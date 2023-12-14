https://ria.ru/20231214/putin-1915732066.html
Путин рассказал, когда на Украине будет мир
Путин рассказал, когда на Украине будет мир - РИА Новости, 14.12.2023
Путин рассказал, когда на Украине будет мир
Мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в специальной военной операции, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:22
2023-12-14T12:22
2023-12-14T12:38
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в специальной военной операции, сообщил президент России Владимир Путин."Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали", - сказал Путин, подводя итоги года, отвечая на вопрос, когда будет мир.Также глава государства отметил, что цели СВО не меняются."Я напомню, о чем мы тогда говорили - о денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе", - подчеркнул Путин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231214/denatsifikatsiya-1915733466.html
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915733002.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире
Путин рассказал, когда на Украине будет мир
Путин: мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в специальной военной операции, сообщил президент России Владимир Путин.
"Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали", - сказал Путин, подводя итоги года, отвечая на вопрос, когда будет мир.
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Также глава государства отметил, что цели СВО не меняются.
"Я напомню, о чем мы тогда говорили - о денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе", - подчеркнул Путин.
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