https://ria.ru/20231214/putin-1915730486.html

Путин заявил о сокращении внешнего долга

Путин заявил о сокращении внешнего долга - РИА Новости, 14.12.2023

Путин заявил о сокращении внешнего долга

Российский внешний госдолг сократился с 46 миллиардов до 32 миллиардов долларов, это говорит о макроэкономической и финансовой стабильности страны, заявил... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:20

2023-12-14T12:20

2023-12-14T13:06

итоги года с владимиром путиным

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российский внешний госдолг сократился с 46 миллиардов до 32 миллиардов долларов, это говорит о макроэкономической и финансовой стабильности страны, заявил президент России Владимир Путин."Государственный внешний долг сокращается, это говорит и о макроэкономической стабильности, и о финансовой стабильности. Госдолг сократился с 46 миллиардов до 32 миллиардов долларов", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/putin-1915729492.html

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2023

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итоги года с владимиром путиным, владимир путин