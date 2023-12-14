https://ria.ru/20231214/punkty-1915766965.html
Путин: пункты реабилитации смогут решать процедуры по раненным в зоне СВО
Путин: пункты реабилитации смогут решать процедуры по раненным в зоне СВО - РИА Новости, 14.12.2023
Путин: пункты реабилитации смогут решать процедуры по раненным в зоне СВО
Министерство обороны РФ доложило, что процедуры в отношении раненных в зоне специальной военной операции могут решаться в пунктах реабилитации, не нужно... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:27
2023-12-14T13:27
2023-12-14T13:40
специальная военная операция на украине
итоги года с владимиром путиным
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Министерство обороны РФ доложило, что процедуры в отношении раненных в зоне специальной военной операции могут решаться в пунктах реабилитации, не нужно возвращаться в часть за документами, заявил президент России Владимир Путин."Что касается того, что нужно вернуться в госпиталь раненым ребятам для того, чтобы оформить документы, из госпиталя вернуться в часть, чтобы оформить документы. Я видел эти вопросы в письмах. Все-таки ситуация там поменялась. Может быть, у вас устаревшие данные, или у меня не точные, но, как мне доложили в министерстве обороны, все можно делать не в госпитале, а в местах реабилитации", - сказал Путин, подводя итоги года.Он отметил, что после госпиталя раненых сразу посылают в центры реабилитации, а там, как ему сказали, все налажено, или, может быть, налаживается."Сейчас я проверю обязательно, налажена ли работа, связанная и с предоставлением жилья, и с предоставлением всяких льгот, с оформлением документов, и нет необходимости возвращаться в часть. Но если это еще случается, я после нашего с вами диалога обязательно сейчас переговорю с министром обороны. Это должно быть и будет исправлено", - заключил президент.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
итоги года с владимиром путиным, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Итоги года с Владимиром Путиным, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Путин: пункты реабилитации смогут решать процедуры по раненным в зоне СВО
Путин: пункты реабилитации смогут решать процедуры по раненным на спецоперации
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Министерство обороны РФ доложило, что процедуры в отношении раненных в зоне специальной военной операции могут решаться в пунктах реабилитации, не нужно возвращаться в часть за документами, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается того, что нужно вернуться в госпиталь раненым ребятам для того, чтобы оформить документы, из госпиталя вернуться в часть, чтобы оформить документы. Я видел эти вопросы в письмах. Все-таки ситуация там поменялась. Может быть, у вас устаревшие данные, или у меня не точные, но, как мне доложили в министерстве обороны, все можно делать не в госпитале, а в местах реабилитации", - сказал Путин, подводя итоги года.
Он отметил, что после госпиталя раненых сразу посылают в центры реабилитации, а там, как ему сказали, все налажено, или, может быть, налаживается.
"Сейчас я проверю обязательно, налажена ли работа, связанная и с предоставлением жилья, и с предоставлением всяких льгот, с оформлением документов, и нет необходимости возвращаться в часть. Но если это еще случается, я после нашего с вами диалога обязательно сейчас переговорю с министром обороны. Это должно быть и будет исправлено", - заключил президент.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Путин рассказал о проблемах с контрактами участников ЧВК