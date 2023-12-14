https://ria.ru/20231214/prava-1915910134.html

В СГ отменят экзамен при замене национальных водительских прав

В СГ отменят экзамен при замене национальных водительских прав - РИА Новости, 14.12.2023

В СГ отменят экзамен при замене национальных водительских прав

Белорусы с апреля 2024 года получат возможность заменить без сдачи квалификационных экзаменов белорусские водительские удостоверения на российские, а россияне – РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T20:59

2023-12-14T20:59

2023-12-14T20:59

парламентское собрание союза беларуси и россии

авто

минск

москва

белоруссия

россия

союзное государство

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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Белорусы с апреля 2024 года получат возможность заменить без сдачи квалификационных экзаменов белорусские водительские удостоверения на российские, а россияне – на белорусские, сообщается на сайте Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Согласно сообщению, эта тема обсуждалась на заседании комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту в формате видеоконференцсвязи в Минске и Москве. "Парламентариям была представлена информация МВД Республики Беларусь о ходе работы по подготовке проектов указа президента Республики Беларусь и постановления Совета министров Республики Беларусь, направленных на обеспечение возможности получения национальных водительских удостоверений Республики Беларусь на основании водительских удостоверений, выданных в Российской Федерации, без экзаменов", - говорится в сообщении. Согласно ему, "также была представлена информация министерства внутренних дел Российской Федерации о ходе работы по подготовке и согласованию проекта постановления правительства Российской Федерации, направленного на обеспечение получения национальных водительских удостоверений Российской Федерации на основании водительских удостоверений, выданных в Республике Беларусь, без экзаменов". "Депутаты предложили министерствам внутренних дел Республики Беларусь и Российской Федерации принять необходимые меры к завершению разработки и принятия указанных проектов нормативных правовых актов. Участники обсуждения согласовали ожидаемый срок скоординированного вступления в силу указанных нормативных актов – 1 апреля 2024 года. Уже с этой даты граждане смогут заменять водительские удостоверения на территории Союзного государства без сдачи экзаменов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231130/osago-1912978024.html

https://ria.ru/20231213/soyuznoe_gosudarstvo-1915605908.html

минск

москва

белоруссия

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, минск, москва, белоруссия, россия, союзное государство