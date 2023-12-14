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Польша по-прежнему хочет контролировать запад Украины, заявил Нарышкин - РИА Новости, 14.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:46 14.12.2023 (обновлено: 18:19 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/polsha-1915869025.html
Польша по-прежнему хочет контролировать запад Украины, заявил Нарышкин
Польша по-прежнему хочет контролировать запад Украины, заявил Нарышкин - РИА Новости, 14.12.2023
Польша по-прежнему хочет контролировать запад Украины, заявил Нарышкин
Польские политические элиты не намерены отказываться от идеи контроля над западными территориями Украины, заявил в четверг директор Службы внешней разведки РФ... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:46
2023-12-14T18:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
сергей нарышкин
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Польские политические элиты не намерены отказываться от идеи контроля над западными территориями Украины, заявил в четверг директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Поступающая в Службу внешней разведки информация свидетельствует о том, что польские элиты не собираются отказываться от амбициозных планов по организации контроля над западными территориями Украины", - сказал Нарышкин журналистам в Минске по итогам XIX совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.Варшава будет следовать указаниям из Брюсселя на "мирное политико-экономическое освоение западных украинских территорий", добавил он. При этом самой Польше коллективный Запад не намерен давать возможность полноправно участвовать в формировании европейской политики, отметил директор СВР,"В геополитических раскладах всего западного блока Польша должна играть исключительно роль санитарного барьера, и ни в коем случае Польше не отводится роль полноправного участника процесса по реконструкции европейской архитектуры, потому что мечты и чаяния политической элиты Польши ни Вашингтон, ни Берлин, ни Брюссель не интересуют", - пояснил Нарышкин.
https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html
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в мире, украина, польша, сергей нарышкин, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Сергей Нарышкин, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Ситуация в ДНР и ЛНР
Польша по-прежнему хочет контролировать запад Украины, заявил Нарышкин

Нарышкин: Польша не намерена отказываться от идеи контроля над западом Украины

© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Украины и Польши в Варшаве
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве. Архивное фото
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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Польские политические элиты не намерены отказываться от идеи контроля над западными территориями Украины, заявил в четверг директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Поступающая в Службу внешней разведки информация свидетельствует о том, что польские элиты не собираются отказываться от амбициозных планов по организации контроля над западными территориями Украины", - сказал Нарышкин журналистам в Минске по итогам XIX совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
Варшава будет следовать указаниям из Брюсселя на "мирное политико-экономическое освоение западных украинских территорий", добавил он. При этом самой Польше коллективный Запад не намерен давать возможность полноправно участвовать в формировании европейской политики, отметил директор СВР,
"В геополитических раскладах всего западного блока Польша должна играть исключительно роль санитарного барьера, и ни в коем случае Польше не отводится роль полноправного участника процесса по реконструкции европейской архитектуры, потому что мечты и чаяния политической элиты Польши ни Вашингтон, ни Берлин, ни Брюссель не интересуют", - пояснил Нарышкин.
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Раскрыт секретный план Польши, как сдаться России
20 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаСергей НарышкинРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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