россия
Путин рассказал о переговорах в Стамбуле
Путин: в Стамбуле были согласованы вопросы демилитаризации на УКкраине
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В ходе переговоров в Стамбуле были согласованы вопросы демилитаризации на Украине, и сейчас можно договориться или решить вопрос силовым путем, заявил президент России Владимир Путин.
"Или мы договоримся о демилитаризации, согласуем определенные параметры, а кстати говоря, в ходе переговоров в Стамбуле мы их согласовали. Просто потом это выбросили в печку, эти договоренности... Есть и другие возможности: или договориться, или решить силовым путем", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
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