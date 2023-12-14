https://ria.ru/20231214/poteri-1915682711.html

ВСУ за сутки потеряли до 40 человек на Херсонском направлении

ВСУ за сутки потеряли до 40 человек на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.12.2023

ВСУ за сутки потеряли до 40 человек на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 40 украинских военных, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T09:02

2023-12-14T09:02

2023-12-14T09:04

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 40 украинских военных, сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате грамотных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих, а также четыре автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф