Рейтинг@Mail.ru
"В числе первых": что придумали в Белгородской области - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
08:00 14.12.2023 (обновлено: 19:27 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/pomosch-1915481186.html
"В числе первых": что придумали в Белгородской области
"В числе первых": что придумали в Белгородской области - РИА Новости, 14.12.2023
"В числе первых": что придумали в Белгородской области
Сбор гуманитарки, эвакуация людей, их адаптация к мирной жизни — общественная организация "Скорая молодежная помощь" занимается этим с первых дней СВО... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T08:00
2023-12-14T19:27
надежные люди
общество
белгород
белгородская область
харьковская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
помощь
гуманитарная помощь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915577120_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8842d08ae212dc587d39a3192279b049.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Мария Марикян. Сбор гуманитарки, эвакуация людей, их адаптация к мирной жизни — общественная организация "Скорая молодежная помощь" занимается этим с первых дней СВО. Волонтеры из Белгородской области развернули масштабную работу, с них берут пример в других регионах. О том, как они действуют, — в материале РИА Новости."Полная суматоха""Скорой молодежной помощи" 12 лет. Боролись с сектами, подростковыми суицидами, продажей алкоголя несовершеннолетним. Теперь в основном решают проблемы, связанные с СВО."Побывали "за лентой" уже 22 марта 2022-го — доставили гуманитарку в Харьковскую область. В тот же день у нас, в Белгороде, открылся палаточный лагерь. И мы, конечно, подключились полным составом — регистрировали беженцев, размещали, — рассказывает председатель организации Антон Андросов. — Поначалу была полная неразбериха. Но со временем все наладили. Подключили психологов, священников. Создали все условия, чтобы люди могли привести себя в порядок. Запустили добромаркет — вещи, поступившие от неравнодушных, разложили по стеллажам в отдельной палатке".И в лагере было небезопасно: однажды обстреляли. После этого волонтеры, которые дежурили там круглыми сутками, обзавелись касками и бронежилетами.Помощь беженцамБлагодаря добровольцам многие нашли близких, бежавших от обстрелов.Как-то вывезли пенсионерку с собакой. Потом устроили в дом престарелых, куда нельзя с животными. Расставание с питомцем пожилой женщине далось тяжело, даже обратились к психологу. "Кроме Бэки у меня никого", — объясняла она."Когда пришла пора прощаться, пенсионерка достала из кармана сверток с остатками корма — попросила передать собаке. Девочки-волонтеры тут же в слезы. Было понятно, что друзья расстаются навсегда, — вспоминает Антон. — Мы, в свою очередь, пообещали, что пристроим питомца в надежные руки. Взяли на передержку — и собаке было тяжело, скулила не переставая".Этой историей волонтеры поделились в соцстетях. Откликнулись родственники пенсионерки, готовые принять и ее, и собаку. Волонтеры сами довезли их до Санкт-Петербурга.Но далеко не все истории со счастливым концом. Однажды в палаточный лагерь привезли пенсионерку, у которой проблемы с памятью."За час мы познакомились с ней шесть раз. А по дороге в дом престарелых она несколько раз спрашивала, где находится, и неизменно удивлялась, — говорит активист. — Добрались, устроили. Приехали навестить на следующий день. Смотрим — она босиком ходит. Спрашиваем, почему без тапочек, которые мы ей дали. "Они же новые!" — отвечает. Приподняла матрас — туда положила. Через неделю умерла. Тапочки так и остались нетронутыми".Волонтеры помогали эвакуировать жителей Шебекина, когда там были мощные обстрелы. "Люди просили проверить, что с их домашними питомцами. Мы выезжали, чтобы покормить собак и кошек. И их впоследствии вывозили, пристраивали в приюты"."Мастерские победы"Палаточный лагерь был перевалочным пунктом. Его уже свернули, беженцев поселили в местах длительного размещения в регионах.&quot;Не везде людей принимают как положено. Были жалобы. В частности, из Калужской области. Нам прислали снимки, мы ужаснулись: потолки текут, кругом плесень. Отправились туда, подключили местных чиновников, социальных работников, — рассказывает Андросов. — Планируем объехать такие пункты и в других регионах. Проверить условия, есть ли психологи, оборудована ли детская, обеспечивают ли помощью&quot;.Волонтеры, помимо прочего, организовали "Мастерские победы", где плетут маскировочные сети, тактические носилки, делают хирургические салфетки, собирают гуманитарную помощь. Поучаствовать в этом может любой желающий.Так, в месяц изготавливают по двести сетей, около ста носилок. На пять мастерских требуется минимум 175 тысяч рублей — на расходники, коммуналку, бензин. За аренду некоторых помещений платить не надо — безвозмездно предоставили предприниматели."Власти тоже пошли навстречу. Однако нужен ремонт — параллельно и на это собираем", — уточняет собеседник РИА Новости."Открыты к сотрудничеству"Волонтеры работают с различными учреждениями Донбасса — высылают гуманитарку администрациям, общественным организациям, откуда все затем перенаправляют нуждающимся. Также активисты помогают медикам в крупном белгородском госпитале. Ухаживают за тяжелоранеными, убирают, обеспечивают предметами первой необходимости.И устраивают концерты с известными артистами.&quot;Многие сами на нас выходят. Актриса Юлия Александрова привезла гуманитарку, работала на равных с остальными волонтерами, — приводит пример Андросов. — Мы провели кинопоказ с ее участием в Белгороде. Пригласили беженцев, военных, полицейских, сотрудников МЧС&quot;.Помогают с концертами и в воинских частях. Вообще, по словам активиста, бойцы нередко обращаются. Неважно, из какого региона — никому не отказывают. Отправляют, как правило, средства гигиены, продукты, предметы быта."Работы, безусловно, много. Однако мы стараемся вернуться и к тому, чем плотно занимались раньше, — борьбе с суицидами. У нас есть своя методика по выявлению тех, кто в зоне риска, налажено взаимодействие с определенными ведомствами. Уже сейчас на этом необходимо делать упор, поскольку проблема обострится после СВО", — подчеркивает Андросов.В "Скорой молодежной помощи" около четырехсот волонтеров. Желающим присоединиться здесь только рады.
https://ria.ru/20231116/donbass-1909660380.html
https://ria.ru/20231110/pomosch-1908491964.html
белгород
белгородская область
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Марикян
Мария Марикян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915577120_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ea916f93b57dc54d6813466ed979ab07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, белгород, белгородская область, харьковская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), помощь, гуманитарная помощь
Надежные люди, Общество, Белгород, Белгородская область, Харьковская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Помощь, Гуманитарная помощь
"В числе первых": что придумали в Белгородской области

Волонтеры из Белгородской области открыли в регионе "Мастерские победы"

© Фото : Скорая молодежная помощьВолонтеры привезли икону медикам одного из подразделений на Донецком направлении
Волонтеры привезли икону медикам одного из подразделений на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Фото : Скорая молодежная помощь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Мария Марикян. Сбор гуманитарки, эвакуация людей, их адаптация к мирной жизни — общественная организация "Скорая молодежная помощь" занимается этим с первых дней СВО. Волонтеры из Белгородской области развернули масштабную работу, с них берут пример в других регионах. О том, как они действуют, — в материале РИА Новости.

"Полная суматоха"

"Скорой молодежной помощи" 12 лет. Боролись с сектами, подростковыми суицидами, продажей алкоголя несовершеннолетним. Теперь в основном решают проблемы, связанные с СВО.
"Побывали "за лентой" уже 22 марта 2022-го — доставили гуманитарку в Харьковскую область. В тот же день у нас, в Белгороде, открылся палаточный лагерь. И мы, конечно, подключились полным составом — регистрировали беженцев, размещали, — рассказывает председатель организации Антон Андросов. — Поначалу была полная неразбериха. Но со временем все наладили. Подключили психологов, священников. Создали все условия, чтобы люди могли привести себя в порядок. Запустили добромаркет — вещи, поступившие от неравнодушных, разложили по стеллажам в отдельной палатке".
© Фото : Скорая Молодежная ПомощьАнтон Андросов
Антон Андросов - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : Скорая Молодежная Помощь
Антон Андросов
И в лагере было небезопасно: однажды обстреляли. После этого волонтеры, которые дежурили там круглыми сутками, обзавелись касками и бронежилетами.

