Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о попытках Запада переключить деятельность НАТО на Азию - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 14.12.2023 (обновлено: 14:48 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/popytki-1915792996.html
Путин рассказал о попытках Запада переключить деятельность НАТО на Азию
Путин рассказал о попытках Запада переключить деятельность НАТО на Азию - РИА Новости, 14.12.2023
Путин рассказал о попытках Запада переключить деятельность НАТО на Азию
Запад предпринимает попытки переключить деятельность НАТО на Азию, накаляя обстановку и создавая новые военно-политические блоки, заявил президент России... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:29
2023-12-14T14:48
в мире
азия
нато
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915784924_0:30:3254:1860_1920x0_80_0_0_fcf24cdcc8acdf2a8f3f7f29a8afcc67.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Запад предпринимает попытки переключить деятельность НАТО на Азию, накаляя обстановку и создавая новые военно-политические блоки, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года."Видим попытки Запада переключить в сторону Азии деятельность НАТО, явно выходящую за рамки уставных целей этой организации - Североатлантического блока. Он же называется Североатлантическим блоком, что ему делать в Азии? Нет, тащатся в Азию. Провоцируют там, накаляют обстановку, создают новые военно-политические блоки в разном составе", - сказал президент.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915801016.html
азия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915784924_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_1167b114b8f2c15144d21d4d5fc70389.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азия, нато, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным
В мире, Азия, НАТО, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин рассказал о попытках Запада переключить деятельность НАТО на Азию

Путин: наблюдаются попытки Запада переключить деятельность НАТО на Азию

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖительница Симферополя смотрит трансляцию "Прямой линии" и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Жительница Симферополя смотрит трансляцию Прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Жительница Симферополя смотрит трансляцию "Прямой линии" и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Запад предпринимает попытки переключить деятельность НАТО на Азию, накаляя обстановку и создавая новые военно-политические блоки, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года.
«
"Видим попытки Запада переключить в сторону Азии деятельность НАТО, явно выходящую за рамки уставных целей этой организации - Североатлантического блока. Он же называется Североатлантическим блоком, что ему делать в Азии? Нет, тащатся в Азию. Провоцируют там, накаляют обстановку, создают новые военно-политические блоки в разном составе", - сказал президент.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
НАТО использует народ Украины как пушечное мясо, заявил Нарышкин
Вчера, 14:47
 
В миреАзияНАТОРоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала