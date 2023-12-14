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В СГ отменят экзамен при замене национальных водительских прав - РИА Новости, 14.12.2023
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
20:59 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/prava-1915910134.html
В СГ отменят экзамен при замене национальных водительских прав
В СГ отменят экзамен при замене национальных водительских прав - РИА Новости, 14.12.2023
В СГ отменят экзамен при замене национальных водительских прав
Белорусы с апреля 2024 года получат возможность заменить без сдачи квалификационных экзаменов белорусские водительские удостоверения на российские, а россияне – РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T20:59
2023-12-14T20:59
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россия
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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Белорусы с апреля 2024 года получат возможность заменить без сдачи квалификационных экзаменов белорусские водительские удостоверения на российские, а россияне – на белорусские, сообщается на сайте Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Согласно сообщению, эта тема обсуждалась на заседании комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту в формате видеоконференцсвязи в Минске и Москве. "Парламентариям была представлена информация МВД Республики Беларусь о ходе работы по подготовке проектов указа президента Республики Беларусь и постановления Совета министров Республики Беларусь, направленных на обеспечение возможности получения национальных водительских удостоверений Республики Беларусь на основании водительских удостоверений, выданных в Российской Федерации, без экзаменов", - говорится в сообщении. Согласно ему, "также была представлена информация министерства внутренних дел Российской Федерации о ходе работы по подготовке и согласованию проекта постановления правительства Российской Федерации, направленного на обеспечение получения национальных водительских удостоверений Российской Федерации на основании водительских удостоверений, выданных в Республике Беларусь, без экзаменов". "Депутаты предложили министерствам внутренних дел Республики Беларусь и Российской Федерации принять необходимые меры к завершению разработки и принятия указанных проектов нормативных правовых актов. Участники обсуждения согласовали ожидаемый срок скоординированного вступления в силу указанных нормативных актов – 1 апреля 2024 года. Уже с этой даты граждане смогут заменять водительские удостоверения на территории Союзного государства без сдачи экзаменов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231130/osago-1912978024.html
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авто, минск, москва, белоруссия, россия, союзное государство
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Авто, Минск, Москва, Белоруссия, Россия, Союзное государство
В СГ отменят экзамен при замене национальных водительских прав

С апреля в СГ национальные водительские удостоверения будут менять без экзамена

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВодительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве. Архивное фото
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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Белорусы с апреля 2024 года получат возможность заменить без сдачи квалификационных экзаменов белорусские водительские удостоверения на российские, а россияне – на белорусские, сообщается на сайте Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России.
Согласно сообщению, эта тема обсуждалась на заседании комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту в формате видеоконференцсвязи в Минске и Москве.
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«
"Парламентариям была представлена информация МВД Республики Беларусь о ходе работы по подготовке проектов указа президента Республики Беларусь и постановления Совета министров Республики Беларусь, направленных на обеспечение возможности получения национальных водительских удостоверений Республики Беларусь на основании водительских удостоверений, выданных в Российской Федерации, без экзаменов", - говорится в сообщении.
Согласно ему, "также была представлена информация министерства внутренних дел Российской Федерации о ходе работы по подготовке и согласованию проекта постановления правительства Российской Федерации, направленного на обеспечение получения национальных водительских удостоверений Российской Федерации на основании водительских удостоверений, выданных в Республике Беларусь, без экзаменов".
«
"Депутаты предложили министерствам внутренних дел Республики Беларусь и Российской Федерации принять необходимые меры к завершению разработки и принятия указанных проектов нормативных правовых актов. Участники обсуждения согласовали ожидаемый срок скоординированного вступления в силу указанных нормативных актов – 1 апреля 2024 года. Уже с этой даты граждане смогут заменять водительские удостоверения на территории Союзного государства без сдачи экзаменов", - говорится в сообщении.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииАвтоМинскМоскваБелоруссияРоссияСоюзное государство
 
 
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