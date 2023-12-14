https://ria.ru/20231214/putin-1915657983.html

Итоги прямых линий Владимира Путина

Итоги прямых линий Владимира Путина - РИА Новости, 14.12.2023

Итоги прямых линий Владимира Путина

Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоятся в объединенном формате в четверг. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T00:17

2023-12-14T00:17

2023-12-14T00:37

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владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоятся в объединенном формате в четверг. Ниже приводится справочная информация об итогах прямых линий Владимира Путина. 24 декабря 2001 года президент РФ Владимир Путин впервые общался с россиянами в прямом эфире. Во время прямой линии президенту дозвонилась пенсионерка из Волгограда Антонина Ржанова, которая пожаловалась президенту на то, что она, будучи участницей войны, получает пенсию одну тысячу рублей. Президент пообещал, что этот вопрос будет решен. В итоге пенсионерка получила прибавку к пенсии, ее ежемесячная пенсия составила 1,7 тысячи рублей. Президенту также дозвонился пятиклассник из города Усть-Кута Иркутской области. Он беспокоился о том, что школа не отапливается, поэтому отменены занятия и школьников могут оставить на второй год. Владимир Путин ответил: "Губернатор нас слышит и сделает все необходимое для того, чтобы в кратчайшие сроки восстановить жизнедеятельность учебных учреждений…". На следующий день вице-губернатор Иркутской области Сергей Брилка сообщил всей стране, что школа № 4 в городе Усть-Кут, где вышла из строя система теплоснабжения, будет восстановлена к 7 января 2002 года и в ней начнутся занятия. Позже мэр Усть-Кута Евгений Корнейко подал в отставку. Отвечая на вопрос студента из Казани, Путин пообещал, что российских солдат не будут отправлять в Афганистан. "...Речь о посылке каких-то воинских контингентов в Афганистан не идет, и этого не будет", – подчеркнул он. Кроме того, по итогам прямой линии Владимир Путин дал поручение правительству оперативно заняться проблемой беспризорных детей. Глава государства также высказался за необходимость разработки "системы мер по укреплению семьи, по здоровому образу жизни". В 2002 году широкую огласку получила просьба прапорщика 201-й дивизии, дислоцированной в Таджикистане, Олега Козлова. Военнослужащий рассказал президенту, что, несмотря на присвоенное ему в 1994 году за боевые действия на таджико-афганской границе звание Героя России, ни он, ни его семья не имеют российского гражданства. Путин пообещал, что "в течение следующей недели этот вопрос будет решен окончательно". 25 декабря 2002 года Олегу Козлову, его жене и двум детям было предоставлено российское гражданство. Также к Владимиру Путину обратилась 11-летняя Наташа Бугаева из Биробиджана, которая пожаловалась, что в ее городе на площади установили не живую, а искусственную елку. Путин поздравил губернатора Еврейской автономной области Николая Волкова с днем рождения и предложил ему установить на городской площади живую елку. Уже на следующий день гигантскую ель доставили на площадь на вертолете. Пенсионерка Людмила Караченцева из хутора Дегтяревский Кочубеевского района Ставропольского края дважды выходила на президента во время "прямых линий". 18 декабря 2003 года она пожаловалась Путину, что на хуторе нет водопровода. А во время прямого эфира 27 сентября 2005 года Владимир Путин привел цитату из газеты "Комсомольская правда", где эта женщина сообщила, что воды нет до сих пор. Путин заявил, что не внесет кандидатуру действующего на тот момент губернатора Ставрополья Александра Черногорова на утверждение Заксобрания до строительства водопровода. Только после этого на место прибыла спецтехника. Водопровод провели в ускоренном графике. В ходе прямой линии 2005 года жительница Саратовской области Евгения Землянухина пожаловалась Путину: за землю под кооперативной пятиэтажкой, в которой почти 40 лет жила пенсионерка, чиновники требовали заплатить, ссылаясь на новый Земельный кодекс. Путин назвал ситуацию в Саратове "чиновничьим беспределом". В итоге все деньги, которые жильцы отдали за покупку земли под домом, вернули. Студентка из Воркуты Марина попросила Путина сохранить в ее родном городе единственный бесплатный вуз – филиал Санкт-Петербургского Горного института. Президент пообещал поговорить с ректором и главой Республики Коми. После переговоров между чиновниками деньги для сохранения учебного заведения – 10 миллионов рублей – были найдены и филиал продолжил работу. В ходе прямой линии 25 октября 2006 года Путин процитировал письмо заключенных колонии № 12 (поселок Широкий Губахинского района Пермского края) с жалобами на условия содержания и нарушения закона. Владимир Путин пообещал, что все вопросы, поставленные в письме, будут изучены. 