https://ria.ru/20231214/putin-1915727600.html

Путин отметил исторически низкий показатель безработицы для России в 2,9%

Путин отметил исторически низкий показатель безработицы для России в 2,9% - РИА Новости, 14.12.2023

Путин отметил исторически низкий показатель безработицы для России в 2,9%

Уровень безработицы впервые в истории России сократился до 2,9%, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:18

2023-12-14T12:18

2023-12-14T12:48

россия

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

экономика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Уровень безработицы впервые в истории России сократился до 2,9%, заявил президент страны Владимир Путин."Уровень безработицы, мы совсем недавно гордились, что у нас исторический минимум был 3%. Вчера мы с коллегами готовились к сегодняшнему разговору - уже 2,9%. Такого вообще никогда не было в истории России", сообщил президент, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Путин добавил, что это очень хороший интегрированный показатель состояния российской экономики.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231129/bezrabotitsa-1912623895.html

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