https://ria.ru/20231214/putin-1915734233.html

Путин рассказал о переговорах в Стамбуле

Путин рассказал о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 14.12.2023

Путин рассказал о переговорах в Стамбуле

В ходе переговоров в Стамбуле были согласованы вопросы демилитаризации на Украине, и сейчас можно договориться или решить вопрос силовым путем, заявил президент РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:25

2023-12-14T12:25

2023-12-14T12:57

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В ходе переговоров в Стамбуле были согласованы вопросы демилитаризации на Украине, и сейчас можно договориться или решить вопрос силовым путем, заявил президент России Владимир Путин."Или мы договоримся о демилитаризации, согласуем определенные параметры, а кстати говоря, в ходе переговоров в Стамбуле мы их согласовали. Просто потом это выбросили в печку, эти договоренности... Есть и другие возможности: или договориться, или решить силовым путем", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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Дарья Буймова

стамбул, украина, в мире, владимир путин, итоги года с владимиром путиным, россия