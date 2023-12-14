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Путин отметил исторически низкий показатель безработицы для России в 2,9% - РИА Новости, 14.12.2023
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12:18 14.12.2023 (обновлено: 12:48 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915727600.html
Путин отметил исторически низкий показатель безработицы для России в 2,9%
Путин отметил исторически низкий показатель безработицы для России в 2,9% - РИА Новости, 14.12.2023
Путин отметил исторически низкий показатель безработицы для России в 2,9%
Уровень безработицы впервые в истории России сократился до 2,9%, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:18
2023-12-14T12:48
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Уровень безработицы впервые в истории России сократился до 2,9%, заявил президент страны Владимир Путин."Уровень безработицы, мы совсем недавно гордились, что у нас исторический минимум был 3%. Вчера мы с коллегами готовились к сегодняшнему разговору - уже 2,9%. Такого вообще никогда не было в истории России", сообщил президент, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Путин добавил, что это очень хороший интегрированный показатель состояния российской экономики.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным, экономика
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Экономика
Путин отметил исторически низкий показатель безработицы для России в 2,9%

Путин: уровень безработицы в России уже 2,9 процента

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Уровень безработицы впервые в истории России сократился до 2,9%, заявил президент страны Владимир Путин.
«
"Уровень безработицы, мы совсем недавно гордились, что у нас исторический минимум был 3%. Вчера мы с коллегами готовились к сегодняшнему разговору - уже 2,9%. Такого вообще никогда не было в истории России", сообщил президент, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Путин добавил, что это очень хороший интегрированный показатель состояния российской экономики.
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