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Путин спрогнозировал рост прибыли российских предприятий - РИА Новости, 14.12.2023
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12:17 14.12.2023 (обновлено: 12:28 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/pribyl-1915727055.html
Путин спрогнозировал рост прибыли российских предприятий
Путин спрогнозировал рост прибыли российских предприятий - РИА Новости, 14.12.2023
Путин спрогнозировал рост прибыли российских предприятий
Прибыль российских предприятий по итогам 2023 года выросла на 24%, российский банковский сектор заработает свыше 3 триллионов рублей, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:17
2023-12-14T12:28
экономика
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Прибыль российских предприятий по итогам 2023 года выросла на 24%, российский банковский сектор заработает свыше 3 триллионов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин."Прибыль предприятий составила плюс 24%. Я уж не говорю про банки - они заработают свыше трех триллионов рублей. Конечно, я знаю, и в этой аудитории и, в целом, в стране скажут - вот банки жируют и так далее. Это всё понятно. Ну те люди, которые хранят деньги на счетах российских банков, - для них это приятная новость: устойчивость российской финансовой банковской системы", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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экономика, итоги года с владимиром путиным
Экономика, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин спрогнозировал рост прибыли российских предприятий

Путин: прибыль российских предприятий по итогам года вырастет на 24 процента

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Прибыль российских предприятий по итогам 2023 года выросла на 24%, российский банковский сектор заработает свыше 3 триллионов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Прибыль предприятий составила плюс 24%. Я уж не говорю про банки - они заработают свыше трех триллионов рублей. Конечно, я знаю, и в этой аудитории и, в целом, в стране скажут - вот банки жируют и так далее. Это всё понятно. Ну те люди, которые хранят деньги на счетах российских банков, - для них это приятная новость: устойчивость российской финансовой банковской системы", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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