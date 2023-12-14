В СГ отменят экзамен при замене национальных водительских прав
С апреля в СГ национальные водительские удостоверения будут менять без экзамена
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВодительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве. Архивное фото
МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Белорусы с апреля 2024 года получат возможность заменить без сдачи квалификационных экзаменов белорусские водительские удостоверения на российские, а россияне – на белорусские, сообщается на сайте Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России.
«
"Парламентариям была представлена информация МВД Республики Беларусь о ходе работы по подготовке проектов указа президента Республики Беларусь и постановления Совета министров Республики Беларусь, направленных на обеспечение возможности получения национальных водительских удостоверений Республики Беларусь на основании водительских удостоверений, выданных в Российской Федерации, без экзаменов", - говорится в сообщении.
Согласно ему, "также была представлена информация министерства внутренних дел Российской Федерации о ходе работы по подготовке и согласованию проекта постановления правительства Российской Федерации, направленного на обеспечение получения национальных водительских удостоверений Российской Федерации на основании водительских удостоверений, выданных в Республике Беларусь, без экзаменов".
«
"Депутаты предложили министерствам внутренних дел Республики Беларусь и Российской Федерации принять необходимые меры к завершению разработки и принятия указанных проектов нормативных правовых актов. Участники обсуждения согласовали ожидаемый срок скоординированного вступления в силу указанных нормативных актов – 1 апреля 2024 года. Уже с этой даты граждане смогут заменять водительские удостоверения на территории Союзного государства без сдачи экзаменов", - говорится в сообщении.