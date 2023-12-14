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Путин рассказал, когда на Украине будет мир - РИА Новости, 14.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 14.12.2023 (обновлено: 12:38 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915732066.html
Путин рассказал, когда на Украине будет мир
Путин рассказал, когда на Украине будет мир - РИА Новости, 14.12.2023
Путин рассказал, когда на Украине будет мир
Мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в специальной военной операции, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:22
2023-12-14T12:38
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в специальной военной операции, сообщил президент России Владимир Путин."Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали", - сказал Путин, подводя итоги года, отвечая на вопрос, когда будет мир.Также глава государства отметил, что цели СВО не меняются."Я напомню, о чем мы тогда говорили - о денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе", - подчеркнул Путин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231214/denatsifikatsiya-1915733466.html
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915733002.html
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украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире
Путин рассказал, когда на Украине будет мир

Путин: мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВ зале перед началом совместной "прямой линии" и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
В зале перед началом совместной прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В зале перед началом совместной "прямой линии" и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в специальной военной операции, сообщил президент России Владимир Путин.
"Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали", - сказал Путин, подводя итоги года, отвечая на вопрос, когда будет мир.
Путин: вопрос денацификации Украины актуален - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин назвал вопрос о денацификации Украины актуальным
Вчера, 12:23
Также глава государства отметил, что цели СВО не меняются.
"Я напомню, о чем мы тогда говорили - о денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе", - подчеркнул Путин.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Киев - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
"Халява когда-нибудь закончится": Путин вынес предостережение Украине
Вчера, 12:23
 
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