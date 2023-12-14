https://ria.ru/20231214/polsha-1915869025.html

Польша по-прежнему хочет контролировать запад Украины, заявил Нарышкин

Польша по-прежнему хочет контролировать запад Украины, заявил Нарышкин - РИА Новости, 14.12.2023

Польша по-прежнему хочет контролировать запад Украины, заявил Нарышкин

Польские политические элиты не намерены отказываться от идеи контроля над западными территориями Украины, заявил в четверг директор Службы внешней разведки РФ... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T17:46

2023-12-14T17:46

2023-12-14T18:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

сергей нарышкин

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846884944_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_cb7c0840814499314343e5e801a8d4ba.jpg

МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Польские политические элиты не намерены отказываться от идеи контроля над западными территориями Украины, заявил в четверг директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Поступающая в Службу внешней разведки информация свидетельствует о том, что польские элиты не собираются отказываться от амбициозных планов по организации контроля над западными территориями Украины", - сказал Нарышкин журналистам в Минске по итогам XIX совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.Варшава будет следовать указаниям из Брюсселя на "мирное политико-экономическое освоение западных украинских территорий", добавил он. При этом самой Польше коллективный Запад не намерен давать возможность полноправно участвовать в формировании европейской политики, отметил директор СВР,"В геополитических раскладах всего западного блока Польша должна играть исключительно роль санитарного барьера, и ни в коем случае Польше не отводится роль полноправного участника процесса по реконструкции европейской архитектуры, потому что мечты и чаяния политической элиты Польши ни Вашингтон, ни Берлин, ни Брюссель не интересуют", - пояснил Нарышкин.

https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html

украина

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, сергей нарышкин, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ситуация в днр и лнр