https://ria.ru/20231214/polsha-1915869025.html
Польша по-прежнему хочет контролировать запад Украины, заявил Нарышкин
Польша по-прежнему хочет контролировать запад Украины, заявил Нарышкин - РИА Новости, 14.12.2023
Польша по-прежнему хочет контролировать запад Украины, заявил Нарышкин
Польские политические элиты не намерены отказываться от идеи контроля над западными территориями Украины, заявил в четверг директор Службы внешней разведки РФ... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:46
2023-12-14T17:46
2023-12-14T18:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
сергей нарышкин
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Польские политические элиты не намерены отказываться от идеи контроля над западными территориями Украины, заявил в четверг директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Поступающая в Службу внешней разведки информация свидетельствует о том, что польские элиты не собираются отказываться от амбициозных планов по организации контроля над западными территориями Украины", - сказал Нарышкин журналистам в Минске по итогам XIX совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.Варшава будет следовать указаниям из Брюсселя на "мирное политико-экономическое освоение западных украинских территорий", добавил он. При этом самой Польше коллективный Запад не намерен давать возможность полноправно участвовать в формировании европейской политики, отметил директор СВР,"В геополитических раскладах всего западного блока Польша должна играть исключительно роль санитарного барьера, и ни в коем случае Польше не отводится роль полноправного участника процесса по реконструкции европейской архитектуры, потому что мечты и чаяния политической элиты Польши ни Вашингтон, ни Берлин, ни Брюссель не интересуют", - пояснил Нарышкин.
https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Польша по-прежнему хочет контролировать запад Украины, заявил Нарышкин
Нарышкин: Польша не намерена отказываться от идеи контроля над западом Украины