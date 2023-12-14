https://ria.ru/20231214/protest-1915907149.html

СМИ: сотрудники Белого дома протестуют с призывом прекратить огонь в Газе

СМИ: сотрудники Белого дома протестуют с призывом прекратить огонь в Газе - РИА Новости, 14.12.2023

СМИ: сотрудники Белого дома протестуют с призывом прекратить огонь в Газе

Сотрудники администрации президента США Джо Байдена провели пикет у Белого Дома, призывая его остановить огонь в секторе Газа, сообщают американские СМИ. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T20:32

2023-12-14T20:32

2023-12-14T20:32

в мире

израиль

россия

сша

владимир путин

nbc

оон

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915906733_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b982ecb0d44d1ba18a95965246cfd808.jpg

ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Сотрудники администрации президента США Джо Байдена провели пикет у Белого Дома, призывая его остановить огонь в секторе Газа, сообщают американские СМИ. CNN отмечает, что акция собрала свыше 30 человек. При этом участники были в солнцезащитных очках и масках, чтобы скрыть лица. Корреспондент NBC Гейб Гутьеррес в соцсети Х написал, что у Белого дома собралась "группа сотрудников администрации Байдена, призывающих к прекращению огня". Журналист также опубликовал фотографию, на которой демонстранты запечатлены с соответствующим плакатом. Манифестация, как отмечается, прошла в Вашингтоне накануне вечером (14 декабря по мск). Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газабыл окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 50 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газанаходятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231214/pogibshie-1915836718.html

https://ria.ru/20231214/gaza-1915847278.html

израиль

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, россия, сша, владимир путин, nbc, оон, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году