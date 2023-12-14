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Новое правительство Польши начало менять послов страны - РИА Новости, 14.12.2023
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19:09 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/posly-1915887753.html
Новое правительство Польши начало менять послов страны
Новое правительство Польши начало менять послов страны - РИА Новости, 14.12.2023
Новое правительство Польши начало менять послов страны
Новое правительство Польши начало менять послов страны в разных государствах, первым отозванным стал действующий постоянный представитель Республики Польша при... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T19:09
2023-12-14T19:09
в мире
польша
брюссель
дональд туск
евросоюз
европейский совет
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ВАРШАВА, 14 дек - РИА Новости. Новое правительство Польши начало менять послов страны в разных государствах, первым отозванным стал действующий постоянный представитель Республики Польша при ЕС, сообщает польский МИД. "Действующий постоянный представитель Республики Польша при ЕС в Брюсселе Анджей Садось отозван в страну и освобожден от обязанностей", - заявило ведомство. Новым постпредом с 13 декабря 2023 года назначен Петр Серафин. Петр Серафин был главой кабинета председателя Европейского совета Дональда Туска в 2014-2019 годах. Ранее, в 2012-2014 годах, он занимал должность государственного секретаря по европейским делам МИД, а в 1999-2010 годах работал в аппарате Комитета по европейской интеграции.
https://ria.ru/20231214/polsha-1915869025.html
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в мире, польша, брюссель, дональд туск, евросоюз, европейский совет
В мире, Польша, Брюссель, Дональд Туск, Евросоюз, Европейский совет
Новое правительство Польши начало менять послов страны

Новое правительство Польши начало менять послов страны в разных государствах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 14 дек - РИА Новости. Новое правительство Польши начало менять послов страны в разных государствах, первым отозванным стал действующий постоянный представитель Республики Польша при ЕС, сообщает польский МИД.
«
"Действующий постоянный представитель Республики Польша при ЕС в Брюсселе Анджей Садось отозван в страну и освобожден от обязанностей", - заявило ведомство.
Новым постпредом с 13 декабря 2023 года назначен Петр Серафин.
Петр Серафин был главой кабинета председателя Европейского совета Дональда Туска в 2014-2019 годах. Ранее, в 2012-2014 годах, он занимал должность государственного секретаря по европейским делам МИД, а в 1999-2010 годах работал в аппарате Комитета по европейской интеграции.
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