https://ria.ru/20231214/proforientatsiya-1915742001.html
Порядка 18 тысяч юных жителей Подмосковья прошли профориентацию
Порядка 18 тысяч юных жителей Подмосковья прошли профориентацию - РИА Новости, 14.12.2023
Порядка 18 тысяч юных жителей Подмосковья прошли профориентацию
В Московской области 18 тысяч юных жителей прошли профессиональную ориентацию, это можно сделать онлайн, сообщает пресс-служба министерства социального развития РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:51
2023-12-14T12:51
2023-12-14T13:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Московской области 18 тысяч юных жителей прошли профессиональную ориентацию, это можно сделать онлайн, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "Порядка 18 тысяч юных жителей нашего Подмосковья прошли профессиональную ориентацию. Это очень удобно и доступно! Ее можно пройти даже с мобильного устройства", – сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, ее цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что благодаря профориентации можно быстро проанализировать психологические особенности человека, его тип личности, темперамент, коммуникативные навыки и сферы интересов. Профориентационный подход помогает сформировать рекомендации для подбора сферы деятельности и работы. Подбор подходящей вакансии возможен онлайн с помощью портала "Работа в России". Там опубликованы вакансии любой сферы деятельности.
https://ria.ru/20230905/rabota-1894327163.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Московской области 18 тысяч юных жителей прошли профессиональную ориентацию, это можно сделать онлайн, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"Порядка 18 тысяч юных жителей нашего Подмосковья прошли профессиональную ориентацию. Это очень удобно и доступно! Ее можно пройти даже с мобильного устройства", – сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева
, ее цитирует пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что благодаря профориентации можно быстро проанализировать психологические особенности человека, его тип личности, темперамент, коммуникативные навыки и сферы интересов. Профориентационный подход помогает сформировать рекомендации для подбора сферы деятельности и работы.
Подбор подходящей вакансии возможен онлайн с помощью портала "Работа в России". Там опубликованы вакансии любой сферы деятельности.
Жители МО смогут бесплатно пройти обучение по востребованным профессиям