30 октября было объявлено о масштабной проверке учреждений Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю. По результатам проверки начальнику территориального ГУ ФСИН внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. В отношении конкретных сотрудников ИК-12 возбуждено два уголовных дела, 20 должностных лиц привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Также президент прочитал из интернета письмо от второклассника Саши Назаренко из поселка Усть-Ордынский (Иркутская обл.). Мальчик спросил: "Что нужно сделать, чтобы все желания сбывались?". Владимир Путин ответил: "Нужно верить в это хорошее и проявить силу и волю, чтобы добиться результата!". После программы президент пригласил школьника на Кремлевскую елку, после которой он побывал и на губернаторской в поселке Усть-Ордынском, где в поселковой администрации ему вручили ноутбук. По итогам прямой линии Владимир Путин утвердил перечень поручений из 12 пунктов правительству, Генпрокуратуре, полпредам президента в федеральных округах и главам ряда субъектов с требованием обеспечить восстановление и защиты прав и законных интересов граждан, пострадавших от "строительных пирамид", разобраться с материальным обеспечением учителей и усовершенствовать пенсионное обеспечение граждан, работавших в тылу в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). В ходе прямой линии 18 октября 2007 года дочь ветерана из Оренбургской области посетовала, что ее отец-фронтовик был участником Парада 1945-го года, но с тех пор его ни разу не приглашали на Парад Победы в Москву. "Обещаю, мы это обязательно сделаем. И прошу извинения за то, что иногда бывают и такие сбои", – ответил Владимир Путин. В эфире не прозвучало фамилии, выяснилось, что вопрос президенту задала жительница села Буренино Ташлинского района Зинаида Федоровна Сосенко, а ее отца зовут Федор Артемович Федоров. 9 мая 2008 года ветеран приехал в Москву и прошел по Красной площади в строю победителей. 4 декабря 2008 года девятилетняя Даша Варфоломеева из села Тугнуй Мухоршибирского района Бурятии в ходе программы "Разговор с Владимиром Путным" дозвонилась до премьер-министра РФ. Девочка попросила у него новые платья для себя и сестры. В ответ на это Путин пригласил девочку с сестрой в Москву на новогоднюю елку. Правительство Бурятии приобрело три билета для поездки в Москву для Даши Варфоломеевой и ее родственников. Республиканский бюджет также оплатил их проживание в Москве. В Москве девочка встретилась с Владимиром Путиным. Встреча прошла в подмосковной резиденции Ново-Огарево, куда Даша приехала вместе со своей мамой и старшей сестрой. Путин поинтересовался у девочек и их мамы, как они добрались в Москву, после чего вручил подарки. Даше, как она и просила, премьер подарил большое кремовое платье с кринолином и куклу, а ее сестре голубое платье. 3 декабря 2009 года девятиклассница Таня Копнинская из деревни Стародубка Омской области во время прямой линии с Владимиром Путиным рассказала о проблемах в местной школе. Ученица пожаловалась, что в школе всего три компьютера, и попросила Путина помочь. Премьер тут же пообещал каждому ученику школы по компьютеру. 16 января 2010 года школьница рассказала, что около полутора десятков новых ноутбуков поступили в школу. Кроме того, по словам Тани, в школе появились три интерактивных доски. 16 декабря 2010 года врач Иван Хренов в ходе прямой линии с Владимиром Путиным сообщил, что во время ноябрьской поездки премьера в регион, где ему показали областную больницу, "была сплошная показуха". По его словам, в клинику было перевезено оборудование, демонтированное из других лечебных учреждений, а в качестве больных в палатах лежали переодетые сотрудники больницы. Комиссия Минздравсоцразвития, проверявшая больницу, не подтвердила эти факты, однако история вызвала широкий общественный резонанс. В ходе проверок правительством Ивановской области были выявлены нарушения в областном здравоохранении, последовала череда увольнений руководителей лечебных учреждений. Известный детский врач Леонид Рошаль оказал помощь Ивану Хренову в прохождении специализации. По ходатайству Рошаля, ивановскому врачу предложили пройти специализацию по кардиологии в Российской медицинской академии последипломного образования в Москве. В ходе прямой линии 15 декабря 2011 года Владимир Путин сообщил, что проблема жилья для военнослужащих российской армии будет решена к концу 2013 года. 27 февраля 2013 года на заседании коллегии Минобороны президент РФ поручил полностью ликвидировать очередь военнослужащих на жилье, подчеркнув, что "такого понятия, как бесквартирный офицер" быть не должно. В настоящее время используется несколько форм обеспечения военнослужащих постоянным жильем: передача квартиры в натуральном виде, обеспечение жилищной субсидией, накопительная ипотека и государственный жилищный сертификат. В декабре 2020 года Владимир Путин объявил, что с 2018 по 2023 годы всего постоянным жильем будет обеспечено почти 138 тысяч военнослужащих, а служебным – 198 тысяч, причем с учетом компенсаций за поднаем жилья последняя цифра еще увеличится, поскольку только в 2020 году такие компенсации получили 59,6 тысячи человек. 28 июня 2022 года президент РФ подписал закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих", который был дополнен статьей 152 "Обеспечение военнослужащих служебными жилыми помещениями, жилыми помещениями в общежитиях". Военнослужащие и граждане, уволенные с военной службы, смогут при наличии оснований приватизировать занимаемые ими жилые помещения, в том числе служебные. До этого им часто приходится обращаться для этого в суд. 19 апреля 2023 года министр оборон РФ подписал приказ о предоставлении субсидии для приобретения или строительства жилья в собственность бесплатно или по договору социального найма для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Также в ходе прямой линии 2011 года, отвечая на вопрос "Не пора ли вернуться к прямым губернаторским выборам?", Путин заявил, что возврат к выборности глав регионов населением возможен при сохранении президентского фильтра. Выборы были возвращены в 2012 году. В ходе прямой линии Владимир Путин отметил, что не является сторонником практики усыновления российских детей иностранными гражданами и считает необходимым создать в стране условия для сокращения объемов усыновления детей иностранцами и поощрять усыновление детей россиянами. 