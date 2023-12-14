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Две трети французов хотят смены премьер-министра страны, показал опрос - РИА Новости, 14.12.2023
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10:18 14.12.2023 (обновлено: 11:19 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/premer-1915694554.html
Две трети французов хотят смены премьер-министра страны, показал опрос
Две трети французов хотят смены премьер-министра страны, показал опрос - РИА Новости, 14.12.2023
Две трети французов хотят смены премьер-министра страны, показал опрос
Две трети французов – 66% - хотят смены премьер-министра страны, следует из опроса исследовательского центра BVA. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T10:18
2023-12-14T11:19
в мире
франция
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Две трети французов – 66% - хотят смены премьер-министра страны, следует из опроса исследовательского центра BVA. "66% французов хотели бы, чтобы президент сменил премьер-министра (+6% по сравнению с июнем)", - пишет BVA. Отмечается, что среди сторонников левых партий, а также партии "Национальное объединение" число желающих смены премьер-министра достигает 71% и 83% соответственно. Рейтинг одобрения действующего премьер-министра Франции Элизабет Борн, по данным опроса, составляет 30% (-2% по сравнению с июнем), в то время как рейтинг президента страны Эммануэля Макрона – 32% (-2% по сравнению с июнем). Кроме того, более половины французов – 57% - хотят отставки министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена.Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что глава МВД попросил об отставке после отклонения депутатами законопроекта об ужесточении правил миграции, но президент Эммануэль Макрон ее не принял."В то время как президент отказал в отставке министру внутренних дел, большинство французов (57%) считают, что Жеральду Дарманену следовало бы уйти в отставку", - пишет BVA.Среди сторонников левых партий и партии "Национальное объединение" число желающих отставки главы МВД составляет 67% и 74% соответственно.В то же время 81% сторонников партии президента Макрона "Возрождение", а также 64% сторонников партии "Республиканцы" не хотят отставки Дарманена."Как и в прошлом июне, большинство французов (54%) хотели бы роспуска Национального собрания", - также пишет BVA.Отмечается, что среди сторонников партий "Национальное объединение" и "Непокорившаяся Франция" число желающих роспуска французского парламента составляет 74% и 59% соответственно.По сравнению с прошлыми опросами BVA заметно выросло число тех, кто считает, что отсутствие абсолютного большинства у той или иной партии в парламенте приводит к "параличу страны" и мешает проведению реформ. Если в июне 2022 года этого мнения придерживались 24% опрошенных, то уже в декабре этого года число таких респондентов составило более трети – 36%. При этом доля французов, считающих, что это способствует "демократическому обсуждению" упала с 56% в июне 2022 года до 37% в декабре этого года.Опрос был проведен онлайн с 12 по 13 декабря среди тысячи участников. Погрешность не превышает 3,1%.
https://ria.ru/20231210/ukraine-1914950431.html
https://ria.ru/20231212/evropa-1915144568.html
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в мире, франция, элизабет борн, эммануэль макрон, жеральд дарманен
В мире, Франция, Элизабет Борн, Эммануэль Макрон, Жеральд Дарманен
Две трети французов хотят смены премьер-министра страны, показал опрос

BVA: 66 процентов французов хотят смены действующего премьер-министра Борн

© AP Photo / Ludovic MarinПремьер-министр Франции Элизабет Борн
Премьер-министр Франции Элизабет Борн - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Премьер-министр Франции Элизабет Борн. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Две трети французов – 66% - хотят смены премьер-министра страны, следует из опроса исследовательского центра BVA.
"66% французов хотели бы, чтобы президент сменил премьер-министра (+6% по сравнению с июнем)", - пишет BVA.
Отмечается, что среди сторонников левых партий, а также партии "Национальное объединение" число желающих смены премьер-министра достигает 71% и 83% соответственно.
Рейтинг одобрения действующего премьер-министра Франции Элизабет Борн, по данным опроса, составляет 30% (-2% по сравнению с июнем), в то время как рейтинг президента страны Эммануэля Макрона – 32% (-2% по сравнению с июнем).
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Кроме того, более половины французов – 57% - хотят отставки министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что глава МВД попросил об отставке после отклонения депутатами законопроекта об ужесточении правил миграции, но президент Эммануэль Макрон ее не принял.
"В то время как президент отказал в отставке министру внутренних дел, большинство французов (57%) считают, что Жеральду Дарманену следовало бы уйти в отставку", - пишет BVA.
Среди сторонников левых партий и партии "Национальное объединение" число желающих отставки главы МВД составляет 67% и 74% соответственно.
В то же время 81% сторонников партии президента Макрона "Возрождение", а также 64% сторонников партии "Республиканцы" не хотят отставки Дарманена.
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"Как и в прошлом июне, большинство французов (54%) хотели бы роспуска Национального собрания", - также пишет BVA.
Отмечается, что среди сторонников партий "Национальное объединение" и "Непокорившаяся Франция" число желающих роспуска французского парламента составляет 74% и 59% соответственно.
По сравнению с прошлыми опросами BVA заметно выросло число тех, кто считает, что отсутствие абсолютного большинства у той или иной партии в парламенте приводит к "параличу страны" и мешает проведению реформ. Если в июне 2022 года этого мнения придерживались 24% опрошенных, то уже в декабре этого года число таких респондентов составило более трети – 36%. При этом доля французов, считающих, что это способствует "демократическому обсуждению" упала с 56% в июне 2022 года до 37% в декабре этого года.
Опрос был проведен онлайн с 12 по 13 декабря среди тысячи участников. Погрешность не превышает 3,1%.
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