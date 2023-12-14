https://ria.ru/20231214/pribyl-1915727055.html

Путин спрогнозировал рост прибыли российских предприятий

Путин спрогнозировал рост прибыли российских предприятий - РИА Новости, 14.12.2023

Путин спрогнозировал рост прибыли российских предприятий

Прибыль российских предприятий по итогам 2023 года выросла на 24%, российский банковский сектор заработает свыше 3 триллионов рублей, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:17

2023-12-14T12:17

2023-12-14T12:28

экономика

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Прибыль российских предприятий по итогам 2023 года выросла на 24%, российский банковский сектор заработает свыше 3 триллионов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин."Прибыль предприятий составила плюс 24%. Я уж не говорю про банки - они заработают свыше трех триллионов рублей. Конечно, я знаю, и в этой аудитории и, в целом, в стране скажут - вот банки жируют и так далее. Это всё понятно. Ну те люди, которые хранят деньги на счетах российских банков, - для них это приятная новость: устойчивость российской финансовой банковской системы", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/ekonomika-1915725808.html

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экономика, итоги года с владимиром путиным