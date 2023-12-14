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СМИ: сотрудники Белого дома протестуют с призывом прекратить огонь в Газе - РИА Новости, 14.12.2023
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20:32 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/protest-1915907149.html
СМИ: сотрудники Белого дома протестуют с призывом прекратить огонь в Газе
СМИ: сотрудники Белого дома протестуют с призывом прекратить огонь в Газе - РИА Новости, 14.12.2023
СМИ: сотрудники Белого дома протестуют с призывом прекратить огонь в Газе
Сотрудники администрации президента США Джо Байдена провели пикет у Белого Дома, призывая его остановить огонь в секторе Газа, сообщают американские СМИ. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T20:32
2023-12-14T20:32
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Сотрудники администрации президента США Джо Байдена провели пикет у Белого Дома, призывая его остановить огонь в секторе Газа, сообщают американские СМИ. CNN отмечает, что акция собрала свыше 30 человек. При этом участники были в солнцезащитных очках и масках, чтобы скрыть лица. Корреспондент NBC Гейб Гутьеррес в соцсети Х написал, что у Белого дома собралась "группа сотрудников администрации Байдена, призывающих к прекращению огня". Журналист также опубликовал фотографию, на которой демонстранты запечатлены с соответствующим плакатом. Манифестация, как отмечается, прошла в Вашингтоне накануне вечером (14 декабря по мск). Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газабыл окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 50 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газанаходятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231214/pogibshie-1915836718.html
https://ria.ru/20231214/gaza-1915847278.html
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в мире, израиль, россия, сша, владимир путин, nbc, оон, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, США, Владимир Путин, NBC, ООН, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: сотрудники Белого дома протестуют с призывом прекратить огонь в Газе

CNN: сотрудники Белого дома вышли на протест с призывом прекратить огонь в Газе

© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIУчастники акции с призывом прекратить огонь в Газе возле здания Белого дома в Вашингтоне, США
Участники акции с призывом прекратить огонь в Газе возле здания Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
Участники акции с призывом прекратить огонь в Газе возле здания Белого дома в Вашингтоне, США
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Сотрудники администрации президента США Джо Байдена провели пикет у Белого Дома, призывая его остановить огонь в секторе Газа, сообщают американские СМИ.
CNN отмечает, что акция собрала свыше 30 человек. При этом участники были в солнцезащитных очках и масках, чтобы скрыть лица.
Корреспондент NBC Гейб Гутьеррес в соцсети Х написал, что у Белого дома собралась "группа сотрудников администрации Байдена, призывающих к прекращению огня". Журналист также опубликовал фотографию, на которой демонстранты запечатлены с соответствующим плакатом.
Дом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Минздрав Палестины обновил списки погибших и раненых после ударов по Газе
Вчера, 16:13
Манифестация, как отмечается, прошла в Вашингтоне накануне вечером (14 декабря по мск).
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газабыл окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 50 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газанаходятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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Вчера, 16:38
 
В миреИзраильРоссияСШАВладимир ПутинNBCООНДжо БайденХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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