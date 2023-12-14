https://ria.ru/20231214/prigovor-1915780922.html

Путин прокомментировал приговор Баязитовой

Путин прокомментировал приговор Баязитовой - РИА Новости, 14.12.2023

Путин прокомментировал приговор Баязитовой

Экономические приговоры тоже вызывают вопросы, законодатель должен подумать, нужны ли такие сроки, заявил президент России Владимир Путин, комментируя приговоры РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:58

2023-12-14T13:58

2023-12-14T14:26

прямая линия с владимиром путиным

итоги года с владимиром путиным

россия

москва

владимир путин

открытое правительство

telegram

михаил абызов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915782236_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f37d90b3f59159ff18715c20f60eec0.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Экономические приговоры тоже вызывают вопросы, законодатель должен подумать, нужны ли такие сроки, заявил президент России Владимир Путин, комментируя приговоры журналистке Александре Баязитовой и бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову."Этот конкретный случай, либо другие подобного рода, у меня вот, я вам честно скажу, как у гражданина тоже вызывает вопросы. За решетку прятать человека на 14 лет, или, сейчас мне говорят про бывшего министра, и ему чуть ли не 19 с лишним за определенные нарушения. То, что он сделал или то, что вот эта женщина сделала - плохо. Но надо ли там 19,5 или 14 лет? Законодатель должен подумать. То, что над этим надо подумать, это верно, пока закон существует, его надо исполнять", - сказал Путин, подводя итоги года.Басманный суд Москвы приговорил к 5 и 4,5 годам колонии журналистку Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. Меркачева отмечала, что за ненасильственные преступления, в результате которых никто не пострадал, могут дать сроки достаточно высокие, вплоть до 20 лет.Абызов занимал пост министра РФ по координации деятельности Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года, когда должность была упразднена. Его задержали в конце марта 2019 года, с тех пор экс-министр находится в СИЗО.По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС 4 миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов. По антикоррупционному иску Генпрокуратуры с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний взыскано 32,5 миллиарда рублей.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/putin-1915780730.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о приговоре журналистке Баязитовой "Я сам немножко оторопел, когда об этом услышал" Путин прокомментировал приговор журналистке Баязитовой и отметил, что экономические приговоры у него тоже вызывают вопросы. 2023-12-14T13:58 true PT1M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

прямая линия с владимиром путиным, итоги года с владимиром путиным, россия, москва, владимир путин, открытое правительство, telegram, михаил абызов, александра баязитова, промсвязьбанк