28 декабря 2012 года Путин подписал закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ", вступивший в силу с 1 января 2013 года, который предполагает запрет на усыновление детей иностранцами. Этот закон также был назван "Законом Димы Яковлева" в память о двухлетнем российском мальчике, который погиб, когда приемный отец-американец запер его на солнцепеке в автомобиле, а также в память обо всех маленьких россиянах, погибших и пострадавших от рук приемных родителей в США. Одновременно Россия отказалась от российско-американского договора в области усыновления, подписанного между странами 13 июля 2011 года и вступившего в силу с 1 ноября 2012 года. В ходе прямой линии 25 апреля 2013 года президент РФ Владимир Путин отметил разницу в ценах на топливо между европейской частью России и Дальним Востоком, которая связана с монополизмом "Роснефти" – основного поставщика нефтепродуктов в регионе. Президент указал на это руководству компании и Федеральной антимонопольной службе с тем, чтобы они держали эти вопросы на контроле. 30 апреля стало известно, что цены на бензин на заправках "РН-Востокнефтепродукта" (филиал "Роснефти") в трех районах Приморья были снижены. Жительница Перми, проживавшая в маневренном фонде, пожаловалась президенту на пришедшую ей большую сумму в квитанции за услуги ЖКХ. Мэрия города в скором времени заявила, что выставленная квитанция была рассчитана за шесть месяцев. Глава администрации Перми Анатолий Маховиков поручил начальнику городского управления жилищных отношений проработать вопрос о предоставлении жителям маневренного фонда мер социальной поддержки в виде освобождения от платы за найм и оплаты коммунальных услуг. Жительница поселка Береговое (город Омск) Алевтина Рапацевич во время "прямой линии" с президентом заявила, что ей трудно попасть на прием к мэру города, а в прокуратуре ее обращение проигнорировали. Администрация города Омска сообщила, что намерена устроить пенсионерке встречу с мэром Вячеславом Двораковским. 26 апреля стало известно о том, что прокуратура внесла представление мэру Омска из-за нарушений при рассмотрении обращения Алевтины Рапацевич. Также пенсионерка подняла вопрос об ускорении принятия в Госдуме поправок в Жилищный кодекс, связанных с введением системы контроля со стороны жителей за управляющими компаниями. Следствие возбудило уголовное дело против бывшего руководства управляющей компании в Омске по статье "мошенничество". В ходе прямой линии Владимир Путин пообщался с семьей Кузьменко из Приморского края, в которой 15 детей, в том числе 12 приемных. Президент согласился с предложением матери семейства Елены Кузьменко приравнять льготы приемных семей к льготам многодетных. Он рекомендовал региональным властям принять решение о приравнивании льгот. Также семья Кузьменко попросила Путина помочь со строительством детской площадки в их дворе. Через неделю площадка была почти полностью готова. Спустя несколько дней чета Кузьменко встретилась с губернатором края Владимиром Миклушевским, который позже, по просьбе супругов, подарил многодетной семье автобус Volkswagen Crafter. В ходе прямой линии 17 апреля 2014 года житель села Бельго Хабаровского края рассказал президенту, что он как автовладелец платит дорожный налог, а дороги в село нет. Другая жительница спросила, можно ли провести трубу от газопровода, чтобы в село пришел газ. В 2013 году во время масштабного наводнения Бельго было полностью затоплено. Жители села решили не переселяться, в связи с чем около 100 новых домов возводили на насыпи. Позднее стало известно, что Хабаровский край выделил средства на создание дороги к селу Бельго. Фермер Александр Солнцев из деревни Черняевка Богородицкого района Тульской области пожаловался Путину на невозможность заниматься сельским хозяйством и описал проблемы деревни. Губернатор Тульской области Владимир Груздев сразу после прямой линии с президентом РФ посетил фермера и предложил решить проблему с помощью регионального проекта "Народный бюджет". Солнцев рассказал главе региона об отсутствии освещения, проблемах с водоснабжением. Фермер отметил, что не ожидал такой скорой реакции. Жительница Челябинска Светлана Щербакова обратилась к главе государства с сообщением о нарушениях законности в жилищно-коммунальном комплексе. Она заявила о фактах безосновательного завышения стоимости услуг, предоставляемых на общедомовые нужды. По поручению заместителя генпрокурора РФ в УрФО Юрия Пономарева областная прокуратура провела проверку обращения. По итогам проверки собственникам жилых помещений в многоквартирном доме, где живет Щербакова, включая ее саму, был произведен перерасчет платы за водоснабжение. В результате стоимость услуги для добросовестных потребителей снизилась. Кроме того, учитывая социальный статус и материальное положение Щербаковой, ей бесплатно установили