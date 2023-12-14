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В конгресс внесли проект о разрешении на продажу оружия с 18 лет - РИА Новости, 14.12.2023
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23:39 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/prodazha-1915925110.html
В конгресс внесли проект о разрешении на продажу оружия с 18 лет
В конгресс внесли проект о разрешении на продажу оружия с 18 лет - РИА Новости, 14.12.2023
В конгресс внесли проект о разрешении на продажу оружия с 18 лет
Член палаты представителей конгресса США Томас Масси заявил о внесении на рассмотрение законодателей законопроекта, разрешающего продажу оружия в стране с... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T23:39
2023-12-14T23:39
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Томас Масси заявил о внесении на рассмотрение законодателей законопроекта, разрешающего продажу оружия в стране с 18-летнего возраста, что ниже установленного в настоящее время порога в 21 год. "Если демократы добьются своего, мы будем жить в мире, где 18, 19 и 20-летние могут быть призваны, чтобы защищать страну, но не могут законно приобрести средства для защиты себя или своих семей. Это аморально и неконституционно. Я представил законопроект HR 6782, чтобы отменить этот закон", - сообщил конгрессмен-республиканец. Представленный законопроект, названный "Вторая поправка для каждого регистрируемого избирателя" (SAFER), отменяет федеральный закон, запрещающий совершеннолетним в возрасте от 18 до 20 лет покупать в США пистолеты. Законопроект уже поддержали более десяти республиканцев в палате представителей, а также правозащитные группы, включая сообщество "Владельцев оружия Америки" и "Национальную ассоциацию по правам на оружие".
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в мире, сша
В мире, США
В конгресс внесли проект о разрешении на продажу оружия с 18 лет

В конгресс США внесли законопроект о разрешении на продажу оружия с 18 лет

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Томас Масси заявил о внесении на рассмотрение законодателей законопроекта, разрешающего продажу оружия в стране с 18-летнего возраста, что ниже установленного в настоящее время порога в 21 год.
«
"Если демократы добьются своего, мы будем жить в мире, где 18, 19 и 20-летние могут быть призваны, чтобы защищать страну, но не могут законно приобрести средства для защиты себя или своих семей. Это аморально и неконституционно. Я представил законопроект HR 6782, чтобы отменить этот закон", - сообщил конгрессмен-республиканец.
Представленный законопроект, названный "Вторая поправка для каждого регистрируемого избирателя" (SAFER), отменяет федеральный закон, запрещающий совершеннолетним в возрасте от 18 до 20 лет покупать в США пистолеты.
Законопроект уже поддержали более десяти республиканцев в палате представителей, а также правозащитные группы, включая сообщество "Владельцев оружия Америки" и "Национальную ассоциацию по правам на оружие".
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