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Путин начал подведение итогов с вопроса о важности суверенитета для России

Путин начал подведение итогов с вопроса о важности суверенитета для России - РИА Новости, 14.12.2023

Путин начал подведение итогов с вопроса о важности суверенитета для России

Президент России Владимир Путин начал подведение итогов с ответа на вопрос, какие задачи внутри страны и за рубежом являются для него главными. РИА Новости, 14.12.2023

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2023-12-14T16:22

россия

владимир путин

политика

павел зарубин

дмитрий песков

вгтрк

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал подведение итогов с ответа на вопрос, какие задачи внутри страны и за рубежом являются для него главными.Подведение итогов года президента России в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией, проходит в Гостином дворе."Я говорил много раз, не грех повториться. Для такой страны, как Россия, существование и просто существование нашей страны без суверенитета невозможно", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, что на прошлой неделе он объявил о своем решении баллотироваться на должность президента, какие задачи внутри страны и за рубежом для него главные.В созданной под "Итоги года" студии находятся журналисты, в ходе выступления президента по очереди будут озвучиваться вопросы от граждан и от прессы. Модерирует пресс-конференцию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а модераторами прямой линии российского лидера выступают ведущая "Первого канала" Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: главное – это укрепление суверенитета 1 ПУТИН: ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – УКРЕПЛЕНИЕ СУВЕРЕНИТЕТА РФ, БЕЗОПАСНОСТИ НА ГРАНИЦАХ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 2023-12-14T12:11 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, политика, павел зарубин, дмитрий песков, вгтрк, итоги года с владимиром путиным, видео