индивидуальные приборы учета воды в квартире. Инвалид первой группы из Омска Амангельды Ахметов попросил президента помочь в решении его жилищной проблемы: с 1998 года он стоял в очереди на жилье, однако до 2014 года так его и не получил. Губернатор Омской области Виктор Назаров взял под личный контроль проблему омского инвалида. В июле 2014 года Амангельды Ахметов вселился в новое жилье. Квартира стоимостью 1,6 миллиона рублей предоставлена ему в Амурском поселке на средства резервного фонда регионального правительства. Десятилетняя Кристина Кутепова из Санкт-Петербурга во время прямой линии заявила, что готова вместе с родителями приехать в Москву, чтобы пожать руку президенту. Владимир Путин пригласил Кристину вместе с родителями на парад Победы 9 мая. 9 мая после парада Владимир Путин встретился с девочкой и ее родителями около правительственной трибуны. Кристина подарила президенту его портрет, который она сама нарисовала гуашью. В ходе прямой линии 16 апреля 2015 года ветеран Великой Отечественной войны Василий Ерохин из закрытого городка во Владимирской области обратился к президенту Владимиру Путину с вопросом о получении государственного сертификата на приобретение постоянного жилья. 8 мая 2015 года Василию Ерохину вручили жилищный сертификат. Во время прямой линии с Путиным прозвучал вопрос от жительницы Приморья Натальи Воронцовой. Она рассказала, что после резкого роста цен и сокращения рабочих мест малообеспеченная часть населения региона "не живет, а выживает". Власти Приморья пообещали встретиться с жительницей края, а также разработать специальные меры социальной поддержки. Позднее администрация края сообщила, что Воронцовой окажут единовременную материальную помощь и помогут с устройством младшего ребенка в детский сад. Жительница деревни Биджа в Хакасии Надежда Макарова отправила на прямую линию Путину видеоролик с просьбой об оказании помощи пострадавшим от пожаров. По ее словам, в деревне сгорели восемь домов, люди лишились всего имущества. Путин поручил губернатору восстановить все разрушенные дома к 1 сентября. 21 апреля 2015 года президент РФ во время поездки в Хакасию встретился с Надеждой Макаровой. Жительница станицы Воронежской Краснодарского края сообщила, что ее ребенок болен острым лимфобластным лейкозом и имеет право на бесплатное получение жизненно необходимых лекарств, но их в аптеках не выдают. Владимир Путин назвал "проявлением практически криминального характера" случаи, когда населению не поступают льготные лекарства. Он заверил, что поручит Минздраву заняться этим вопросом. По поручению губернатора Кубани специальная комиссия Минздрава края выехала в Воронежскую, чтобы разобраться в причинах сложившейся ситуации. Александр Ткачев потребовал в кратчайшие сроки установить виновных и сделать все, чтобы семья получила положенные по закону лекарственные средства. 15-летняя Софья Бабич рассказала Путину, что страдает детским церебральным параличом, но не может купить специальный тренажер, который стоит 20 тысяч рублей. На следующий день стало известно, что благотворительный фонд имени Ахмата Кадырова отправил многофункциональный тренажер для девочки. В ходе прямой линии ведущая зачитала обращение к президенту от подруги некой Елены, которой 25 апреля исполняется 40 лет, и которая очень хочет собаку. Подруги готовы сделать ей такой подарок, однако супруг Елены, полковник в отставке, против собаки в доме. Женщина попросила Путина оказать влияние на супруга. В итоге президент отметил, что покупка собаки "укрепляет семью", и посоветовал полковнику подарить жене щенка. В итоге Елена получила в подарок собаку породы вельш-корги пемброк. 14 апреля 2016 года прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным началась с видеовопроса от жительницы Омска Екатерины, которая рассказала о плохом состоянии дорог в городе. Власти Омска и Омской области заверили, что работа по приведению в нормальное состояние дорог ведется. Прокурор Омской области решил принять дополнительные меры по приведению городских дорог в норму. Российский актер Константин Хабенский попросил Владимира Путина помочь обеспечить право родным и близким находиться рядом с ребенком в реанимации или палате интенсивной терапии. 30 мая 2016 года во исполнение поручения президента Минздравом РФ в регионы было направлено письмо "О правилах посещения родственниками пациентов в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии", согласно которому посещение родственниками пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии было разрешено при соблюдении ряда условий. Во время прямой линии к Владимиру Путину обратился восьмилетний пятиклассник Илья Раевский из Ярославской области, который спросил, почему из-за юного возраста его не берут в лагеря для одаренных детей "Сириус" и "Артек". Президент счел это "явным упущением" и пообещал "исправить это". В сентябре мальчик посетил "Артек". Сотрудники рыбозавода "Островной" (остров Шикотан, Курилы) пожаловались Владимиру Путину на задержки зарплаты, в результате чего они оказались в "положении рабов". 22 апреля 2016 года, по сообщению Генеральной прокуратуры РФ, работникам на Дальнем Востоке после вмешательства прокуроров выплачены долги по зарплате на сумму более 625 миллионов рублей. В результате проведенных проверок к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 825 виновных лиц. 14 июля 2016 года заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь Быстров сообщил, что долги перед работниками рыбокомбината "Островной" полностью погашены. 24 апреля 2017 года Южно-Курильский районный суд приговорил бывшего директора рыбокомбината "Островной" на Шикотане Алексея Попова за невыплату зарплаты работникам к штрафу в 250 тысяч рублей. Работник челябинского завода "Уралавтоприцеп" Дмитрий Дудкин обратился к Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации с невыплатой зарплаты, задержка которой составила около трех месяцев. В этот же день заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров сообщил, что задолженность по заработной плате перед работниками завода за февраль 2016 года выплачена в полном объеме – 5,4 миллиона рублей. В июле 2016 года директор предприятия Валерий Филатов, сообщил, что задержек по зарплате перед работниками у "Уралавтоприцепа" нет. Во время прямой линии с президентом также была озвучена проблема долгов компании "БТС-Гидрострой" перед своими сотрудниками в Северной Осетии. По сообщению республиканской прокуратуры, "БТС-Гидрострой" задолжала работникам около 160 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело. 19 апреля 2016 года Генпрокуратура сообщила, что частичная задолженность по зарплате перед 190 работниками "БТС-Гидрострой" выплачена в объеме 19,438 миллиона рублей. 22 апреля стало известно, что прокуратура направила в суд иск о признании незаконным регистрации ООО "БТС-Гидрострой" на территории Красноярского края. К президенту России во время прямой линии обратилась многодетная мать из Невиномысска Ставропольского края Марина Соламатина, посетовав на то, что после принятия регионального закона ее семья выпала из категории нуждающихся и лишилась ранее выделенного участка земли. Владимир Путин заявил, что обсудит с губернатором Ставрополья эту проблему. 15 апреля 2016 года глава администрации Невинномысска Василий Шестак, сообщил, что с Мариной Соламатиной оформлен договор аренды земельного участка, выбор которого для индивидуального жилого строительства согласован с заявительницей. Также к президенту обратилась одна из дольщиц с жалобой на ситуацию в Солнечногорском районе Подмосковья. По ее словам, владельцы строительной компании "Сабидом" собрали с дольщиков более 4,5 миллиардов рублей, начали строительство, а потом бросили, присвоив все деньги. Она уточнила, что речь идет о поселках "Белый город" и "Немецкая деревня". 25 августа Солнечногорский городской суд арестовал четырех подозреваемых в афере с долевым строительством поселков. Суд также арестовал 140 земель подозреваемых в мошенничестве при строительстве поселков в Солнечногорском районе.1 сентября 2016 года стало известно, что правительство Московской области возобновило строительство ЖК "Белый город". По фактам мошенничества при строительстве поселков "Белый город" и "Немецкая деревня" было возбуждено уголовное дело, материальный ущерб составил более 4,6 миллиарда рублей. Во время прямой линии с Владимиром Путиным 15 июня 2017 года житель Краснодара пожаловался президенту на катастрофическое состояние дорог в городе, после чего областное правительство оперативно приступило к ремонту. Пострадавшая от паводка жительница села Краснокумское Ставропольского края Валентина Саковская сообщила, что так и не получила положенной компенсации, а за подготовку справок органы власти и МФЦ просили платить. После прямой линии краевые власти проблему в поселке решили. В 2017 году Саковская получила сертификат и переехала в новый дом. О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту главе государства в ходе прямой линии рассказал мальчик Андрей из Находки по видеосвязи. 23 июня президент РФ поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры для приведения работы порта Находки в соответствие экологическим нормам. В январе 2019 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что концентрация угольной пыли в Находке снизилась за последний год. Власти региона отмечали, что остановят работу стивидоров (компаний, занимающихся погрузкой и разгрузкой судов) в регионе, которые не перейдут на закрытую перевалку угля в 2020 году. К Владимиру Путину обратилась Дарья Старикова из города Апатиты, у которой был диагностирован рак четвертой стадии. По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз межпозвоночный остеохондроз, лечили спину, и время было упущено. Она посетовала на нехватку специалистов и необходимость ездить в соседний Кировск. Сразу после прямой линии Дарья оказалась в реанимации районной больницы, откуда ее перевели в Мурманск. Затем Старикову самолетом МЧС доставили в Москву. Она лечилась в НИИ имени Герцена. Были применены самые современные методы лечения онкозаболеваний, проведены консультации иностранных специалистов, что дало Дарье еще почти год жизни, но болезнь оказалась сильнее. 