https://ria.ru/20231214/putin-1915659484.html

Общение Владимира Путина с россиянами в прямом эфире

Общение Владимира Путина с россиянами в прямом эфире - РИА Новости, 14.12.2023

Общение Владимира Путина с россиянами в прямом эфире

"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоятся в объединенном формате в четверг. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T00:39

2023-12-14T00:39

2023-12-14T00:39

справки

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

россия

политика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоятся в объединенном формате в четверг. Ниже приводится справочная информация об общении Владимира Путина с россиянами в прямом эфире. Традиционные телевизионные "прямые линии" появились еще во время первого президентского срока Владимира Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, восемнадцатая прошла 30 июня 2021 года. Первый разговор президента России Владимира Путина с россиянами состоялся 24 декабря 2001 года и транслировался он двумя российскими телеканалами ОРТ и РТР. Одновременно с телеэфиром на ОРТ и РТР велась прямая радиотрансляция на радио "Маяк". Тогда Владимиру Путину поступило 400 тысяч вопросов. Несмотря на то, что эфир длился около 2,5 часов, на час больше запланированного времени, ответить удалось всего на 46 вопросов. Тогда же президент обещал россиянам, что и впредь будет отвечать на их вопросы в прямом эфире. Второй раз на вопросы граждан президент РФ Владимир Путин отвечал 19 декабря 2002 года в прямом эфире "Первого канала", телеканала "Россия", радиостанций "Маяк" и "Радио России". "Прямая линия" с президентом России длилась 2 часа 35 минут. Путин ответил в прямом телерадиоэфире на 51 вопрос. В Центр обработки информации поступило 1 миллион 422 тысячи звонков. В отличие от "Прямой линии" 2001 года появились некоторые нововведения: если в 2001 году в основном выходили на связь с крупными городами страны, то в 2002 году на связи были шесть региональных центров, а также два села и два малых города. Вопросы можно было задавать в прямом эфире. Подавляющее большинство вопросов касались социальной тематики, в частности, уровня и выплат заработной платы, пенсий, высоких тарифов на коммунальные услуги. Примерно пятая часть вопросов от граждан России, заданных президенту Владимиру Путину в рамках "прямой линии", была связана с уровнем жизни. Из них не менее половины касались проблем с жильем. Большинство абонентов, как и в 2001 году, составляли пенсионеры. 18 декабря 2003 года состоялась третья "прямая линия" с президентом России. Общение длилось 2 часа 50 минут, президент ответил на 68 вопросов. Всего поступило 1 миллион 553 тысячи звонков. Традиционно доминировали вопросы россиян, сетующих на невысокие доходы, около 80% всех заданных вопросов касались несвоевременной выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы. Граждане жаловались на плохое жилье, отсутствие водопровода, невысокие пенсии и социальные пособия. В ходе этого прямого эфира Владимир Путин впервые объявил о намерении баллотироваться в президенты России на второй срок. В 2004 году президент сделал перерыв в разговорах с гражданами, вместо "прямой линии" была организована масштабная пресс-конференция Владимира Путина в Кремле. 27 сентября 2005 года состоялась четвертая "прямая линия". Тогда впервые вопросы можно было задать не только на специально созданном сайте или по телефону, но и через sms. Всего президенту поступило тогда более 1 миллиона вопросов: более 1 миллиона звонков, более 100 тысяч sms-сообщений. За 2 часа 53 минуты президент ответил на 60 вопросов, 14 из которых выбрал сам. Как и в прошлые годы, большинство вопросов касались экономических проблем и социальной сферы. Подавляющее большинство обращений касались внутренней политики России, лишь шесть – международных проблем, только один вопрос носил личный характер. 25 октября 2006 года Владимир Путин в пятый раз ответил на вопросы в прямом теле- и радиоэфире. Трансляция "Прямой линии с президентом России" длилась 2 часа 54 минуты. За это время президент ответил более чем на 50 вопросов, заданных в ходе прямых включений из разных точек страны, по телефону, а также поступивших на сайт "Прямой линии". Большинство из них – 41 – касались внутренних дел России, международные проблемы волновали девятерых обратившихся, два вопроса носили личный характер. Всего в адрес главы государства пришло более 2 миллионов 300 тысяч вопросов, из которых порядка 2 миллионов 200 тысяч были заданы по телефону, а 100 тысяч – через интернет. Во время трансляции был открыт канал приема sms-сообщений. 18 октября 2007 года состоялась шестая по счету "прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным. Телетрансляция была организована каналами "Вести", "Россия" и Первый. Она стала рекордной на то время как по продолжительности, так и по числу вопросов. За 3 часа 5 минут и 40 секунд общения с народом президент ответил на 72 вопроса из более чем 2,5 миллионов поступивших. Как и в предыдущие годы, граждан России в основном волновали проблемы социального характера, связанные с увеличением зарплат и пенсий, социальной поддержки беременных женщин и молодых мам, строительством жилья, подорожанием многих видов продуктов. По восемь вопросов пришлось на экономику, международную и внутреннюю политику. Президент ответил на четыре личных вопроса, три – об Олимпиаде, три – об армии и два – о футболе. В "прямой линии" участвовали 67 городов России и ближнего зарубежья, при этом в прямой эфир выходили 12 из них, причем некоторые по два-три раза. Всего поступило 2 миллиона 276 тысяч 931 звонок. 4 декабря 2008 года Владимир Путин провел свою седьмую "прямую линию" с россиянами. Впервые он отвечал на вопросы в качестве главы правительства и лидера "Единой России". Специальная программа "Разговор с Владимиром Путиным" началась в 12 часов в прямом эфире телеканалов "Россия", "Вести" и продолжалась 3 часа 8 минут, что на три минуты дольше, чем в 2007 году. Владимир Путин ответил на 80 вопросов, которые поступали по телефону, sms, интернету, а также из российских регионов. Всего поступило 1 миллион 636 тысяч 800 звонков, 642 тысячи sms-сообщений. Основная масса вопросов касалась последствий мирового финансового кризиса, роста цен на бензин, пенсий, социальных льгот, систем оплаты труда бюджетников. Также волновал граждан материнский капитал и ипотека для молодых семей. 3 декабря 2009 года премьер-министр России Владимир Путин провел восьмую "прямую линию" с жителями России. Программа называлась "Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение". В прямом эфире телеканалов "Россия", "Вести", радиостанций "Маяк" и "Радио России" Владимир Путин отвечал на вопросы граждан. Диалог продолжался 4 часа и 2 минуты. Премьер ответил более чем на 80 вопросов. Всего поступило более двух миллионов вопросов – телефонных звонков, sms-сообщений и писем на электронный адрес www.moskva-putinu.ru. Лейтмотивом "прямой линии-2009" стала поддержка промышленности. 16 декабря 2010 года специальная программа "Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение" вышла в эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Она стала девятой по счету и побила рекорд общения с россиянами в прямом эфире в 2009 году на 24 минуты, составив 4 часа 26 минут. Глава правительства успел ответить на 90 вопросов, из которых сам выбрал 31. Большая часть вопросов премьеру касалась социально-экономической темы. Премьера также спрашивали о подготовке к проведению Олимпиады-2014 в Сочи и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Один из вопросов касался того, приходилось ли премьеру отдавать приказы об уничтожении предателей. В адрес премьер-министра поступило более двух миллионов вопросов, полмиллиона вопросов было задано через sms-сообщения, 1 миллион 400 тысяч вопросов поступило по телефону, все остальные обращения получены через сайт. 15 декабря 2011 года Владимир Путин в очередной раз отвечал в прямом эфире на вопросы россиян. В течение 4,5 часов его слушали почти 40% телевизионной аудитории. Десятая по счету, юбилейная "прямая линия", началась в 12.00 мск и завершилась в 16.32 мск. За время программы "Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение" глава правительства успел ответить на 88 вопросов, 25 из которых касались итогов парламентских выборов, предстоящих президентских выборов, российских партий, политических планов Путина, кадровых вопросов и другого. По данным ведущих "прямой линии", из 1 миллиона 882 тысяч звонков и sms-сообщений, поступивших в специальный организованный call-центр на 15.30 мск, больше всего россиян волновали проблемы социального обслуживания, социальной защиты, на втором месте по популярности – вопросы ЖКХ, а на третьем – о труде и заработной плате. Также Путину задавали вопросы личного характера: о чем он мечтает, где будет встречать Новый год, в чем для него заключается счастье, и какие черты характера в себе считает отрицательными. В 2012 году "прямая линия" с президентом не проводилась, однако в Кремле заявляли, что не собираются отказываться от такого формата, а также сообщили, что он будет проводиться в теплое время года. 25 апреля 2013 