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Зеленский снова выпрашивает помощь у конгресса США уже в Европе - РИА Новости, 14.12.2023
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21:55 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/pomosch-1915916161.html
Зеленский снова выпрашивает помощь у конгресса США уже в Европе
Зеленский снова выпрашивает помощь у конгресса США уже в Европе - РИА Новости, 14.12.2023
Зеленский снова выпрашивает помощь у конгресса США уже в Европе
После визита в Вашингтон, где никак не решается вопрос с новой военной помощью Украине, Владимир Зеленский продолжил выпрашивать у конгресса США помощь уже в... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T21:55
2023-12-14T21:55
в мире
украина
сша
владимир зеленский
конгресс сша
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. После визита в Вашингтон, где никак не решается вопрос с новой военной помощью Украине, Владимир Зеленский продолжил выпрашивать у конгресса США помощь уже в штабе командования армии США в Европе. Зеленский на этой неделе ездил в Вашингтон с визитом. Он, в частности, встретился с сенаторами и побеседовал со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Также у него состоялась встреча с президентом США Джо Байденом, который объявил о выделении Киеву нового пакета помощи всего на 200 миллионов долларов. При этом многомиллиардный пакет военной помощи остается заблокированным в американском конгрессе, который уходит на каникулы. "После моего визита в Норвегию я прибыл в командование армии США в Европе, которое базируется в немецком Висбадене. Я вновь убедился в превосходном качестве военной помощи США Украине. Нам это критически необходимо для победы! Мы ожидаем, что конгресс США вскоре примет важное решение для продолжения такой жизненно необходимой поддержки для Украины", - написал Зеленский на своей странице в соцсети X. ​​Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды – всего 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Украине. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. В Вашингтоне заявили, что помощь со стороны европейских союзников окажется под вопросом, если Штаты перестанут отправлять Украине вооружения. До конца года при этом США планируют объявить об очередном пакете помощи Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231214/perspektivy-1915915696.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, конгресс сша, нато, майк джонсон, россия, джо байден
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Конгресс США, НАТО, Майк Джонсон, Россия, Джо Байден
Зеленский снова выпрашивает помощь у конгресса США уже в Европе

После визита в США Зеленский снова выпрашивает помощь у конгресса уже в Европе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. После визита в Вашингтон, где никак не решается вопрос с новой военной помощью Украине, Владимир Зеленский продолжил выпрашивать у конгресса США помощь уже в штабе командования армии США в Европе.
Зеленский на этой неделе ездил в Вашингтон с визитом. Он, в частности, встретился с сенаторами и побеседовал со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Также у него состоялась встреча с президентом США Джо Байденом, который объявил о выделении Киеву нового пакета помощи всего на 200 миллионов долларов. При этом многомиллиардный пакет военной помощи остается заблокированным в американском конгрессе, который уходит на каникулы.
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«
"После моего визита в Норвегию я прибыл в командование армии США в Европе, которое базируется в немецком Висбадене. Я вновь убедился в превосходном качестве военной помощи США Украине. Нам это критически необходимо для победы! Мы ожидаем, что конгресс США вскоре примет важное решение для продолжения такой жизненно необходимой поддержки для Украины", - написал Зеленский на своей странице в соцсети X.
​​Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды – всего 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Украине. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. В Вашингтоне заявили, что помощь со стороны европейских союзников окажется под вопросом, если Штаты перестанут отправлять Украине вооружения. До конца года при этом США планируют объявить об очередном пакете помощи Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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