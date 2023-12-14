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Путин начал подведение итогов с вопроса о важности суверенитета для России
Путин начал подведение итогов с вопроса о важности суверенитета для России - РИА Новости, 14.12.2023
Путин начал подведение итогов с вопроса о важности суверенитета для России
Президент России Владимир Путин начал подведение итогов с ответа на вопрос, какие задачи внутри страны и за рубежом являются для него главными. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:11
2023-12-14T12:11
2023-12-14T16:22
россия
владимир путин
политика
павел зарубин
дмитрий песков
вгтрк
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал подведение итогов с ответа на вопрос, какие задачи внутри страны и за рубежом являются для него главными.Подведение итогов года президента России в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией, проходит в Гостином дворе."Я говорил много раз, не грех повториться. Для такой страны, как Россия, существование и просто существование нашей страны без суверенитета невозможно", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, что на прошлой неделе он объявил о своем решении баллотироваться на должность президента, какие задачи внутри страны и за рубежом для него главные.В созданной под "Итоги года" студии находятся журналисты, в ходе выступления президента по очереди будут озвучиваться вопросы от граждан и от прессы. Модерирует пресс-конференцию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а модераторами прямой линии российского лидера выступают ведущая "Первого канала" Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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Путин: главное – это укрепление суверенитета
1 ПУТИН: ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – УКРЕПЛЕНИЕ СУВЕРЕНИТЕТА РФ, БЕЗОПАСНОСТИ НА ГРАНИЦАХ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН
2023-12-14T12:11
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россия, владимир путин, политика, павел зарубин, дмитрий песков, вгтрк, итоги года с владимиром путиным, видео
Россия, Владимир Путин, Политика, Павел Зарубин, Дмитрий Песков, ВГТРК, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин начал подведение итогов с вопроса о важности суверенитета для России
Путин: существование России без суверенитета невозможно