https://ria.ru/20231214/putin-1915724992.html

Путин заявил об устойчивости экономики России

Путин заявил об устойчивости экономики России - РИА Новости, 14.12.2023

Путин заявил об устойчивости экономики России

Финансово-экономическая система России стабильна, это обеспечивает достаточный запас прочности для российской экономики и было удивлением не только для так... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:14

2023-12-14T12:14

2023-12-14T13:08

россия

экономика

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Финансово-экономическая система России стабильна, это обеспечивает достаточный запас прочности для российской экономики и было удивлением не только для так называемых партнеров, но и для самой страны, заявил президент России Владимир Путин."Второе - это устойчивость финансово-экономической системы страны. Как оказалось, это было удивлением для наших так называемых партнеров, если по-честному, и для многих из нас, что за предыдущие десятилетия Россия накопила этот запас прочности и устойчивости в финансах и экономике", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о российской экономике: "Запас прочности достаточный" Путин о российской экономике: "Запас прочности достаточный" 2023-12-14T12:14 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, экономика, итоги года с владимиром путиным