22 мая 2018 года Дарья Старикова скончалась. Власти Мурманской области после обращения Стариковой к президенту приняли решение направлять врачей областного онкодиспансера в Кировско-Апатитский район для консультаций один раз в квартал. Власти пообещали открыть онкологические кабинеты для проведения курсов химиотерапии в больницах Кировска-Апатитов, Кандалакши и Мончегорска. Жительница Ижевска Анастасия Вотинцева пожаловалась Путину, что ее дом признали аварийным, но расселение назначили только на 2029 год. Она проживала в маленькой квартире аварийного барака, которая осталась от родителей, вместе с сестрой и тремя детьми 4, 9 и 16 лет. Президент вскоре приехал к женщине, поздравил ее с днем рождения и вручил путевку в Сочи на всю семью, стоимостью 1,37 миллиона рублей. Власти Удмуртии переселили 11 семей из аварийного дома в декабре 2017 года. При расселении дома сестры получили две квартиры. В ходе прямой линии житель Приморья пожаловался на бюрократию и сложности при оформлении дальневосточного гектара. 23 июня Владимир Путин поручил правительству ускорить осуществление государственного кадастрового учета земельных участков на Дальнем Востоке и внесение сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости. 29 июля президент РФ подписал документ, вносящий изменения в закон о "дальневосточном гектаре". Им расширяется число территорий, в границах которых допускается предоставление земельных участков гражданам в безвозмездное пользование. Также устанавливается возможность подавать необходимые документы не только в Росреестр, но и через многофункциональные центры по всей стране. К Путину обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи (Московская область), которые жили рядом с мусорным полигоном "Кучино", существовавшим более 50 лет и занимавшим около 50 гектаров. 22 июня 2017 года президент потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. 23 июня во исполнение поручения президента РФ было принято решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона. После этого, для обеспечения пожарной безопасности, на полигон "Кучино" завезли 380 тысяч кубометров чистого грунта для пересыпки. В дальнейшем начались работы по дегазации тела полигона: было пробурено 55 скважин, в декабре 2017 года запущен первый высокотемпературный факел. В июне 2020 года министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин заявил, что в 2019 году был завершен технический этап рекультивации полигона "Кучино", в течение месяца планировалось завершить биологические работы по рекультивации. В ходе прямой линии с Владимиром Путиным, состоявшейся 7 июня 2018 года, с жалобой на закрытие больницы в городе Струнино Владимирской области обратилась инициативная группа местных жителей. Они назвали главной проблемой закрытие детского отделения. Президент поручил Минздраву РФ совместно с администрацией области до 31 декабря 2018 года обеспечить в городе Струнино проведение капитального ремонта (реконструкции) зданий районной больницы и детской поликлиники, а также оснащение современным медицинским оборудованием районной больницы, в том числе детской поликлиники. Владимирские власти не уложились в этот срок и попросили продлить ремонт ряда корпусов больницы до декабря 2019 года. 21 января 2019 года детская поликлиника – структурное подразделение Александровской районной детской больницы открылась после капитального ремонта в городе Струнино. К президенту обратилась уроженка Украины переводчица Ирины Баракат, которая в 2016 году пострадала при обстреле в Сирии. Одна из самодельных бомб взорвалась в доме, где находилась ее семья. Женщина закрыла собой детей и лишилась ноги и кисти руки, ее отправили на лечение в Санкт-Петербург. Баракат попросила Владимира Путина помочь с получением российского гражданства, так как его отсутствие не позволяло ей пригласить в Петербург семью. 26 июня 2018 года президент РФ поручил МВД и Минтруда упростить порядок предоставления видов на жительство иностранцам, знающим русский язык и желающим работать в РФ. В этот же день Баракат получила российский паспорт. 29 июня в Петербургский научный центр реабилитации инвалидов имени Альбрехта к Ирине Баракат приехали муж и трое детей, которых она не видела два года. Жители алтайского села Старая Суртайка, где проживают 400 человек, попросили Путина не допустить закрытия малокомплектной школы. Президент РФ поручил министерству просвещения РФ совместно с алтайским правительством обеспечить работу школы, провести ремонт, укомплектовать ее кадрами и выделить дополнительный школьный автобус для доставки учащихся из населенных пунктов Мост-Иша и Новая Суртайка. Из краевого бюджета на проведение работ было выделено более трех миллионов рублей. На эти деньги отремонтировали кровлю, спортзал, электропроводку и систему вентиляции, вставили пластиковые окна, сделали внутреннюю отделку, восстановили ограждение. Еще 250 тысяч рублей направили районные власти на покупку учебников. К работе в школе в сентябре 2018 года приступили 12 новых учителей. К президенту обратилась жительница села Левокумка Ставропольского края Евгения Лаврик, потерявшая жилье в результате паводка в мае 2017 года. Женщина сообщила, что ей отказали в выдаче жилищного сертификата. По информации властей региона, главной причиной отказа послужило получение сертификата на это жилье после паводка в 2002 году. Всего с проблемой получения сертификатов в Левокумке столкнулись 17 семей. Путин поручил правительству Ставрополья и МЧС принять срочные меры по выдаче государственных жилищных сертификатов гражданам, потерявшим жилье в результате паводка в мае 2017 года. Сообщалось, что власти согласовали с МЧС выдачу восьми жилищных сертификатов. Затем в июле премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину выдать властям Ставропольского края семь жилищных сертификатов для предоставления пострадавшим в результате