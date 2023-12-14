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В Петербурге потушили пожар в складском помещении
В Петербурге потушили пожар в складском помещении - РИА Новости, 14.12.2023
В Петербурге потушили пожар в складском помещении
Пожар в складском помещении в центре Санкт-Петербурга потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T07:30
2023-12-14T07:30
2023-12-14T10:10
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пожар в складском помещении в центре Санкт-Петербурга потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в среду городской главк МЧС сообщал, что пожар произошел в Центральном районе, на Садовой улице, 28-30, корпус 41. По данным из открытых источников, по этому адресу находится Апраксин двор (архитектурный комплекс в центральной части Санкт-Петербурга, один из крупнейших исторических торговых центров города). Сообщалось, что "на втором этаже происходит горение обстановки". Площадь пожара составляла 50 "квадратов". "В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в складском помещении", - говорится в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге потушили пожар в складском помещении
МЧС: пожар в складском помещении в центре Санкт-Петербурга потушен