https://ria.ru/20231214/podvodka-1915747042.html
ГЖИ Подмосковья сопроводила замену подводок почти в 85 тысячах квартир
ГЖИ Подмосковья сопроводила замену подводок почти в 85 тысячах квартир - РИА Новости, 14.12.2023
ГЖИ Подмосковья сопроводила замену подводок почти в 85 тысячах квартир
Инспекторы подмосковной Госжилинспекции проконтролировали замену гибких подводок в 84,8 тысячи квартир региона, сообщает пресс-служба регионального ведомства. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:54
2023-12-14T12:54
2023-12-14T12:54
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Инспекторы подмосковной Госжилинспекции проконтролировали замену гибких подводок в 84,8 тысячи квартир региона, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Госжилинспекция подвела итоги акции газовой безопасности "Гибкая подводка" с начала года. Руководитель ведомства Ольга Федина отметила, что за это время инспекторы проконтролировали замену отслуживших срок элементов газового оборудования в 84,8 тысячи квартир. Из них 4,5 тысячи новых деталей установили по адресам, куда долгое время не было доступа для планового техобслуживания. Как отметили в пресс-службе, за последний месяц Госжилинспекция проконтролировала замену 7,9 тысячи подводок. Самую высокую динамику по установке новых элементов ВКГО показали муниципалитеты: Пушкинский, Коломна, Балашиха, Долгопрудный, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Фрязино, Химки, Дмитровский и Наро-Фоминский. При этом 80 329 новых элементов смонтировали по адресам из графика планового техобслуживания. Хозяева были готовы к визиту, предоставили мастерам доступ и вместе с предусмотренным сервисом внутриквартирного оборудования получили новую деталь взамен отслужившей. В рамках акции специалисты смогли провести техобслуживание, проверить вентиляцию, выявить и устранить неисправность элемента ВКГО. "Одним из достижений акции мы считаем рост сознательности жителей в вопросе обеспечения газовой безопасности. Об этом говорят более 80 тысяч своевременно проведенных замен гибкой подводки в ходе планового техобслуживания по графикам этого года. Вовремя обновить деталь – значит предупредить утечки газа и сохранить здоровье и жизнь", - сказала Федина.
https://ria.ru/20230725/goszhilinspektsiya-1886236144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коломна, балашиха, долгопрудный, госжилинспекция, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Коломна, Балашиха, Долгопрудный, Госжилинспекция, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Инспекторы подмосковной Госжилинспекции проконтролировали замену гибких подводок в 84,8 тысячи квартир региона, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Госжилинспекция подвела итоги акции газовой безопасности "Гибкая подводка" с начала года. Руководитель ведомства Ольга Федина отметила, что за это время инспекторы проконтролировали замену отслуживших срок элементов газового оборудования в 84,8 тысячи квартир. Из них 4,5 тысячи новых деталей установили по адресам, куда долгое время не было доступа для планового техобслуживания.
Как отметили в пресс-службе, за последний месяц Госжилинспекция проконтролировала замену 7,9 тысячи подводок. Самую высокую динамику по установке новых элементов ВКГО показали муниципалитеты: Пушкинский, Коломна
, Балашиха
, Долгопрудный
, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Фрязино
, Химки
, Дмитровский и Наро-Фоминский.
При этом 80 329 новых элементов смонтировали по адресам из графика планового техобслуживания. Хозяева были готовы к визиту, предоставили мастерам доступ и вместе с предусмотренным сервисом внутриквартирного оборудования получили новую деталь взамен отслужившей.
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В рамках акции специалисты смогли провести техобслуживание, проверить вентиляцию, выявить и устранить неисправность элемента ВКГО.
"Одним из достижений акции мы считаем рост сознательности жителей в вопросе обеспечения газовой безопасности. Об этом говорят более 80 тысяч своевременно проведенных замен гибкой подводки в ходе планового техобслуживания по графикам этого года. Вовремя обновить деталь – значит предупредить утечки газа и сохранить здоровье и жизнь", - сказала Федина.