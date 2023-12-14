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Дания представит пакет военной помощи Украине на трехлетний период - РИА Новости, 14.12.2023
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23:49 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/pomosch-1915925767.html
Дания представит пакет военной помощи Украине на трехлетний период
Дания представит пакет военной помощи Украине на трехлетний период - РИА Новости, 14.12.2023
Дания представит пакет военной помощи Украине на трехлетний период
Новый, самый большой пакет военной помощи Украине от Дании на 7 миллиардов крон (более 1 миллиарда долларов) рассчитан на трехлетний период, сообщило... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T23:49
2023-12-14T23:49
в мире
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дания
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метте фредериксен
сергей лавров
ларс лёкке расмуссен
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Новый, самый большой пакет военной помощи Украине от Дании на 7 миллиардов крон (более 1 миллиарда долларов) рассчитан на трехлетний период, сообщило правительство королевства. В среду премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что правительство королевства в четверг представит на рассмотрение парламенту пакет военной помощи Украине почти на 1 миллиард долларов, который может включать танки, дроны и боеприпасы. Она также подчеркнула, что Дания вместе с партнерами передаст Украине самолеты F-16. "Четырнадцатый пакет помощи на сумму 7 миллиардов крон (более 1 миллиарда долларов), сверх этого выделяется 1,75 миллиарда крон (более $253 млн) на закупку (продукции) напрямую от промышленности (Дании) для Украины... Средства на промышленность выделяются из "Фонда Украины" в размере 1 миллиарда крон (более $144 млн) в 2024 году, 500 миллионов крон (более $72 млн) в 2025 году и 250 миллионов крон (более $36 млн) в 2026 году с возможностью дальнейшего финансирования", - сообщается в релизе на сайте правительства Дании. В релизе приводятся слова министра иностранных дел страны Ларса Лёкке Расмуссена, который отмечает, что новый пакет является "самым большим пакетом помощи на сегодняшний день". Отмечается, что помимо танков, дронов и боеприпасов в пакет войдут средства ПВО, антидроновое оборудование, военно-морские мощности. Что касается средств на промышленность, они "будут направлены на закупку у оборонной промышленности, чтобы удовлетворить потребности Украины в военной поддержке". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231214/pomosch-1915789842.html
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в мире, украина, дания, россия, метте фредериксен, сергей лавров, ларс лёкке расмуссен, нато, f-16
В мире, Украина, Дания, Россия, Метте Фредериксен, Сергей Лавров, Ларс Лёкке Расмуссен, НАТО, F-16
Дания представит пакет военной помощи Украине на трехлетний период

Дания представит пакет военной помощи Украине на миллиард долларов на три года

© Fotolia / uhottiФлаг Дании
Флаг Дании - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Fotolia / uhotti
Флаг Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Новый, самый большой пакет военной помощи Украине от Дании на 7 миллиардов крон (более 1 миллиарда долларов) рассчитан на трехлетний период, сообщило правительство королевства.
В среду премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что правительство королевства в четверг представит на рассмотрение парламенту пакет военной помощи Украине почти на 1 миллиард долларов, который может включать танки, дроны и боеприпасы. Она также подчеркнула, что Дания вместе с партнерами передаст Украине самолеты F-16.
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"Четырнадцатый пакет помощи на сумму 7 миллиардов крон (более 1 миллиарда долларов), сверх этого выделяется 1,75 миллиарда крон (более $253 млн) на закупку (продукции) напрямую от промышленности (Дании) для Украины... Средства на промышленность выделяются из "Фонда Украины" в размере 1 миллиарда крон (более $144 млн) в 2024 году, 500 миллионов крон (более $72 млн) в 2025 году и 250 миллионов крон (более $36 млн) в 2026 году с возможностью дальнейшего финансирования", - сообщается в релизе на сайте правительства Дании.
В релизе приводятся слова министра иностранных дел страны Ларса Лёкке Расмуссена, который отмечает, что новый пакет является "самым большим пакетом помощи на сегодняшний день".
Отмечается, что помимо танков, дронов и боеприпасов в пакет войдут средства ПВО, антидроновое оборудование, военно-морские мощности. Что касается средств на промышленность, они "будут направлены на закупку у оборонной промышленности, чтобы удовлетворить потребности Украины в военной поддержке".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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