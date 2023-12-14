Путин предположил, что "Северные потоки" взорвали американцы
Путин: газопроводы "Северный поток" взорвали, скорее всего, американцы
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Газопроводы "Северный поток" взорвали США или кто-то под их влиянием, заявил Владимир Путин в эфире программы, подводящей итоги года.
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"То, что Европа недополучает (газ. — Прим. ред.), — это их проблемы. Как ни странно, они пытались на нас свалить, что мы что-то не продаем. Это полная чушь, потому что не мы закрыли газопровод Ямал — Европа в Польше, не мы закрыли вторую ветку газопровода через территорию Украины, это сделала Украина. Не мы взорвали "Северный поток — 1" и частично "Северный поток — 2". Это сделали, скорее всего, американцы или с их подачи кто-то сделал", — сказал президент.
Он напомнил, что одна из линий "Северного потока" находится в рабочем состоянии, но Германия не дает ее запустить.
"Газпром" — надежный партнер и выполняет все контрактные обязательства, подчеркнул Путин.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России начала дело об акте международного терроризма.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили водолазы ВМС США во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.