паводка в 2017 года. В январе 2019 года правительство РФ выделило более миллиона рублей и еще два государственных жилищных сертификата (ГЖС) пострадавшим в результате паводка на Ставрополье в мае 2017 года. 20 июня 2019 года во время прямой линии с Владимиром Путиным с видеообращением выступил сотрудник пожарной части из города Светлого Калининградской области Станислав Таукачикас, который пожаловался президенту на низкие зарплаты своих сослуживцев – 12-13 тысяч рублей. Сам Таукачикас как командир отделения получал 16 тысяч рублей. Путин сообщил, что принято решение о том, что в 2019 году МЧС будет выделено 4,3 миллиарда рублей, что позволит поднять зарплату сотрудникам. Соответствующие поправки были внесены в закон о бюджете, после чего их подписал президент. Президент РФ Владимир Путин по итогам прямой линии поручил правительству повысить зарплаты сотрудников пожарной охраны МЧС до 24 тысяч рублей, а с 2020 года – до 32 тысяч рублей. Во время прямой линии к президенту обратились мужчины из дагестанского села Ботлих, которые в августе 1999 года с оружием в руках противостояли вторгшимся в Дагестан бандам боевиков, с просьбой приравнять участников ополчения к ветеранам боевых действий. Путин поручил правительству проработать этот вопрос. В июле 2019 года законопроект был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. В августе 2019 года Путин подписал закон, который наделяет дагестанских ополченцев статусом ветеранов боевых действий, а также дает право на статус инвалида боевых действий получившим ранения во время службы в отрядах самообороны республики. Закон предусматривает ежемесячные денежные выплаты и другие меры социальной поддержки, в том числе льготы по пенсионному обеспечению, компенсацию половины расходов на оплату жилых помещений, обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий. Жительница Читы Лариса Лясоцкая пожаловалась президенту, что вместе со своим ребенком-инвалидом с 2017 года не может получить положенное вне очереди жилье. Власти Забайкалья обещали до конца 2019 года предоставить женщине жилье. Лясоцкой была выделена комната в общежитии. Семья беженцев из Украины Люльковичей, проживающих в Набережных Челнах, обратилась на "прямую линию" с вопросом о помощи в получении российского гражданства. В семье девять детей. Уже в ходе прямой линии президент Татарстана Рустам Минниханов поручил ответственным чиновникам администрации Набережных Челнов навестить семью и подготовить предложения по вариантам решения вопроса. 3 июля трое членов семьи Люльковичей получили российские паспорта. 17 июля 2019 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской области. Ранее такая возможность была только у тех, кто проживал в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (с 30 сентября 2022 года – Донецкая народная республика и Луганская народная республика в составе РФ). Жители поселка Каскары Тюменской области пожаловались президенту на отсутствие водовода и подключения к централизованному водоснабжению. Губернатор Тюменской области заявил, что в поселке есть старый водопровод, но необходимо провести реконструкцию. Генпрокуратура РФ провела проверку и выяснила, что почти каждый девятый житель (11,8%) Тюменской области не обеспечен качественной питьевой водой, в их числе жители села Каскара. Губернатору региона было внесено представление об устранении нарушений. Спустя две недели были построены пять колодцев – новый участок водопровода поселка. 29 декабря 2020 года был запущен водовод, соединивший городские сети Тюмени и Каскару. В ходе прямой линии Владимир Путин отметил рост зарплат в сфере здравоохранения, которые достигли 70 тысяч у врачей, 39 тысяч – у среднего медперсонала, 35 – у младшего. Один из мурманских врачей рассказал, что получает всего 20 тысяч рублей. После этого врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поручил провести проверку обращений с жалобами на зарплаты. В результате Чибис уволил своего заместителя Инну Погребняк, курировавшую вопросы медицины в регионе. С ноября 2019 года постановлением губернатора в Мурманской области была повышена минимальная заработная плата медработникам первичного звена и скорой медицинской помощи. Житель Омской области Роман Дмитриев, проживающий в частном секторе, пожаловался, что плата за вывоз мусора с апреля по июнь увеличилась в два раза со 133 до 266 рублей, при этом отходы фактически не вывозятся. Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов в регионах. В результате ФАС предписала омской Региональной энергетической комиссии (РЭК) пересчитать расходы на транспортировку твердых коммунальных отходов, доля которых в тарифе достигала 93%. 1 августа 2019 года тариф был снижен на 30,2%: омичи стали платить за вывоз мусора 88,88 рубля с человека, жители сельских районов – 92,37 или 81,16 рубля в зависимости от типа жилья. Во время прямой линии 96-летний ветеран Великой Отечественной войны из Ейска Сергей Терлеев обратился к Путину с просьбой попасть на парад, но его просьба не прозвучала в эфире. В декабре 2019 года на Международном форуме добровольцев в Сочи волонтеры представили президенту новый формат обработки обращений, поступивших на "прямую линию" в 2019 году, и рассказали о просьбе ветерана. Президент пообещал пригласить Терлеева на парад. В июне 2020 года ветеран посетил Парад Победы в честь 75-й годовщины окончания войны, после мероприятия Владимир Путин лично поздравил его с юбилеем Победы. 