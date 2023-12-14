https://ria.ru/20231214/pozhar-1915663633.html

Пожар в складском помещении в Петербурге локализован на 150 "квадратах"

Пожар в складском помещении в Петербурге локализован на 150 "квадратах" - РИА Новости, 14.12.2023

Пожар в складском помещении в Петербурге локализован на 150 "квадратах"

Пожар в складском помещении в центре Санкт-Петербурга локализован на площади 150 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T01:11

2023-12-14T01:11

2023-12-14T01:11

происшествия

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пожар в складском помещении в центре Санкт-Петербурга локализован на площади 150 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в среду городской главк МЧС сообщал, что пожар произошел в Центральном районе, на Садовой улице, 28-30, корпус 41. По данным из открытых источников, по этому адресу находится Апраксин двор (архитектурный комплекс в центральной части Санкт-Петербурга, один из крупнейших исторических торговых центров города). Сообщалось, что "на втором этаже происходит горение обстановки". Площадь пожара составляла 50 "квадратов". "В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС России локализовали пожар на 150 квадратных метрах. Всего в ликвидации задействовано 36 специалистов и восемь единиц техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231213/pozhar-1915454845.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)