https://ria.ru/20231214/potoki-1915826277.html

Путин предположил, что "Северные потоки" взорвали американцы

Путин предположил, что "Северные потоки" взорвали американцы - РИА Новости, 14.12.2023

Путин предположил, что "Северные потоки" взорвали американцы

Газопроводы "Северный поток" взорвали США или кто-то под их влиянием, заявил Владимир Путин в эфире программы, подводящей итоги года. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:55

2023-12-14T15:55

2023-12-14T17:04

северный поток

итоги года с владимиром путиным

авария на "северных потоках"

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856588361_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_c1c328a0e3d1d0bf3d1388e1013daa39.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Газопроводы "Северный поток" взорвали США или кто-то под их влиянием, заявил Владимир Путин в эфире программы, подводящей итоги года."То, что Европа недополучает (газ. — Прим. ред.), — это их проблемы. Как ни странно, они пытались на нас свалить, что мы что-то не продаем. Это полная чушь, потому что не мы закрыли газопровод Ямал — Европа в Польше, не мы закрыли вторую ветку газопровода через территорию Украины, это сделала Украина. Не мы взорвали "Северный поток — 1" и частично "Северный поток — 2". Это сделали, скорее всего, американцы или с их подачи кто-то сделал", — сказал президент.Он напомнил, что одна из линий "Северного потока" находится в рабочем состоянии, но Германия не дает ее запустить."Газпром" — надежный партнер и выполняет все контрактные обязательства, подчеркнул Путин.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России начала дело об акте международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили водолазы ВМС США во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231209/rf-1914805728.html

https://ria.ru/20231212/potok-1915329583.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

северный поток, итоги года с владимиром путиным, авария на "северных потоках", владимир путин