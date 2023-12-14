Эстония отправит Украине пакет военной помощи на 80 миллионов евро
Эстония отправит Украине новый пакет военной помощи на 80 миллионов евро
© iStock.com / jaanalisetteФлаг Эстонии на башне "Длинный Герман" в Таллине
© iStock.com / jaanalisette
Флаг Эстонии на башне "Длинный Герман" в Таллине . Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 14 дек - РИА Новости. Эстония отправит Украине новый пакет военной помощи на 80 миллионов евро, сообщил в четверг министр обороны балтийской республики Ханно Певкур.
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"Последний пакет помощи включает, помимо большого количества противотанковых ракет Javelin, пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, различную наземную и водную технику, а также водолазное оборудование. Стоимость пакета составляет 80 миллионов евро", - сказал Певкур на пресс-конференции правительства, добавив, что точный объем и детали поставок не разглашаются по соображениям безопасности.
По его словам, предоставление Украине очередного пакета военной помощи не нанесет ущерба обороноспособности Эстонии, поскольку "страна пополнит необходимые запасы".
Начиная с 2022 года Эстония предоставила Украине, с учетом последнего пакета, военную помощь почти на 500 миллионов евро, или около 1,4% от ВВП республики, отмечает минобороны.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.