года состоялась традиционная "Прямая линия с Владимиром Путиным". Ее транслировали телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", радиостанции "Маяк", "Вести FМ" и "Радио России". Путин в очередной раз побил свой рекорд по продолжительности "прямой линии", которая в этот раз длилась 4 часа 47 минут. За это время глава государства успел ответить на 85 вопросов, в том числе 24 блиц-вопроса, восемь из которых Путин отобрал сам, а другие были заданы ведущими. Также ведущие озвучивали вопросы, приходящие по интернету и по sms. Кроме того, в 2013 году президенту поступило и рекордное количество обращений граждан. Как сообщили в call-центре, по состоянию на 16.00 мск их количество приближалось к трем миллионам. По традиции внимание граждан было сконцентрировано на социальных вопросах. В эфире звучали жалобы на необоснованно завышенные коммунальные платежи и низкие зарплаты. 17 апреля 2014 года президент России Владимир Путин провел традиционное ежегодное общение с россиянами в рамках "прямой линии". Впервые в ней приняли участие жители нового российского региона – Крыма. Специальную программу "Прямая линия с Владимиром Путиным" транслировали в прямом эфире телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". В 2014 году "Прямая линия" с Владимиром Путиным продлилась 3 часа 55 минут. За это время глава государства успел ответить на 81 вопрос, из которых 35 касались Крыма и Украины. В ходе "прямой линии" были проведены четыре включения из российских регионов, еще одно включение прошло из студии в Берлине, где собрались международные эксперты дискуссионного клуба "Валдай". Четыре вопроса задали жители Севастополя. Свой видеовопрос президенту направил экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. Всего в адрес главы государство поступило 2,9 миллиона вопросов. 16 апреля 2015 года президент России Владимир Путин в тринадцатый раз пообщался с россиянами в прямом эфире "Первого канала", телеканалов "Россия 1" и "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Всего в рамках программы поступило более трех миллионов вопросов. "Прямая линия" продлилась 3 часа 57 минут. В ходе "прямой линии" были проведены включения из шести российских регионов. В рамках прямой линии поступило более трех миллионов телефонных звонков и sms-обращений. Глава государства успел ответить на 74 вопроса. Они касались санкций и контрсанкций, ситуации на Украине, расследования убийства оппозиционера Бориса Немцова, а также внутренней тематики – кредитование, ипотека, госслужба. 14 апреля 2016 года состоялась очередная "прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию вели телеканалы "Первый", "Россия 1" и "Россия 24", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Всего президенту поступило более трех миллионов вопросов. "Прямая линия" продлилась 3 часа 40 минут. За это время глава государства успел ответить на 80 вопросов. Основной акцент во время общения с президентом был сделан на внутриполитических и внутриэкономических вопросах. В ходе "прямой линии" были проведены включения из Крыма, Сахалина, Воронежской области, Томска и Тулы. 15 июня 2017 года в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" вышла 15-я специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным". Всего президенту поступило 2,6 миллиона обращений. "Прямая линия" продлилась почти 4 часа. За это время глава государства успел ответить на 73 вопроса. Свои вопросы задали 18 женщин и 25 мужчин из студии и разных городов – Мурманска, Иркутска, Калининграда, Ульяновской области, Солнечногорска, Краснодара и других. В центре внимания "прямой линии" были экономика и демография, международная политика и проблемы с медициной, жильем и экологией. 7 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин в 16-й раз пообщался с россиянами в формате прямой линии. Трансляцию вели "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". "Прямая линия" продолжалась 4 часа 20 минут. Глава государства ответил на 73 вопроса, всего поступило 2,5 миллиона вопросов. В основном вопросы, которые задавали главе государства, касались социальных проблем в сфере ЖКХ, экономики, спорта. Президенту также задавали необычные вопросы о деятельности блогеров, закрытии некоторых социальных сетей, криптовалюте, его преемнике, вере в бога и другие. В ходе "прямой линии" в прямом эфире по онлайн-связи появились 18 губернаторов, членов правительства и чиновников. На обращения граждан в прямом эфире ответили семь губернаторов, а также восемь министров. 