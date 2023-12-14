https://ria.ru/20231214/putin-1915724992.html
Путин заявил об устойчивости экономики России
Путин заявил об устойчивости экономики России - РИА Новости, 14.12.2023
Путин заявил об устойчивости экономики России
Финансово-экономическая система России стабильна, это обеспечивает достаточный запас прочности для российской экономики и было удивлением не только для так... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:14
2023-12-14T12:14
2023-12-14T13:08
россия
экономика
итоги года с владимиром путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915738352_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bb73ac3465edb53d57ea80ff90fc7a54.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Финансово-экономическая система России стабильна, это обеспечивает достаточный запас прочности для российской экономики и было удивлением не только для так называемых партнеров, но и для самой страны, заявил президент России Владимир Путин."Второе - это устойчивость финансово-экономической системы страны. Как оказалось, это было удивлением для наших так называемых партнеров, если по-честному, и для многих из нас, что за предыдущие десятилетия Россия накопила этот запас прочности и устойчивости в финансах и экономике", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231214/ekonomika-1915724221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915738352_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d642396322516d411278d24309189cbc.jpg
Путин о российской экономике: "Запас прочности достаточный"
Путин о российской экономике: "Запас прочности достаточный"
2023-12-14T12:14
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, итоги года с владимиром путиным
Россия, Экономика, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин заявил об устойчивости экономики России
Путин заявил об устойчивости финансово-экономической системы России
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Финансово-экономическая система России стабильна, это обеспечивает достаточный запас прочности для российской экономики и было удивлением не только для так называемых партнеров, но и для самой страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Второе - это устойчивость финансово-экономической системы страны. Как оказалось, это было удивлением для наших так называемых партнеров, если по-честному, и для многих из нас, что за предыдущие десятилетия Россия накопила этот запас прочности и устойчивости в финансах и экономике", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Путин заявил о достаточном запасе прочности у российской экономики