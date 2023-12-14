https://ria.ru/20231214/pridnestrove-1915713491.html

Санду изъявила желание реинтегрировать Приднестровье до вступления в ЕС

Санду изъявила желание реинтегрировать Приднестровье до вступления в ЕС - РИА Новости, 14.12.2023

Санду изъявила желание реинтегрировать Приднестровье до вступления в ЕС

Власти Молдавии хотели бы урегулировать приднестровский конфликт до вступления страны в Евросоюз, чтобы не допустить дестабилизации, заявила президент Майя... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T11:43

2023-12-14T11:43

2023-12-14T11:43

в мире

молдавия

майя санду

евросоюз

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КИШИНЕВ, 14 дек - РИА Новости. Власти Молдавии хотели бы урегулировать приднестровский конфликт до вступления страны в Евросоюз, чтобы не допустить дестабилизации, заявила президент Майя Санду. Еще недавно Санду заявляла, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. Она выражала мнение, что конфликт можно будет урегулировать после вступления в Евросоюз. "Мы хотим иметь возможность реинтегрировать страну мирным путем, прежде чем вступить в ЕС. Власти теперь стремились в первую очередь к сохранению мира, именно это мы и продолжим делать, чтобы не допустить дестабилизации, которая создала бы угрозу безопасности Молдавии", - заявила Санду в эфире телеканала Vocea Basarabiei. По ее словам, власти делают все возможное, чтобы помочь жителям левобережья. В процессе реинтеграции они намерены учитывать и интересы жителей Приднестровья. "Это то, чего мы хотим, но все зависит не только от нас. В зависимости от ситуации или при менее оптимистичном сценарии существует также возможность вступления в ЕС в два этапа", - признала Санду. Главы государств и правительств ЕС будут обсуждать формальное решение о начале переговорного процесса о вступлении Украины и Молдавии в ЕС на саммите сообщества в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20231212/konflikt-1915399813.html

https://ria.ru/20231205/moldaviya-1913669500.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, майя санду, евросоюз