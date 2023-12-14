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В ГД внесут проект, уравнивающий в правах родных и близких добровольцев
В ГД внесут проект, уравнивающий в правах родных и близких добровольцев - РИА Новости, 14.12.2023
В ГД внесут проект, уравнивающий в правах родных и близких добровольцев
Законопроект, который уравняет в правах родных и близких добровольцев, внесут в Госдуму в первые дни весенней сессии, рассказал журналистам глава комитета ГД по РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T18:31
2023-12-14T18:31
2023-12-14T18:31
специальная военная операция на украине
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Законопроект, который уравняет в правах родных и близких добровольцев, внесут в Госдуму в первые дни весенней сессии, рассказал журналистам глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. "В первые дни весенней сессии мы внесем эти предложения. Здесь речь идет о том, чтобы родные и близкие добровольцев, у них сейчас несколько отличаются их права от прав военнослужащих по контракту, мобилизованных ребят, мы считаем, надо их сделать абсолютно одинаковыми, как сказал президент. Чтобы добровольцы получили возможность получать новую специальность, военных высших учебных заведений, после завершения задач. И ряд других законодательных инициатив, которые позволят выполнить решения президента", - сказал Картаполов. Он подчеркнул, что практически все законодательные решения, которые касаются добровольцев, уже приняты, а что касается их родственников - еще нет. Президент РФ Владимир Путин в четверг провел большую ежегодную пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. В ходе мероприятия он заявил, что все добровольцы, отстаивающие интересы России, должны быть поставлены в одинаковые условия в вопросах мер поддержки.
https://ria.ru/20231214/svo-1915865162.html
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госдума рф, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Владимир Путин
В ГД внесут проект, уравнивающий в правах родных и близких добровольцев
Картаполов: в Госдуму внесут проект, уравнивающий в правах близких добровольцев
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Законопроект, который уравняет в правах родных и близких добровольцев, внесут в Госдуму в первые дни весенней сессии, рассказал журналистам глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.
"В первые дни весенней сессии мы внесем эти предложения. Здесь речь идет о том, чтобы родные и близкие добровольцев, у них сейчас несколько отличаются их права от прав военнослужащих по контракту, мобилизованных ребят, мы считаем, надо их сделать абсолютно одинаковыми, как сказал президент. Чтобы добровольцы получили возможность получать новую специальность, военных высших учебных заведений, после завершения задач. И ряд других законодательных инициатив, которые позволят выполнить решения президента", - сказал Картаполов.
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Он подчеркнул, что практически все законодательные решения, которые касаются добровольцев, уже приняты, а что касается их родственников - еще нет.
Президент РФ Владимир Путин в четверг провел большую ежегодную пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. В ходе мероприятия он заявил, что все добровольцы, отстаивающие интересы России, должны быть поставлены в одинаковые условия в вопросах мер поддержки.
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