https://ria.ru/20231214/putin-1915732066.html

Путин рассказал, когда на Украине будет мир

Путин рассказал, когда на Украине будет мир - РИА Новости, 14.12.2023

Путин рассказал, когда на Украине будет мир

Мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в специальной военной операции, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:22

2023-12-14T12:22

2023-12-14T12:38

специальная военная операция на украине

украина

россия

в мире

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в специальной военной операции, сообщил президент России Владимир Путин."Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали", - сказал Путин, подводя итоги года, отвечая на вопрос, когда будет мир.Также глава государства отметил, что цели СВО не меняются."Я напомню, о чем мы тогда говорили - о денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе", - подчеркнул Путин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/denatsifikatsiya-1915733466.html

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915733002.html

украина

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, в мире