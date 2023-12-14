https://ria.ru/20231214/punkty-1915766965.html

Путин: пункты реабилитации смогут решать процедуры по раненным в зоне СВО

Путин: пункты реабилитации смогут решать процедуры по раненным в зоне СВО - РИА Новости, 14.12.2023

Путин: пункты реабилитации смогут решать процедуры по раненным в зоне СВО

Министерство обороны РФ доложило, что процедуры в отношении раненных в зоне специальной военной операции могут решаться в пунктах реабилитации, не нужно... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:27

2023-12-14T13:27

2023-12-14T13:40

специальная военная операция на украине

итоги года с владимиром путиным

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Министерство обороны РФ доложило, что процедуры в отношении раненных в зоне специальной военной операции могут решаться в пунктах реабилитации, не нужно возвращаться в часть за документами, заявил президент России Владимир Путин."Что касается того, что нужно вернуться в госпиталь раненым ребятам для того, чтобы оформить документы, из госпиталя вернуться в часть, чтобы оформить документы. Я видел эти вопросы в письмах. Все-таки ситуация там поменялась. Может быть, у вас устаревшие данные, или у меня не точные, но, как мне доложили в министерстве обороны, все можно делать не в госпитале, а в местах реабилитации", - сказал Путин, подводя итоги года.Он отметил, что после госпиталя раненых сразу посылают в центры реабилитации, а там, как ему сказали, все налажено, или, может быть, налаживается."Сейчас я проверю обязательно, налажена ли работа, связанная и с предоставлением жилья, и с предоставлением всяких льгот, с оформлением документов, и нет необходимости возвращаться в часть. Но если это еще случается, я после нашего с вами диалога обязательно сейчас переговорю с министром обороны. Это должно быть и будет исправлено", - заключил президент.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/putin-1915768214.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

итоги года с владимиром путиным, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)