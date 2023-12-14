Рейтинг@Mail.ru
"Вынудим Россию": в США назвали конечную точку конфликта на Украине - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 14.12.2023 (обновлено: 18:53 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/polsha-1915697824.html
"Вынудим Россию": в США назвали конечную точку конфликта на Украине
"Вынудим Россию": в США назвали конечную точку конфликта на Украине - РИА Новости, 14.12.2023
"Вынудим Россию": в США назвали конечную точку конфликта на Украине
Армия России будет вынуждена дойти до границы с Польшей, если Запад не перестанет финансировать Украину и не начнет переговоры по мирному урегулированию... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T10:46
2023-12-14T18:53
в мире
россия
украина
польша
владимир путин
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d599e02bb5518300c076ca7243e0474.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Армия России будет вынуждена дойти до границы с Польшей, если Запад не перестанет финансировать Украину и не начнет переговоры по мирному урегулированию конфликта, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу George Galloway."Путин не заинтересован в том, чтобы дойти до польской границы, но, как я уже говорил, если мы будем вести себя недальновидно и откажемся от переговоров, если мы не положим этому бессмысленному конфликту конец, мы не только разрушим Украину как государство, но и вынудим Россию продвинуться дальше на запад", — поделился он своей оценкой ситуации.Макгрегор добавил, что конфликт на Украине сделал Россию только сильнее: в армии очень мощный состав, первоклассные офицеры и современное оборудование. Он также подчеркнул, что российская армия продвигается вперед на всех участках фронта.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231214/proval-1915681532.html
https://ria.ru/20231214/kiev-1915686593.html
россия
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1e76357f436ffce1b6bc6abec66a27b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, польша, владимир путин, министерство обороны сша
В мире, Россия, Украина, Польша, Владимир Путин, Министерство обороны США
"Вынудим Россию": в США назвали конечную точку конфликта на Украине

Полковник Макгрегор: ВС РФ дойдут до Польши, если Запад не прекратит помощь ВСУ

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Армия России будет вынуждена дойти до границы с Польшей, если Запад не перестанет финансировать Украину и не начнет переговоры по мирному урегулированию конфликта, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу George Galloway.
"Путин не заинтересован в том, чтобы дойти до польской границы, но, как я уже говорил, если мы будем вести себя недальновидно и откажемся от переговоров, если мы не положим этому бессмысленному конфликту конец, мы не только разрушим Украину как государство, но и вынудим Россию продвинуться дальше на запад", — поделился он своей оценкой ситуации.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Экс-главком НАТО раскрыл, чем Зеленский разочаровал США
Вчера, 08:56
Макгрегор добавил, что конфликт на Украине сделал Россию только сильнее: в армии очень мощный состав, первоклассные офицеры и современное оборудование. Он также подчеркнул, что российская армия продвигается вперед на всех участках фронта.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Жалобы жены Зеленского на удары по Киеву вызвали гнев в Сети
Вчера, 09:34
 
В миреРоссияУкраинаПольшаВладимир ПутинМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала