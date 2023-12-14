https://ria.ru/20231214/pomosch-1915925767.html

Дания представит пакет военной помощи Украине на трехлетний период

Дания представит пакет военной помощи Украине на трехлетний период - РИА Новости, 14.12.2023

Дания представит пакет военной помощи Украине на трехлетний период

Новый, самый большой пакет военной помощи Украине от Дании на 7 миллиардов крон (более 1 миллиарда долларов) рассчитан на трехлетний период, сообщило... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T23:49

2023-12-14T23:49

2023-12-14T23:49

в мире

украина

дания

россия

метте фредериксен

сергей лавров

ларс лёкке расмуссен

нато

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Новый, самый большой пакет военной помощи Украине от Дании на 7 миллиардов крон (более 1 миллиарда долларов) рассчитан на трехлетний период, сообщило правительство королевства. В среду премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что правительство королевства в четверг представит на рассмотрение парламенту пакет военной помощи Украине почти на 1 миллиард долларов, который может включать танки, дроны и боеприпасы. Она также подчеркнула, что Дания вместе с партнерами передаст Украине самолеты F-16. "Четырнадцатый пакет помощи на сумму 7 миллиардов крон (более 1 миллиарда долларов), сверх этого выделяется 1,75 миллиарда крон (более $253 млн) на закупку (продукции) напрямую от промышленности (Дании) для Украины... Средства на промышленность выделяются из "Фонда Украины" в размере 1 миллиарда крон (более $144 млн) в 2024 году, 500 миллионов крон (более $72 млн) в 2025 году и 250 миллионов крон (более $36 млн) в 2026 году с возможностью дальнейшего финансирования", - сообщается в релизе на сайте правительства Дании. В релизе приводятся слова министра иностранных дел страны Ларса Лёкке Расмуссена, который отмечает, что новый пакет является "самым большим пакетом помощи на сегодняшний день". Отмечается, что помимо танков, дронов и боеприпасов в пакет войдут средства ПВО, антидроновое оборудование, военно-морские мощности. Что касается средств на промышленность, они "будут направлены на закупку у оборонной промышленности, чтобы удовлетворить потребности Украины в военной поддержке". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231214/pomosch-1915789842.html

https://ria.ru/20231214/pomosch-1915916161.html

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