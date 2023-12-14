https://ria.ru/20231214/prodbezopasnost-1915885462.html

Патрушев рассказал, когда Россия достигнет продбезопасности по ряду семян

Патрушев рассказал, когда Россия достигнет продбезопасности по ряду семян - РИА Новости, 14.12.2023

Патрушев рассказал, когда Россия достигнет продбезопасности по ряду семян

Россия достигнет продовольственной безопасности по семенам ряда сельскохозяйственных культур в ближайшие два года, приводятся высказывания министра сельского... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T19:00

2023-12-14T19:00

2023-12-14T19:00

экономика

россия

дмитрий патрушев

владимир путин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия достигнет продовольственной безопасности по семенам ряда сельскохозяйственных культур в ближайшие два года, приводятся высказывания министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева в Telegram-канале министерства. "До 2030 года достигнем самообеспеченности семенами сельскохозяйственных культур", - сообщил министр. "Продбезопасность по семенам ряда культур будет обеспечена в ближайшие 2 года", - добавил он. Патрушев обратил внимание, что уже в 2023 году импорт семян базовых культур снизился в 2 раза. Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг на пресс-конференции, что продовольственная безопасность страны обеспечена, но есть проблема, касающаяся семян разных культур, и поэтому стоит задача в области развития собственной селекции в рамках соответствующей программы, рассчитанной до 2030 года. Минсельхоз ведет работу по развитию селекции в рамках Федеральной научно-технической программы: по словам министра, в конце декабря будут подведены итоги отбора проектов по созданию новых сортов и гибридов, а уже в следующем году ожидаются первые результаты.

https://ria.ru/20231214/prodbezopasnost-1915823011.html

https://ria.ru/20231214/tsel-1915856101.html

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экономика, россия, дмитрий патрушев, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)