20 июня 2019 года в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" вышла ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным". "Прямая линия" с президентом России традиционно прошла в Гостином дворе в Москве. Вопросы россиян начали принимать с 8.00 мск 9 июня и продолжали это делать вплоть до окончания программы. Всего поступило порядка двух миллионов обращений. Владимир Путин в ходе прямой линии, которая продолжалась 4 часа 8 минут, ответил на 81 вопрос россиян. Вопросы россиян к президенту, в частности, касались проблем мусоропереработки, тарифов, социально-экономической сферы, здравоохранения, заработных плат, возможной либерализации антинаркотического законодательства, повышения пособия на ребенка до трех лет, отношений России с другими странами. Задавали Путину и неожиданные вопросы – например о том, куда делся народ чудь, как президент борется с ленью и не инопланетянин ли он. В 2020 году прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в своем традиционном формате была отменена, однако некоторые ее элементы были включены в большую пресс-конференцию главы государства в декабре 2020 года: россияне могли заранее задать свой вопрос на сайте или через мобильное приложение "Москва – Путину". 30 июня 2021 года вышла ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным". Трансляцию вели телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", а также радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Всего в рамках программы поступило более 2,2 миллиона обращений. Президент ответил на 68 вопросов. Общая продолжительность мероприятия составила 3 часа 42 минуты. Общение президента с гражданами строилось вокруг тем, которые традиционно наиболее волнуют граждан: социальная политика, проблемы ЖКХ, образования, проблемы медицины и здравоохранения, внешнюю политику и международные отношения. Также традиционно звучали и личные вопросы. В частности, россиян интересовало, поет ли президент песни на отдыхе, кто крахмалит его рубашки, как он относится к диетам, какие его любимые произведения и о чем он мечтает. В 2022 году "Прямая линия с Владимиром Путиным" не проводилась. В 2023 году "Прямая линия" будет объединена с пресс-конференцией президента России Владимира Путина и состоится 14 декабря. Сбор вопросов начался 1 декабря. Задать их можно несколькими способами: по бесплатному номеру 8-800-200-40-40; отправив бесплатное СМС на номер 0-40-40; через сайт moskva-putinu.ru; в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и через мобильные приложения. Вопросы принимает объединенная редакция телефонистов Народного Фронта и редакторов телеканалов. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов сообщил, что президент России Владимир Путин будет сам выбирать вопросы "Прямой линии", на которые он даст ответ. Два раза Владимир Путин общался с народом с помощью интернета. 6 марта 2001 года он провел интернет-конференцию для пользователей сайтов BBC News, "Газета.ру" и "Страна.ру". Пользователи глобальной сети направили в общей сложности более 20 тысяч вопросов, однако в ходе часового интервью президент успел ответить лишь на два десятка из них – наиболее характерных и интересных, с точки зрения организаторов проекта. Вопросы интернет-аудитории касались широкого спектра тем: внутренней политики, свободы слова в России, перспектив экономических реформ и развития демократии, противоракетной обороны, отношений с Соединенными Штатами и единой Европой. Интересовали читателей также вопросы личного характера – в частности, о семье, спортивных увлечениях, культурных пристрастиях Владимира Путина и о его собственном отношении к интернету. 6 июля 2006 года состоялась вторая интернет-конференция президента России Владимира Путина. Поддержку в проведении интернет-конференции оказывали телерадиовещательная корпорация Би-би-си, а также российский поисковый портал Яндекс. Всего поступило более 160 тысяч вопросов от российских и зарубежных пользователей. Во время интернет-конференции Владимир Путин за два часа и десять минут ответил на 47 вопросов. Двадцать из них касались международной проблематики, три носили личный характер (про мальчика, которого президент поцеловал в живот, за кого будет болеть в финале чемпионата мира по футболу и про службу Путина в КГБ во времена "холодной войны"). Три вопроса президент выбрал из интернета самостоятельно – про многополярный мир, вопрос пенсионерки о том, можно ли прожить в России на пенсию в 2,5 тысячи рублей и о мизерной сумме, выделяемой на суточный паек офицера.

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справки, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, россия, политика