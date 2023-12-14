https://ria.ru/20231214/proforientatsiya-1915742001.html

Порядка 18 тысяч юных жителей Подмосковья прошли профориентацию

Порядка 18 тысяч юных жителей Подмосковья прошли профориентацию - РИА Новости, 14.12.2023

Порядка 18 тысяч юных жителей Подмосковья прошли профориентацию

В Московской области 18 тысяч юных жителей прошли профессиональную ориентацию, это можно сделать онлайн, сообщает пресс-служба министерства социального развития РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:51

2023-12-14T12:51

2023-12-14T13:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Московской области 18 тысяч юных жителей прошли профессиональную ориентацию, это можно сделать онлайн, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "Порядка 18 тысяч юных жителей нашего Подмосковья прошли профессиональную ориентацию. Это очень удобно и доступно! Ее можно пройти даже с мобильного устройства", – сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, ее цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что благодаря профориентации можно быстро проанализировать психологические особенности человека, его тип личности, темперамент, коммуникативные навыки и сферы интересов. Профориентационный подход помогает сформировать рекомендации для подбора сферы деятельности и работы. Подбор подходящей вакансии возможен онлайн с помощью портала "Работа в России". Там опубликованы вакансии любой сферы деятельности.

https://ria.ru/20230905/rabota-1894327163.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), людмила болатаева