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"Руспродсоюз" оценил стоимость минимального набора продуктов
"Руспродсоюз" оценил стоимость минимального набора продуктов - РИА Новости, 14.12.2023
"Руспродсоюз" оценил стоимость минимального набора продуктов
Стоимость минимальной месячной корзины продуктов питания в РФ в среднем оценивается на конец ноября в 5803,4 рубля, это на 5,3% выше, чем на конце ноября... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:03
2023-12-14T12:03
2023-12-14T12:03
россия
руспродсоюз
экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Стоимость минимальной месячной корзины продуктов питания в РФ в среднем оценивается на конец ноября в 5803,4 рубля, это на 5,3% выше, чем на конце ноября прошлого года, сообщила Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз"). "Стоимость минимальной месячной корзины продуктов для россиян выросла на 5,3% (ноябрь к ноябрю - ред.). Таким образом, набор питания на одного человека в среднем обойдётся в 5 803,4 рубля", - сообщает ассоциация. Под этой "корзиной" понимается минимальный набор продуктов питания, необходимый для поддержания жизнедеятельности среднему человеку. В расчеты вошли 33 наименования, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар и овощи. Дороже всего продукты стоят на Чукотке - 15 184,6 рубля и в Магаданской области - 10 380,9 рубля, дешевле всего - в Белгородской области (4 783,9 рубля) и Мордовии (4 795,2 рубля). В Москве стоимость минимальной продуктовой корзины эксперты оценили в 6 992,6 рубля на человека в месяц, в Санкт-Петербурге - на уровне 6 455,6 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, руспродсоюз, экономика
Россия, Руспродсоюз, Экономика
"Руспродсоюз" оценил стоимость минимального набора продуктов
"Руспродсоюз": минимальный месячный набор продуктов за год подорожал на 5,3%