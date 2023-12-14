https://ria.ru/20231214/polsha-1915697824.html

"Вынудим Россию": в США назвали конечную точку конфликта на Украине

"Вынудим Россию": в США назвали конечную точку конфликта на Украине - РИА Новости, 14.12.2023

"Вынудим Россию": в США назвали конечную точку конфликта на Украине

Армия России будет вынуждена дойти до границы с Польшей, если Запад не перестанет финансировать Украину и не начнет переговоры по мирному урегулированию... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T10:46

2023-12-14T10:46

2023-12-14T18:53

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владимир путин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Армия России будет вынуждена дойти до границы с Польшей, если Запад не перестанет финансировать Украину и не начнет переговоры по мирному урегулированию конфликта, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу George Galloway."Путин не заинтересован в том, чтобы дойти до польской границы, но, как я уже говорил, если мы будем вести себя недальновидно и откажемся от переговоров, если мы не положим этому бессмысленному конфликту конец, мы не только разрушим Украину как государство, но и вынудим Россию продвинуться дальше на запад", — поделился он своей оценкой ситуации.Макгрегор добавил, что конфликт на Украине сделал Россию только сильнее: в армии очень мощный состав, первоклассные офицеры и современное оборудование. Он также подчеркнул, что российская армия продвигается вперед на всех участках фронта.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231214/proval-1915681532.html

https://ria.ru/20231214/kiev-1915686593.html

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в мире, россия, украина, польша, владимир путин, министерство обороны сша