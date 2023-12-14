https://ria.ru/20231214/putin-1915730486.html
Путин заявил о сокращении внешнего долга
Путин заявил о сокращении внешнего долга - РИА Новости, 14.12.2023
Путин заявил о сокращении внешнего долга
Российский внешний госдолг сократился с 46 миллиардов до 32 миллиардов долларов, это говорит о макроэкономической и финансовой стабильности страны, заявил... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:20
2023-12-14T12:20
2023-12-14T13:06
итоги года с владимиром путиным
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российский внешний госдолг сократился с 46 миллиардов до 32 миллиардов долларов, это говорит о макроэкономической и финансовой стабильности страны, заявил президент России Владимир Путин."Государственный внешний долг сокращается, это говорит и о макроэкономической стабильности, и о финансовой стабильности. Госдолг сократился с 46 миллиардов до 32 миллиардов долларов", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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итоги года с владимиром путиным, владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин
Путин заявил о сокращении внешнего долга
Путин: государственный внешний долг сокращается с $46 млрд до $32 млрд
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российский внешний госдолг сократился с 46 миллиардов до 32 миллиардов долларов, это говорит о макроэкономической и финансовой стабильности страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Государственный внешний долг сокращается, это говорит и о макроэкономической стабильности, и о финансовой стабильности. Госдолг сократился с 46 миллиардов до 32 миллиардов долларов", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Погашение внешнего долга российскими компаниями идет ритмично, заявил Путин