Рейтинг@Mail.ru
Порядка 18 тысяч юных жителей Подмосковья прошли профориентацию - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
12:51 14.12.2023 (обновлено: 13:00 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/proforientatsiya-1915742001.html
Порядка 18 тысяч юных жителей Подмосковья прошли профориентацию
Порядка 18 тысяч юных жителей Подмосковья прошли профориентацию - РИА Новости, 14.12.2023
Порядка 18 тысяч юных жителей Подмосковья прошли профориентацию
В Московской области 18 тысяч юных жителей прошли профессиональную ориентацию, это можно сделать онлайн, сообщает пресс-служба министерства социального развития РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:51
2023-12-14T13:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915746309_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_023d2a5af60518e87cc7b75650a215e3.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Московской области 18 тысяч юных жителей прошли профессиональную ориентацию, это можно сделать онлайн, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "Порядка 18 тысяч юных жителей нашего Подмосковья прошли профессиональную ориентацию. Это очень удобно и доступно! Ее можно пройти даже с мобильного устройства", – сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, ее цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что благодаря профориентации можно быстро проанализировать психологические особенности человека, его тип личности, темперамент, коммуникативные навыки и сферы интересов. Профориентационный подход помогает сформировать рекомендации для подбора сферы деятельности и работы. Подбор подходящей вакансии возможен онлайн с помощью портала "Работа в России". Там опубликованы вакансии любой сферы деятельности.
https://ria.ru/20230905/rabota-1894327163.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915746309_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9f58909919f03decb6d5e4a6ae805292.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

Порядка 18 тысяч юных жителей Подмосковья прошли профориентацию

© iStock.com / shironosovПорядка 18 тысяч юных жителей Подмосковья прошли профориентацию
Порядка 18 тысяч юных жителей Подмосковья прошли профориентацию - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© iStock.com / shironosov
Порядка 18 тысяч юных жителей Подмосковья прошли профориентацию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Московской области 18 тысяч юных жителей прошли профессиональную ориентацию, это можно сделать онлайн, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"Порядка 18 тысяч юных жителей нашего Подмосковья прошли профессиональную ориентацию. Это очень удобно и доступно! Ее можно пройти даже с мобильного устройства", – сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, ее цитирует пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что благодаря профориентации можно быстро проанализировать психологические особенности человека, его тип личности, темперамент, коммуникативные навыки и сферы интересов. Профориентационный подход помогает сформировать рекомендации для подбора сферы деятельности и работы.
Подбор подходящей вакансии возможен онлайн с помощью портала "Работа в России". Там опубликованы вакансии любой сферы деятельности.
Специалист около стенда с вакансиями - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Жители МО смогут бесплатно пройти обучение по востребованным профессиям
5 сентября, 16:18
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала