https://ria.ru/20231214/putin-1915728709.html
Путин рассказал о гарантиях устойчивого развития России
Путин рассказал о гарантиях устойчивого развития России - РИА Новости, 14.12.2023
Путин рассказал о гарантиях устойчивого развития России
Устойчивое развитие РФ гарантировано на среднесрочную перспективу, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:19
2023-12-14T12:19
2023-12-14T12:33
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Устойчивое развитие РФ гарантировано на среднесрочную перспективу, заявил президент России Владимир Путин."Особенно настраивает на позитивный лад рост инвестиций в основной капитал - 10%. Что это означает: сегодня у нас рост промышленности ВВП очевидный... Гарантированно будет устойчивое развитие на среднесрочную перспективу", - сказал Путин, подводя итоги года.По его словам, производство будет расширяться, будет расти количество рабочих мест.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231214/putin-1915730486.html
https://ria.ru/20231213/ekonomika-1915582687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал о гарантиях устойчивого развития России
Путин устойчивое развитие России гарантировано на среднесрочную перспективу
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Устойчивое развитие РФ гарантировано на среднесрочную перспективу, заявил президент России Владимир Путин.
"Особенно настраивает на позитивный лад рост инвестиций в основной капитал - 10%. Что это означает: сегодня у нас рост промышленности ВВП очевидный... Гарантированно будет устойчивое развитие на среднесрочную перспективу", - сказал Путин, подводя итоги года.
Путин заявил о сокращении внешнего долга
По его словам, производство будет расширяться, будет расти количество рабочих мест.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
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