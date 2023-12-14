Рейтинг@Mail.ru
Путин предположил, что "Северные потоки" взорвали американцы - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 14.12.2023 (обновлено: 17:04 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/potoki-1915826277.html
Путин предположил, что "Северные потоки" взорвали американцы
Путин предположил, что "Северные потоки" взорвали американцы - РИА Новости, 14.12.2023
Путин предположил, что "Северные потоки" взорвали американцы
Газопроводы "Северный поток" взорвали США или кто-то под их влиянием, заявил Владимир Путин в эфире программы, подводящей итоги года. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:55
2023-12-14T17:04
северный поток
итоги года с владимиром путиным
авария на "северных потоках"
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856588361_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_c1c328a0e3d1d0bf3d1388e1013daa39.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Газопроводы "Северный поток" взорвали США или кто-то под их влиянием, заявил Владимир Путин в эфире программы, подводящей итоги года."То, что Европа недополучает (газ. — Прим. ред.), — это их проблемы. Как ни странно, они пытались на нас свалить, что мы что-то не продаем. Это полная чушь, потому что не мы закрыли газопровод Ямал — Европа в Польше, не мы закрыли вторую ветку газопровода через территорию Украины, это сделала Украина. Не мы взорвали "Северный поток — 1" и частично "Северный поток — 2". Это сделали, скорее всего, американцы или с их подачи кто-то сделал", — сказал президент.Он напомнил, что одна из линий "Северного потока" находится в рабочем состоянии, но Германия не дает ее запустить."Газпром" — надежный партнер и выполняет все контрактные обязательства, подчеркнул Путин.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России начала дело об акте международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили водолазы ВМС США во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231209/rf-1914805728.html
https://ria.ru/20231212/potok-1915329583.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856588361_98:0:1921:1367_1920x0_80_0_0_e7df37ecfd083b48aeca44e76ad7ca5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северный поток, итоги года с владимиром путиным, авария на "северных потоках", владимир путин
Северный поток, Итоги года с Владимиром Путиным, Авария на "Северных потоках", Владимир Путин
Путин предположил, что "Северные потоки" взорвали американцы

Путин: газопроводы "Северный поток" взорвали, скорее всего, американцы

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Газопроводы "Северный поток" взорвали США или кто-то под их влиянием, заявил Владимир Путин в эфире программы, подводящей итоги года.
«
"То, что Европа недополучает (газ. — Прим. ред.), — это их проблемы. Как ни странно, они пытались на нас свалить, что мы что-то не продаем. Это полная чушь, потому что не мы закрыли газопровод Ямал — Европа в Польше, не мы закрыли вторую ветку газопровода через территорию Украины, это сделала Украина. Не мы взорвали "Северный поток — 1" и частично "Северный поток — 2". Это сделали, скорее всего, американцы или с их подачи кто-то сделал", — сказал президент.
Он напомнил, что одна из линий "Северного потока" находится в рабочем состоянии, но Германия не дает ее запустить.
"Газпром" — надежный партнер и выполняет все контрактные обязательства, подчеркнул Путин.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Шольц обвинил Россию и Путина в прекращении поставок газа в Европу
9 декабря, 15:13
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России начала дело об акте международного терроризма.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили водолазы ВМС США во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Дания отказала России в правовой помощи по ситуации с "Северными потоками"
12 декабря, 15:23
 
Северный потокИтоги года с Владимиром ПутинымАвария на "Северных потоках"Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала