"Вынудим Россию": в США назвали конечную точку конфликта на Украине
Полковник Макгрегор: ВС РФ дойдут до Польши, если Запад не прекратит помощь ВСУ
© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Армия России будет вынуждена дойти до границы с Польшей, если Запад не перестанет финансировать Украину и не начнет переговоры по мирному урегулированию конфликта, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу George Galloway.
"Путин не заинтересован в том, чтобы дойти до польской границы, но, как я уже говорил, если мы будем вести себя недальновидно и откажемся от переговоров, если мы не положим этому бессмысленному конфликту конец, мы не только разрушим Украину как государство, но и вынудим Россию продвинуться дальше на запад", — поделился он своей оценкой ситуации.
Макгрегор добавил, что конфликт на Украине сделал Россию только сильнее: в армии очень мощный состав, первоклассные офицеры и современное оборудование. Он также подчеркнул, что российская армия продвигается вперед на всех участках фронта.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.