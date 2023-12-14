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Путин заявил об устойчивости экономики России - РИА Новости, 14.12.2023
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12:14 14.12.2023 (обновлено: 13:08 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915724992.html
Путин заявил об устойчивости экономики России
Путин заявил об устойчивости экономики России - РИА Новости, 14.12.2023
Путин заявил об устойчивости экономики России
Финансово-экономическая система России стабильна, это обеспечивает достаточный запас прочности для российской экономики и было удивлением не только для так... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:14
2023-12-14T13:08
россия
экономика
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Финансово-экономическая система России стабильна, это обеспечивает достаточный запас прочности для российской экономики и было удивлением не только для так называемых партнеров, но и для самой страны, заявил президент России Владимир Путин."Второе - это устойчивость финансово-экономической системы страны. Как оказалось, это было удивлением для наших так называемых партнеров, если по-честному, и для многих из нас, что за предыдущие десятилетия Россия накопила этот запас прочности и устойчивости в финансах и экономике", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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4.7
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353
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Путин о российской экономике: "Запас прочности достаточный"
Путин о российской экономике: "Запас прочности достаточный"
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россия, экономика, итоги года с владимиром путиным
Россия, Экономика, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин заявил об устойчивости экономики России

Путин заявил об устойчивости финансово-экономической системы России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Финансово-экономическая система России стабильна, это обеспечивает достаточный запас прочности для российской экономики и было удивлением не только для так называемых партнеров, но и для самой страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Второе - это устойчивость финансово-экономической системы страны. Как оказалось, это было удивлением для наших так называемых партнеров, если по-честному, и для многих из нас, что за предыдущие десятилетия Россия накопила этот запас прочности и устойчивости в финансах и экономике", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Владимир Путин
Путин заявил о достаточном запасе прочности у российской экономики
Вчера, 12:14
 
РоссияЭкономикаИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
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