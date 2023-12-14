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Патрушев рассказал, когда Россия достигнет продбезопасности по ряду семян - РИА Новости, 14.12.2023
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19:00 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/prodbezopasnost-1915885462.html
Патрушев рассказал, когда Россия достигнет продбезопасности по ряду семян
Патрушев рассказал, когда Россия достигнет продбезопасности по ряду семян - РИА Новости, 14.12.2023
Патрушев рассказал, когда Россия достигнет продбезопасности по ряду семян
Россия достигнет продовольственной безопасности по семенам ряда сельскохозяйственных культур в ближайшие два года, приводятся высказывания министра сельского... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T19:00
2023-12-14T19:00
экономика
россия
дмитрий патрушев
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия достигнет продовольственной безопасности по семенам ряда сельскохозяйственных культур в ближайшие два года, приводятся высказывания министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева в Telegram-канале министерства. "До 2030 года достигнем самообеспеченности семенами сельскохозяйственных культур", - сообщил министр. "Продбезопасность по семенам ряда культур будет обеспечена в ближайшие 2 года", - добавил он. Патрушев обратил внимание, что уже в 2023 году импорт семян базовых культур снизился в 2 раза. Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг на пресс-конференции, что продовольственная безопасность страны обеспечена, но есть проблема, касающаяся семян разных культур, и поэтому стоит задача в области развития собственной селекции в рамках соответствующей программы, рассчитанной до 2030 года. Минсельхоз ведет работу по развитию селекции в рамках Федеральной научно-технической программы: по словам министра, в конце декабря будут подведены итоги отбора проектов по созданию новых сортов и гибридов, а уже в следующем году ожидаются первые результаты.
https://ria.ru/20231214/prodbezopasnost-1915823011.html
https://ria.ru/20231214/tsel-1915856101.html
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экономика, россия, дмитрий патрушев, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Патрушев рассказал, когда Россия достигнет продбезопасности по ряду семян

Патрушев: РФ в ближайшие два года достигнет продбезопасности по ряду семян

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия достигнет продовольственной безопасности по семенам ряда сельскохозяйственных культур в ближайшие два года, приводятся высказывания министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева в Telegram-канале министерства.
«
"До 2030 года достигнем самообеспеченности семенами сельскохозяйственных культур", - сообщил министр. "Продбезопасность по семенам ряда культур будет обеспечена в ближайшие 2 года", - добавил он.
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Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг на пресс-конференции, что продовольственная безопасность страны обеспечена, но есть проблема, касающаяся семян разных культур, и поэтому стоит задача в области развития собственной селекции в рамках соответствующей программы, рассчитанной до 2030 года.
Минсельхоз ведет работу по развитию селекции в рамках Федеральной научно-технической программы: по словам министра, в конце декабря будут подведены итоги отбора проектов по созданию новых сортов и гибридов, а уже в следующем году ожидаются первые результаты.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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