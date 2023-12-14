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Путин прокомментировал приговор Баязитовой - РИА Новости, 14.12.2023
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13:58 14.12.2023 (обновлено: 14:26 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/prigovor-1915780922.html
Путин прокомментировал приговор Баязитовой
Путин прокомментировал приговор Баязитовой - РИА Новости, 14.12.2023
Путин прокомментировал приговор Баязитовой
Экономические приговоры тоже вызывают вопросы, законодатель должен подумать, нужны ли такие сроки, заявил президент России Владимир Путин, комментируя приговоры РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:58
2023-12-14T14:26
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Экономические приговоры тоже вызывают вопросы, законодатель должен подумать, нужны ли такие сроки, заявил президент России Владимир Путин, комментируя приговоры журналистке Александре Баязитовой и бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову."Этот конкретный случай, либо другие подобного рода, у меня вот, я вам честно скажу, как у гражданина тоже вызывает вопросы. За решетку прятать человека на 14 лет, или, сейчас мне говорят про бывшего министра, и ему чуть ли не 19 с лишним за определенные нарушения. То, что он сделал или то, что вот эта женщина сделала - плохо. Но надо ли там 19,5 или 14 лет? Законодатель должен подумать. То, что над этим надо подумать, это верно, пока закон существует, его надо исполнять", - сказал Путин, подводя итоги года.Басманный суд Москвы приговорил к 5 и 4,5 годам колонии журналистку Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. Меркачева отмечала, что за ненасильственные преступления, в результате которых никто не пострадал, могут дать сроки достаточно высокие, вплоть до 20 лет.Абызов занимал пост министра РФ по координации деятельности Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года, когда должность была упразднена. Его задержали в конце марта 2019 года, с тех пор экс-министр находится в СИЗО.По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС 4 миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов. По антикоррупционному иску Генпрокуратуры с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний взыскано 32,5 миллиарда рублей.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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РИА Новости
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Путин о приговоре журналистке Баязитовой
"Я сам немножко оторопел, когда об этом услышал" Путин прокомментировал приговор журналистке Баязитовой и отметил, что экономические приговоры у него тоже вызывают вопросы.
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Путин прокомментировал приговор Баязитовой

Путин о приговоре Баязитовой: вызывает вопросы, нужны ли такие сроки

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Экономические приговоры тоже вызывают вопросы, законодатель должен подумать, нужны ли такие сроки, заявил президент России Владимир Путин, комментируя приговоры журналистке Александре Баязитовой и бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову.
«
"Этот конкретный случай, либо другие подобного рода, у меня вот, я вам честно скажу, как у гражданина тоже вызывает вопросы. За решетку прятать человека на 14 лет, или, сейчас мне говорят про бывшего министра, и ему чуть ли не 19 с лишним за определенные нарушения. То, что он сделал или то, что вот эта женщина сделала - плохо. Но надо ли там 19,5 или 14 лет? Законодатель должен подумать. То, что над этим надо подумать, это верно, пока закон существует, его надо исполнять", - сказал Путин, подводя итоги года.
Басманный суд Москвы приговорил к 5 и 4,5 годам колонии журналистку Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. Меркачева отмечала, что за ненасильственные преступления, в результате которых никто не пострадал, могут дать сроки достаточно высокие, вплоть до 20 лет.
Абызов занимал пост министра РФ по координации деятельности Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года, когда должность была упразднена. Его задержали в конце марта 2019 года, с тех пор экс-министр находится в СИЗО.
По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС 4 миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов. По антикоррупционному иску Генпрокуратуры с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний взыскано 32,5 миллиарда рублей.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".
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Прямая линия с Владимиром ПутинымИтоги года с Владимиром ПутинымРоссияМоскваВладимир ПутинОткрытое правительствоTelegramМихаил АбызовАлександра БаязитоваПромсвязьбанк
 
 
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