17 декабря 2020 года итоговая пресс-конференция президента прошла с элементами прямой линии, которая в тот год не состоялась из-за пандемии COVID-19. Россияне могли написать свой вопрос или записать видео к пресс-конференции через мобильное приложение "Москва-Путину". В частности, президент зачитал обращение из Ленинградской области от Анатолия Терехова, который пожаловался на плохое поведение чиновников, и пообещал разобраться в ситуации. 18 декабря Пенсионный фонд принес извинения пенсионеру, который пожаловался на хамство чиновников Владимиру Путину. Об этом сообщила управляющая отделением Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Мария Ларионова. Также Путин зачитал обращение россиянки по поводу газификации. По его словам, этот вопрос будет решен. В 2020 году на эти цели было потрачено 22 миллиарда рублей. По его словам, сельскую местность будут газифицировать в опережающем порядке. 30 июня 2021 года в ходе прямой линии жительница Астрахани Оксана Плужникова спросила, почему в регионе отказывают в выплатах на детей от 3 до 7 лет, если не было дохода за 12 месяцев 2020 года, хотя в постановлении федерального правительства такого требования нет. Президент пообещал разобраться. Глава Минтруда РФ Антон Котяков поддержал жительницу Астрахани, отметив, что требование о наличии дохода за все 12 месяцев противоречит правилам предоставления таких выплат, установленных на уровне федерации. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с Оксаной Плужниковой заявил о том, что будут пересмотрены все заявления, поданные с 1 апреля 2021 года и, если будут основания, выплаты начислят. Также он предложил женщине помощь в трудоустройстве ее супруга. Семьи, воспитывающие детей в возрасте от 3 до 7 лет вправе претендовать на получение материальной поддержки от государства. Граждане, чьим детям три года уже исполнилось или только исполнится в 2023 году, смогут претендовать на новое универсальное пособие, вступившее в силу с 1 января 2023 года. Оно назначается на год и выплачивается ежемесячно. Его размер зависит от дохода граждан и может составлять как 50%, так и 75% и даже 100% от размера регионального прожиточного минимума на ребенка. Также на прямую линию обратилась жительница Краснотурьинска Свердловской области Светлана Култыгина, которая рассказала, что к ее дому не могут провести газ, хотя рядом есть газифицированный дом мэра. Губернатор региона Евгений Куйвашев поручил разобраться в ситуации, проверку начали СК и прокуратура. Мэр города Александр Устинов сообщил, что газ у жительницы Краснотурьинска появится в 2023 году. В июле 2023 года мэр заявил, что городе всего 1372 индивидуальных дома, заключено более 900 договоров. По данным министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, Краснотурьинск – лидер догазификации в Северном управленческом округе. На прямую линию президенту дозвонился мальчик из якутского села Арылах, который попросил через оператора помочь купить его семье корову. В ноябре 2021 года министр сельского хозяйства республики Александр Атласов сообщил, что корову передадут семье на днях, также им улучшат жилищные условия. Во время прямой линии житель Пскова рассказал главе государства о проблемах с водоснабжением, из-за которой вода при нагревании меняет свои свойства и становится непригодной для питья. Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Псковской области до 1 октября принять меры, чтобы обеспечить жителей города качественной питьевой водой. В сентябре 2021 года на встрече с президентом губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о выполнении его поручения. Он сообщил что, псковские власти планируют в 2022 году строительство станции смягчения воды, чтобы решить вопрос с качеством водоснабжения домов Пскова. К сентябрю 2023 года строительство станции было выполнено на 65%. В целом на программу "Чистая вода" в регионе в 2019-2024 годах в федеральном бюджете выделено более миллиарда рублей. Пожарные из села Мангут Кыринского района Забайкалья на "прямой линии" рассказали Владимиру Путину, что работают в региональной структуре и получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда. Президент пообещал обсудить этот вопрос с губернатором. В феврале 2022 года стало известно, что лесным пожарным Забайкалья по поручению губернатора Александра Осипова увеличили заработную плату, теперь они должны получать от 35 тысяч рублей в месяц. Также к президенту обратились жители поселка Демьянка Тюменской области, которым при переселении из ветхого жилья пришлось заплатить около 300 тысяч рублей, чтобы получить новые квартиры. Кроме того, они получают квитанции за коммунальные услуги от 20 тысяч рублей и более. В мае управляющая компания зарегистрировала у поставщика общедомовые приборы учета, и произвели перерасчет за прошлые месяцы. Итоговый счет оказался значительного ниже суммы, показанной во время эфира прямой линии. Жительница Новокузнецка Кемеровской области Елена Калинина обратилась к президенту с просьбой о ремонте протекающей крыши детского сада. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев позвонил Калининой и заявил, что "крыша… ремонтируется и в ближайшее время будет закончена".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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