Помощь беженцам

Благодаря добровольцам многие нашли близких, бежавших от обстрелов.
Как-то вывезли пенсионерку с собакой. Потом устроили в дом престарелых, куда нельзя с животными. Расставание с питомцем пожилой женщине далось тяжело, даже обратились к психологу. "Кроме Бэки у меня никого", — объясняла она.
"Когда пришла пора прощаться, пенсионерка достала из кармана сверток с остатками корма — попросила передать собаке. Девочки-волонтеры тут же в слезы. Было понятно, что друзья расстаются навсегда, — вспоминает Антон. — Мы, в свою очередь, пообещали, что пристроим питомца в надежные руки. Взяли на передержку — и собаке было тяжело, скулила не переставая".
Александра выезжает на фронт регулярно - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
"Выполняю боевые задачи". Что организовала на передовой многодетная мать
16 ноября, 08:00
Этой историей волонтеры поделились в соцстетях. Откликнулись родственники пенсионерки, готовые принять и ее, и собаку. Волонтеры сами довезли их до Санкт-Петербурга.
Но далеко не все истории со счастливым концом. Однажды в палаточный лагерь привезли пенсионерку, у которой проблемы с памятью.
"За час мы познакомились с ней шесть раз. А по дороге в дом престарелых она несколько раз спрашивала, где находится, и неизменно удивлялась, — говорит активист. — Добрались, устроили. Приехали навестить на следующий день. Смотрим — она босиком ходит. Спрашиваем, почему без тапочек, которые мы ей дали. "Они же новые!" — отвечает. Приподняла матрас — туда положила. Через неделю умерла. Тапочки так и остались нетронутыми".
© РИА Новости / Давид НарманияОбгоревшее здание в Шебекино
Обгоревшее здание в Шебекино - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Обгоревшее здание в Шебекино
Волонтеры помогали эвакуировать жителей Шебекина, когда там были мощные обстрелы. "Люди просили проверить, что с их домашними питомцами. Мы выезжали, чтобы покормить собак и кошек. И их впоследствии вывозили, пристраивали в приюты".

"Мастерские победы"

Палаточный лагерь был перевалочным пунктом. Его уже свернули, беженцев поселили в местах длительного размещения в регионах.
«

"Не везде людей принимают как положено. Были жалобы. В частности, из Калужской области. Нам прислали снимки, мы ужаснулись: потолки текут, кругом плесень. Отправились туда, подключили местных чиновников, социальных работников, — рассказывает Андросов. — Планируем объехать такие пункты и в других регионах. Проверить условия, есть ли психологи, оборудована ли детская, обеспечивают ли помощью".

© Фото : Скорая молодежная помощьВолонтеры "Скорой молодежной помощи" с Татьяной Москальковой
Волонтеры ''Скорой медицинской помощи'' с Татьяной Москальковой - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : Скорая молодежная помощь
Волонтеры "Скорой молодежной помощи" с Татьяной Москальковой
Волонтеры, помимо прочего, организовали "Мастерские победы", где плетут маскировочные сети, тактические носилки, делают хирургические салфетки, собирают гуманитарную помощь. Поучаствовать в этом может любой желающий.
Так, в месяц изготавливают по двести сетей, около ста носилок. На пять мастерских требуется минимум 175 тысяч рублей — на расходники, коммуналку, бензин. За аренду некоторых помещений платить не надо — безвозмездно предоставили предприниматели.
"Власти тоже пошли навстречу. Однако нужен ремонт — параллельно и на это собираем", — уточняет собеседник РИА Новости.
© Фото : Скорая Молодежная ПомощьВолонтеры изготавливают маскировочные сети
Волонтеры изготавливают маскировочные сети - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : Скорая Молодежная Помощь
Волонтеры изготавливают маскировочные сети

"Открыты к сотрудничеству"

Волонтеры работают с различными учреждениями Донбасса — высылают гуманитарку администрациям, общественным организациям, откуда все затем перенаправляют нуждающимся. Также активисты помогают медикам в крупном белгородском госпитале. Ухаживают за тяжелоранеными, убирают, обеспечивают предметами первой необходимости.
И устраивают концерты с известными артистами.
«

"Многие сами на нас выходят. Актриса Юлия Александрова привезла гуманитарку, работала на равных с остальными волонтерами, — приводит пример Андросов. — Мы провели кинопоказ с ее участием в Белгороде. Пригласили беженцев, военных, полицейских, сотрудников МЧС".

Помогают с концертами и в воинских частях. Вообще, по словам активиста, бойцы нередко обращаются. Неважно, из какого региона — никому не отказывают. Отправляют, как правило, средства гигиены, продукты, предметы быта.
"Работы, безусловно, много. Однако мы стараемся вернуться и к тому, чем плотно занимались раньше, — борьбе с суицидами. У нас есть своя методика по выявлению тех, кто в зоне риска, налажено взаимодействие с определенными ведомствами. Уже сейчас на этом необходимо делать упор, поскольку проблема обострится после СВО", — подчеркивает Андросов.
В "Скорой молодежной помощи" около четырехсот волонтеров. Желающим присоединиться здесь только рады.
Екатерина в пункте сбора гуманитарной помощи
"Это стоит больших усилий". На что решилась жена офицера из Омска
10 ноября, 08:00
 
Надежные людиОбществоБелгородБелгородская областьХарьковская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПомощьГуманитарная помощь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала