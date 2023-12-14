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Путин рассказал о попытках Запада переключить деятельность НАТО на Азию

Путин рассказал о попытках Запада переключить деятельность НАТО на Азию - РИА Новости, 14.12.2023

Путин рассказал о попытках Запада переключить деятельность НАТО на Азию

Запад предпринимает попытки переключить деятельность НАТО на Азию, накаляя обстановку и создавая новые военно-политические блоки, заявил президент России... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:29

2023-12-14T14:29

2023-12-14T14:48

в мире

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нато

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владимир путин

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Запад предпринимает попытки переключить деятельность НАТО на Азию, накаляя обстановку и создавая новые военно-политические блоки, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года."Видим попытки Запада переключить в сторону Азии деятельность НАТО, явно выходящую за рамки уставных целей этой организации - Североатлантического блока. Он же называется Североатлантическим блоком, что ему делать в Азии? Нет, тащатся в Азию. Провоцируют там, накаляют обстановку, создают новые военно-политические блоки в разном составе", - сказал президент.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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в мире, азия, нато, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным