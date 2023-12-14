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Экс-главком НАТО раскрыл, чем Зеленский разочаровал США - РИА Новости, 14.12.2023
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08:56 14.12.2023 (обновлено: 10:51 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/proval-1915681532.html
Экс-главком НАТО раскрыл, чем Зеленский разочаровал США
Экс-главком НАТО раскрыл, чем Зеленский разочаровал США - РИА Новости, 14.12.2023
Экс-главком НАТО раскрыл, чем Зеленский разочаровал США
Правительство США отвернулось от президента Украины Владимира Зеленского из-за провалившегося контрнаступления ВСУ, заявил отставной адмирал американских ВМС и... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T08:56
2023-12-14T10:51
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Правительство США отвернулось от президента Украины Владимира Зеленского из-за провалившегося контрнаступления ВСУ, заявил отставной адмирал американских ВМС и бывший главком НАТО Джеймс Ставридис в эфире MSNBC."Мы должны честно признать отсутствие успеха в наступлении ВСУ этим летом. Оно действительно провалилось. Атака украинцев захлебнулась. Это привело к разочарованию (в США. — Прим. ред.). &lt;…&gt; Зеленский находится в совершенно в другом положении, чем год назад", — отметил он.Ставридис также подчеркнул, что ситуация складывается наилучшим образом для президента России Владимира Путина: он укрепил отношения со многими странами, а наступление украинской армии оказалось неудачным."У него (Владимира Путина. — Прим. ред.) дела идут отлично. Это хороший год для него", — поделился отставной адмирал.Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект, так как республиканцы требуют изменения подходов к охране границы. В Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
https://ria.ru/20231213/krazha-1915501370.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе), Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Экс-главком НАТО раскрыл, чем Зеленский разочаровал США

Экс-главком НАТО: США отвернулись от Зеленского из-за провального наступления

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Правительство США отвернулось от президента Украины Владимира Зеленского из-за провалившегося контрнаступления ВСУ, заявил отставной адмирал американских ВМС и бывший главком НАТО Джеймс Ставридис в эфире MSNBC.
"Мы должны честно признать отсутствие успеха в наступлении ВСУ этим летом. Оно действительно провалилось. Атака украинцев захлебнулась. Это привело к разочарованию (в США. — Прим. ред.). <…> Зеленский находится в совершенно в другом положении, чем год назад", — отметил он.
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Ставридис также подчеркнул, что ситуация складывается наилучшим образом для президента России Владимира Путина: он укрепил отношения со многими странами, а наступление украинской армии оказалось неудачным.
"У него (Владимира Путина. — Прим. ред.) дела идут отлично. Это хороший год для него", — поделился отставной адмирал.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект, так как республиканцы требуют изменения подходов к охране границы. В Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
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В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДжеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе)Владимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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