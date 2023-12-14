https://ria.ru/20231214/pomosch-1915481186.html

"В числе первых": что придумали в Белгородской области

"В числе первых": что придумали в Белгородской области - РИА Новости, 14.12.2023

"В числе первых": что придумали в Белгородской области

Сбор гуманитарки, эвакуация людей, их адаптация к мирной жизни — общественная организация "Скорая молодежная помощь" занимается этим с первых дней СВО... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T08:00

2023-12-14T08:00

2023-12-14T19:27

надежные люди

общество

белгород

белгородская область

харьковская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

помощь

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Мария Марикян. Сбор гуманитарки, эвакуация людей, их адаптация к мирной жизни — общественная организация "Скорая молодежная помощь" занимается этим с первых дней СВО. Волонтеры из Белгородской области развернули масштабную работу, с них берут пример в других регионах. О том, как они действуют, — в материале РИА Новости."Полная суматоха""Скорой молодежной помощи" 12 лет. Боролись с сектами, подростковыми суицидами, продажей алкоголя несовершеннолетним. Теперь в основном решают проблемы, связанные с СВО."Побывали "за лентой" уже 22 марта 2022-го — доставили гуманитарку в Харьковскую область. В тот же день у нас, в Белгороде, открылся палаточный лагерь. И мы, конечно, подключились полным составом — регистрировали беженцев, размещали, — рассказывает председатель организации Антон Андросов. — Поначалу была полная неразбериха. Но со временем все наладили. Подключили психологов, священников. Создали все условия, чтобы люди могли привести себя в порядок. Запустили добромаркет — вещи, поступившие от неравнодушных, разложили по стеллажам в отдельной палатке".И в лагере было небезопасно: однажды обстреляли. После этого волонтеры, которые дежурили там круглыми сутками, обзавелись касками и бронежилетами.Помощь беженцамБлагодаря добровольцам многие нашли близких, бежавших от обстрелов.Как-то вывезли пенсионерку с собакой. Потом устроили в дом престарелых, куда нельзя с животными. Расставание с питомцем пожилой женщине далось тяжело, даже обратились к психологу. "Кроме Бэки у меня никого", — объясняла она."Когда пришла пора прощаться, пенсионерка достала из кармана сверток с остатками корма — попросила передать собаке. Девочки-волонтеры тут же в слезы. Было понятно, что друзья расстаются навсегда, — вспоминает Антон. — Мы, в свою очередь, пообещали, что пристроим питомца в надежные руки. Взяли на передержку — и собаке было тяжело, скулила не переставая".Этой историей волонтеры поделились в соцстетях. Откликнулись родственники пенсионерки, готовые принять и ее, и собаку. Волонтеры сами довезли их до Санкт-Петербурга.Но далеко не все истории со счастливым концом. Однажды в палаточный лагерь привезли пенсионерку, у которой проблемы с памятью."За час мы познакомились с ней шесть раз. А по дороге в дом престарелых она несколько раз спрашивала, где находится, и неизменно удивлялась, — говорит активист. — Добрались, устроили. Приехали навестить на следующий день. Смотрим — она босиком ходит. Спрашиваем, почему без тапочек, которые мы ей дали. "Они же новые!" — отвечает. Приподняла матрас — туда положила. Через неделю умерла. Тапочки так и остались нетронутыми".Волонтеры помогали эвакуировать жителей Шебекина, когда там были мощные обстрелы. "Люди просили проверить, что с их домашними питомцами. Мы выезжали, чтобы покормить собак и кошек. И их впоследствии вывозили, пристраивали в приюты"."Мастерские победы"Палаточный лагерь был перевалочным пунктом. Его уже свернули, беженцев поселили в местах длительного размещения в регионах."Не везде людей принимают как положено. Были жалобы. В частности, из Калужской области. Нам прислали снимки, мы ужаснулись: потолки текут, кругом плесень. Отправились туда, подключили местных чиновников, социальных работников, — рассказывает Андросов. — Планируем объехать такие пункты и в других регионах. Проверить условия, есть ли психологи, оборудована ли детская, обеспечивают ли помощью".Волонтеры, помимо прочего, организовали "Мастерские победы", где плетут маскировочные сети, тактические носилки, делают хирургические салфетки, собирают гуманитарную помощь. Поучаствовать в этом может любой желающий.Так, в месяц изготавливают по двести сетей, около ста носилок. На пять мастерских требуется минимум 175 тысяч рублей — на расходники, коммуналку, бензин. За аренду некоторых помещений платить не надо — безвозмездно предоставили предприниматели."Власти тоже пошли навстречу. Однако нужен ремонт — параллельно и на это собираем", — уточняет собеседник РИА Новости."Открыты к сотрудничеству"Волонтеры работают с различными учреждениями Донбасса — высылают гуманитарку администрациям, общественным организациям, откуда все затем перенаправляют нуждающимся. Также активисты помогают медикам в крупном белгородском госпитале. Ухаживают за тяжелоранеными, убирают, обеспечивают предметами первой необходимости.И устраивают концерты с известными артистами."Многие сами на нас выходят. Актриса Юлия Александрова привезла гуманитарку, работала на равных с остальными волонтерами, — приводит пример Андросов. — Мы провели кинопоказ с ее участием в Белгороде. Пригласили беженцев, военных, полицейских, сотрудников МЧС".Помогают с концертами и в воинских частях. Вообще, по словам активиста, бойцы нередко обращаются. Неважно, из какого региона — никому не отказывают. Отправляют, как правило, средства гигиены, продукты, предметы быта."Работы, безусловно, много. Однако мы стараемся вернуться и к тому, чем плотно занимались раньше, — борьбе с суицидами. У нас есть своя методика по выявлению тех, кто в зоне риска, налажено взаимодействие с определенными ведомствами. Уже сейчас на этом необходимо делать упор, поскольку проблема обострится после СВО", — подчеркивает Андросов.В "Скорой молодежной помощи" около четырехсот волонтеров. Желающим присоединиться здесь только рады.

https://ria.ru/20231116/donbass-1909660380.html

https://ria.ru/20231110/pomosch-1908491964.html

белгород

белгородская область

харьковская область

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

общество, белгород, белгородская область, харьковская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), помощь, гуманитарная помощь