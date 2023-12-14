https://ria.ru/20231214/putin-1915728709.html

Путин рассказал о гарантиях устойчивого развития России

Путин рассказал о гарантиях устойчивого развития России - РИА Новости, 14.12.2023

Путин рассказал о гарантиях устойчивого развития России

Устойчивое развитие РФ гарантировано на среднесрочную перспективу, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:19

2023-12-14T12:19

2023-12-14T12:33

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Устойчивое развитие РФ гарантировано на среднесрочную перспективу, заявил президент России Владимир Путин."Особенно настраивает на позитивный лад рост инвестиций в основной капитал - 10%. Что это означает: сегодня у нас рост промышленности ВВП очевидный... Гарантированно будет устойчивое развитие на среднесрочную перспективу", - сказал Путин, подводя итоги года.По его словам, производство будет расширяться, будет расти количество рабочих мест.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/putin-1915730486.html

https://ria.ru/20231213/ekonomika-1915582687.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, экономика