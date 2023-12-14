https://ria.ru/20231214/posly-1915887753.html

Новое правительство Польши начало менять послов страны

Новое правительство Польши начало менять послов страны - РИА Новости, 14.12.2023

Новое правительство Польши начало менять послов страны

Новое правительство Польши начало менять послов страны в разных государствах, первым отозванным стал действующий постоянный представитель Республики Польша при... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T19:09

2023-12-14T19:09

2023-12-14T19:09

в мире

польша

брюссель

дональд туск

евросоюз

европейский совет

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ВАРШАВА, 14 дек - РИА Новости. Новое правительство Польши начало менять послов страны в разных государствах, первым отозванным стал действующий постоянный представитель Республики Польша при ЕС, сообщает польский МИД. "Действующий постоянный представитель Республики Польша при ЕС в Брюсселе Анджей Садось отозван в страну и освобожден от обязанностей", - заявило ведомство. Новым постпредом с 13 декабря 2023 года назначен Петр Серафин. Петр Серафин был главой кабинета председателя Европейского совета Дональда Туска в 2014-2019 годах. Ранее, в 2012-2014 годах, он занимал должность государственного секретаря по европейским делам МИД, а в 1999-2010 годах работал в аппарате Комитета по европейской интеграции.

https://ria.ru/20231214/polsha-1915869025.html

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в мире, польша, брюссель, дональд туск, евросоюз, европейский совет