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ВСУ за сутки потеряли до 40 человек на Херсонском направлении
ВСУ за сутки потеряли до 40 человек на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.12.2023
ВСУ за сутки потеряли до 40 человек на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 40 украинских военных, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T09:02
2023-12-14T09:02
2023-12-14T09:04
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 40 украинских военных, сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате грамотных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих, а также четыре автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ за сутки потеряли до 40 человек на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 40 человек на Херсонском направлении
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 40 украинских военных, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате грамотных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих, а также четыре автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине