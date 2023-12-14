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Путин рассказал о гарантиях устойчивого развития России - РИА Новости, 14.12.2023
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12:19 14.12.2023 (обновлено: 12:33 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915728709.html
Путин рассказал о гарантиях устойчивого развития России
Путин рассказал о гарантиях устойчивого развития России - РИА Новости, 14.12.2023
Путин рассказал о гарантиях устойчивого развития России
Устойчивое развитие РФ гарантировано на среднесрочную перспективу, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:19
2023-12-14T12:33
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Устойчивое развитие РФ гарантировано на среднесрочную перспективу, заявил президент России Владимир Путин."Особенно настраивает на позитивный лад рост инвестиций в основной капитал - 10%. Что это означает: сегодня у нас рост промышленности ВВП очевидный... Гарантированно будет устойчивое развитие на среднесрочную перспективу", - сказал Путин, подводя итоги года.По его словам, производство будет расширяться, будет расти количество рабочих мест.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231214/putin-1915730486.html
https://ria.ru/20231213/ekonomika-1915582687.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал о гарантиях устойчивого развития России

Путин устойчивое развитие России гарантировано на среднесрочную перспективу

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Устойчивое развитие РФ гарантировано на среднесрочную перспективу, заявил президент России Владимир Путин.
"Особенно настраивает на позитивный лад рост инвестиций в основной капитал - 10%. Что это означает: сегодня у нас рост промышленности ВВП очевидный... Гарантированно будет устойчивое развитие на среднесрочную перспективу", - сказал Путин, подводя итоги года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин заявил о сокращении внешнего долга
Вчера, 12:20
По его словам, производство будет расширяться, будет расти количество рабочих мест.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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